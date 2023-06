Come pulire e lavare il parquet

P er pulire e lavare il parquet correttamente è importante utilizzare piccoli accorgimenti. Si tratta, infatti, di una superficie sensibile a diverse sostanze. Ecco, allora, cosa fare per non danneggiarlo o macchiarlo.

Verificare il tipo di parquet

Prima di pulire e lavare, è necessario conoscere il tipo di parquet installato: se spazzolato, verniciato, oliato ecc. perché per ognuno occorre seguire regole diverse.

Attenzione ai prodotti

In generale, non utilizzate mai prodotti aggressivi o abrasivi (candeggina, alcol, ammoniaca ecc.). Se avete necessità di sgrassare il parquet utilizzate detergenti idonei e certificati.

Rimuovere la polvere

Per rimuovere lo sporco potete usare una scopa o un'aspirapolvere specifici per legno così da non danneggiare la superficie. Fate quotidianamente questa operazione per preservare al meglio il parquet.

Lavare il pavimento

Quando lavate il parquet è fondamentale non versare mai direttamente l'acqua sul legno ed eliminare ogni residuo in eccesso, per evitare che venga assorbito dal pavimento e si insinui tra le fessure. Eseguite il lavaggio con strofinacci in cotone o in microfibra, leggermente umidi e ben strizzati. Non utilizzate scope a vapore perché le alte temperature danneggerebbero le finiture del parquet.