Che sia dopo un pasto conviviale o una sessione intensa di cucina, questi tessili spesso riportano macchie ostinate. Il sugo lascia tracce difficili da eliminare, anche dopo un normale lavaggio. Queste macchie possono opacizzare l’aspetto dei tessuti e ridurne la durata. Fortunatamente, esistono metodi efficaci per restituire loro luminosità e pulizia. Queste tecniche, spesso ispirate ai rimedi delle nostre nonne, utilizzano prodotti naturali e facili da reperire. Consentono non solo di preservare i tessuti, ma anche di limitare l’uso di prodotti chimici aggressivi. In questo articolo, vi proponiamo una soluzione pratica per pulire i vostri tovaglioli e strofinacci macchiati di sugo, rispettando al contempo l’ambiente.

Occorrente

bicarbonato di sodio

aceto bianco

acqua calda

sapone di Marsiglia o scaglie di sapone naturale

una bacinella o una pentola grande

una spazzola morbida o una spugna

Macchie di sugo su tovaglioli e strofinacci: il procedimento per rimuoverle

Applicate il bicarbonato di sodio direttamente sulle macchie. Lasciate agire per 10 minuti affinché il prodotto assorba i residui di salsa. Strofinate delicatamente con una spazzola morbida o una spugna imbevuta di acqua calda. Riempite una bacinella con acqua calda e aggiungete un bicchiere di aceto bianco e scaglie di sapone di Marsiglia. Immergete tovaglioli e strofinacci in questa soluzione e lasciate in ammollo per un’ora. Questo metodo consente di disinfettare e smacchiare i tessuti, preservandone le fibre. Dopo l’ammollo, lavate i tessuti in lavatrice a una temperatura adeguata (40°C o 60°C a seconda del materiale). Aggiungete un po’ di bicarbonato di sodio nel cestello per potenziare l’azione smacchiante. Al termine del lavaggio, stendete i tessuti all’aria aperta per sfruttare l’effetto disinfettante del sole.

