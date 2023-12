P assare lo straccio a volte non basta per pulire il pavimento, perché lo sporco delle fughe delle piastrelle è quello più ostinato. Qui qualche consiglio per eliminarlo

Quando si lavano i pavimenti, si cerca di eliminare tutto lo sporco e le macchie dalle diverse superfici, ma in seguito ci si può accorgere che nelle fughe vi sono ancora briciole e polvere che non sono state rimosse con acqua e detersivo. Eliminare lo sporco dalle fughe può essere davvero difficile, per questo abbiamo deciso di spiegarvi nel dettaglio come pulire le fughe delle piastrelle.

Come pulire le fughe delle piastrelle con il vapore

Se si hanno dei pavimenti in marmo o in gres porcellanato, tra le piastrelle ci saranno sicuramente delle fughe, che con il tempo possono annerirsi e riempirsi di sporco. Per pulire a fondo le fughe dei vostri pavimenti, si può utilizzare un metodo semplice ed efficace: il vapore. Con un pulitore a vapore, basteranno pochi minuti per eliminare ogni traccia di sporco dalle fughe e al contempo igienizzare le superfici. Per pulire le fughe, basterà erogare il getto di vapore direttamente sulla fuga, lasciare agire per qualche secondo e in seguito ripetere l’operazione, così da rimuovere anche lo sporco più ostinato.

Bicarbonato di sodio o aceto per pulire le fughe

Nel caso in cui non si ha un pulitore a vapore, per pulire le fughe delle piastrelle dovrete utilizzare dei rimedi naturali e soprattutto armarvi di pazienza. Per togliere lo sporco, la muffa o le tracce di umidità dalle fughe, si può utilizzare il bicarbonato di sodio e l’acqua. In una bacinella, versate dell’acqua tiepida e alcuni cucchiai di bicarbonato di sodio, mescolate fino a quando il composto non sarà omogeneo e applicatelo sulle fughe delle piastrelle, lasciate agire per 45 minuti e risciacquate. Nel caso in cui vi sono incrostazioni o sporco ostinato, dopo aver applicato la soluzione di bicarbonato e acqua, strofinate con una spazzola e in seguito risciacquate. Per pulire e igienizzare le fughe delle piastrelle, può essere utile anche l’aceto: versate l’aceto direttamente tra le fughe, lasciate agire per dieci minuti e poi strofinate con uno spazzolino da denti e per finire risciacquate con acqua bollente.

Con acqua ossigenata

Nel caso in cui l’aceto o il bicarbonato non siano risolutivi, per sbiancare a fondo le fughe, si può usare l’acqua ossigenata. Prima di applicare l’acqua ossigenata direttamente sulle fughe, ricordatevi di indossare dei guanti, per evitare irritazioni o eritemi. L’acqua ossigenata è in grado di sbiancare le fughe, ma attenzione bisogna risciacquare con acqua calda il pavimento per eliminare ogni traccia del prodotto, altrimenti potrebbe deteriorare le piastrelle.