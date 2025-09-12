Sei tornata da un viaggio e per ottimizzare lo spazio nel trolley hai conservato gli indumenti sporchi nei sacchetti sottovuoto? I sacchetti sottovuoto sono ottimi per comprimere i vestiti e proteggerli da polvere e insetti ma se i capi non sono puliti, si rischia di intrappolare batteri e cattivi odori. Questi possono persistere anche dopo aver rimosso gli indumenti e compromettere l’igiene e la funzionalità dei sacchetti. Ecco allora come pulire correttamente i sacchetti dopo l’uso con biancheria e abiti sporchi.

Materiali necessari

Guanti protettivi

Detergente delicato o soluzione di aceto

Spazzola morbida o spugna

Acqua tiepida

Asciugamano pulito

Spray disinfettante (opzionale)

Spazio all’aperto o ben ventilato per l’asciugatura

Procedimento

Rimuovi tutti gli indumenti e scuoti eventuali residui o pelucchi. Fallo all’aperto per evitare di disperdere polvere in casa. Verifica la presenza di muffa, macchie o odori persistenti. Se il sacchetto è danneggiato o molto sporco, valuta la sostituzione. Mescola acqua tiepida con un detergente delicato o una soluzione di aceto bianco e acqua (rapporto 1:1). Evita prodotti chimici aggressivi che possono rovinare la plastica. Usa una spazzola morbida o una spugna per strofinare delicatamente l’interno e l’esterno del sacchetto. Insisti negli angoli e nelle cuciture dove si accumulano batteri. Risciacqua con acqua pulita per eliminare ogni residuo di sapone o aceto. Questo evita che si formino odori o che la superficie resti appiccicosa. Tampona con un asciugamano pulito, poi lascia asciugare il sacchetto all’aria in un luogo ventilato o all’aperto (ma non sotto il sole diretto). L’umidità residua può causare muffa. Se il sacchetto è stato usato per indumenti molto sporchi o contaminati, spruzza leggermente l’interno con un disinfettante sicuro per tessuti. Lascia asciugare prima di riutilizzare. Una volta pulito e asciutto, piega il sacchetto senza sigillarlo ermeticamente. Conservalo in un luogo fresco e asciutto per evitare la formazione di umidità.

