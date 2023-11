Come pulire i termosifoni con il vaporetto

P er pulire i termosifoni in modo pratico e veloce potete utilizzare il vaporetto. Questo strumento vi permette di eliminare lo sporco e igienizzare la struttura, evitando la formazione di muffa e insetti.

Quando e perché pulire i termosifoni

La polvere è ovunque nell’aria e si accumula facilmente all’interno e nei pressi dei termosifoni. È importante quindi pulire i radiatori frequentemente e con una certa accuratezza, non solo per migliorare la qualità dell’aria ma anche per migliorare la loro efficienza. È opportuno che i termosifoni siano completamente freddi quando effettuate la pulizia. È consigliabile igienizzarli prima di accenderli in autunno. In alternativa, potete effettuare la pulizia anche in primavera, quando le temperature si alzano e i caloriferi vengono spenti.

Il procedimento

Preliminarmente, rimuovete la polvere con un panno. Successivamente passate il vaporetto su tutta la superficie. Per finire, asciugate con un panno in cotone.