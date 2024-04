Come pulire i vetri bene

P ulire vetri senza aloni e senza troppa fatica? Certamente sì: ecco le tecniche per farlo in modo semplice e veloce.

I vetri di un’abitazione sono croce e delizia di ognuno di noi, che vorremmo vederli sempre splendenti e così trasparenti da sembrare non esserci. La pulizia dei vetri richiede sacrificio e olio di gomito e, molto spesso, appena finito il lavoro ci si accorge di alcuni aloni che rovinano tutto. Ci sono però delle tecniche infallibili per pulire i vetri senza troppa fatica e con risultati sorprendenti, senza lasciare aloni: continua a leggere l’articolo per scoprirli.

Pulire bene i vetri

Sarà capitato anche a te, e magari anche più volte, di pulire alla perfezione i vetri della tua casa, di guardare soddisfatta il risultato e, non appena un raggio di sole illumina il tuo brillante lavoro, ecco comparire dei fastidiosissimi aloni. Là, proprio dove hai strofinato con tanto vigore. Ed ecco che la domanda sorge spontanea: come fare per pulire i vetri senza aloni ed evitando di fare tanta fatica per nulla?

Ovviamente scegliendo i prodotti giusti. O meglio, affidandosi alla natura e ai preziosi alleati che ci fornisce per rendere i vetri di casa lucenti e cristallini e senza il minimo accenno di macchia o alone. Insomma, un lavoro realizzato a regola d’arte ma senza troppo sforzo, perché questo lo fanno gli ingredienti naturali anti alone che deciderai di usare.

Pulire i vetri: scegliere gli strumenti e i prodotti giusti

Per prima cosa procurati gli strumenti giusti come panni e spugne adeguati ma anche un pulisci-vetri, attrezzo pratico e versatile che ti permette di asciugare la superficie in poco tempo grazie alla striscia in silicone che trascina l’acqua verso il basso in poco tempo. La spugna da preferire è piatta e quadrata mentre i panni sono da prendere in microfibra. Al posto dei panni puoi usare la carta da giornale, capace di asciugare e nello stesso tempo rimuovere alla perfezione gli aloni.

Pulire i vetri: i passaggi

Inizia eliminando i residui di polvere presenti nel vetro (anche se ti sembra impossibile la polvere è in grado di attaccarsi alla superficie verticale). Passa una spugna imbevuta di acqua ben strizzata sul vetro e poi su tutto l’infisso, sciacqua la spugna e ripeti l’operazione. Prepara un secchio pieno di acqua e procedi alla pulizia vera e propria mettendo una goccia di detersivo per piatti sulla spugna che poi passerai sul vetro o utilizzando gli altri prodotti che ti elencheremo nei prossimi paragrafi. Dopo aver passato il prodotto sui vetri sciacqua molto bene perché devi eliminare tutti i residui di detersivo. Passa la spugna sul vetro, sciacquala e ripeti l’operazione altre due volte prima di asciugare. L’asciugatura del vetro per non lasciare aloni va fatta con un panno in microfibra: inizia dall’alto e prosegui fino al basso. Usa un pulisci-vetri per snellire questo compito e passa il panno sugli angoli per togliere le goccioline residue. Per asciugare al meglio usa la carta di giornale che potrai usare anche per la pulizia quotidiana dei vetri.

Pulire i vetri senza aloni: i prodotti

Lavare i vetri senza faticare e senza lasciare fastidiosi aloni è possibile, basta usare i prodotti giusti. Oltre ai numerosi prodotti appositi che si trovano in commercio, è possibile pulire i vetri utilizzando ingredienti naturali che certamente hai in casa. Scopriamo quali.

Pulire i vetri senza aloni: acqua e aceto

Primo alleato casalingo per la cura dell’ambiente e utilissimo da utilizzare al posto di detergenti e simili è un ingrediente che, più o meno tutti, abbiamo nella nostra cucina: l’aceto. Un prodotto già di per sé disinfettante e antibatterico e che si può utilizzare in mille modi diversi, dal classico impiego culinario fino alla cura dei capelli, e ovviamente nella pulizia della casa. Compresa quella dei vetri e dei tanto temuti aloni.

Per utilizzarlo nel modo corretto, quindi, vi basterà unire un bicchiere di aceto bianco classico, con mezzo litro di acqua, da spruzzare sui vetri con un contenitore spray, rimuovendolo con un panno di cotone come fate abitualmente. Ed ecco che il vostro desiderio di pulire i vetri senza aloni è pronto e realizzato. Attenzione, però, a non utilizzarlo sugli specchi, poiché si potrebbero rovinare.

Pulire i vetri senza aloni: acqua e bicarbonato

Altro mai più senza da tenere sempre a portata di mano e grande alleato per la pulizia dei vetri di casa, poi, è il bicarbonato. Un ingrediente che, come l’aceto, viene comunemente utilizzato in cucina e nella cura della persona ma che può trovare impiego anche nelle pulizie domestiche e, in particolare, in quella dei vetri. Come? Amalgamando il bicarbonato con acqua e creando una specie di pasta da stendere sul vetro e lasciandola riposare per qualche minuto prima di essere rimossa con un panno assorbente o con della carta di giornale. Un rimedio utile per pulire i vetri senza aloni ma anche in grado di combattere l’azione aggressiva sugli stessi di smog o dei vari agenti esterni che possono colpirli.

Pulire i vetri senza aloni: amido di mais

Chi l’avrebbe mai detto che tra gli ingredienti naturali utili all’eliminazione dello sporco degli aloni dei vetri ci fosse anche l’amido di mais. Beh, ora lo sapete, poiché anche questo prodotto normalmente utilizzato come addensante in cucina, può essere utilizzato per la cura dei vostri vetri.

Per far sì che possa svolgere la sua funzione detergente anti alone, è necessario unire un cucchiaio di amido di mais con un cucchiaio di aceto e due bicchieri di acqua (mantenendo queste proporzioni se vi serve più prodotto). E passando il composto ottenuto sulla superfice da trattare, avendo cura di ripassare il vetro con un panno asciutto una volta fatto. Ed ecco che i vostri vetri brilleranno come non mai e senza aloni.

Pulire i vetri senza aloni: agrumi e menta

se alla pulizia dei vetri volete aggiungere una nota di profumo capace di rallegravi a ogni respiro, allora potete provare a usare gli oli essenziali di mandarino e dell’infuso di menta. Un rimedio facile e super efficace, per pulire i vetri senza aloni e per donare alla vostra casa una piacevole sfumatura di profumo che vi farà adorare ancora di più i vostri ambienti.

L’utilizzo degli oli essenziali è molto semplice. Vi basterà unire 2 o 3 gocce dell’olio di mandarino con un bicchiere di aceto riempito per tre quarti, un cucchiaino di infuso di menta e mescolare il tutto con acqua molto calda. Una volta fatto, dovrete spruzzare il tutto sulla superfice da lavare e passarla con un panno, pulendo il vostro vetro a fondo ma senza aloni e profumando la vostra casa con note allegre e fresche.

Pulire i vetri senza aloni: eliminare le ditate

Per rimuovere le macchie di ditate sui vetri, che spesso escono fuori se nei dintorni ci sono bambini, sapevi che ci sono dei rimedi naturali molto efficaci? Anche di più rispetto ai prodotti che potrai acquistare al supermercato. Ecco alcuni esempi.

Sapone di Marsiglia

Sciacqua una saponetta di Marsiglia con dell’acqua e immergila in una piccola vasca insieme ad un panno. In alternativa, cerca di apporre il sapone direttamente sui vetri, se non hai una saponetta ma del sapone liquido puro. La spugnetta immersa nel sapone acquisirà le proprietà emollienti del Marsiglia puro, soprattutto se è un panno di microfibra; in questo modo, passalo sul vetro sporco e vedrai e che lo sporco potrà essere facilmente rimosso. Ovviamente, rimarrà l’alone di sapone e acqua, che potrà essere rimosso da un secondo panno in microfibra.

Fogli di giornale

Usare i fogli di giornale è un antico rimedio che può essere utile e anche più semplice rispetto al classico sapone e spugnetta. I fogli di giornale devono inumiditi in acqua e passati direttamente sul vetro: quello che succederà è che il foglio tipico del giornale, ovvero quello che contiene carta peculiare e inchiostro, riuscirà ad assorbire lo sporco senza lasciare alcun alone sul vetro.

Aceto e spugna

Si tratta di un prodotto che tutti quanti possediamo in casa. L’aceto è un potente sgrassatore naturale, che rende le superfici limpide e scintillanti. Per questo motivo, basterà mischiare aceto puro e acqua (circa 100 ml di aceto in mezzo litro). Versate tutto nello spruzzino vuoto per poterlo applicare direttamente sulla superficie del vetro, per poi utilizzare un panno microfibra e asciugare il tutto. Ovviamente, l’aceto potrebbe essere di cattivo odore, quindi vi consigliamo di spruzzare una dose di profumo o olio essenziale anche direttamente nello spruzzino.