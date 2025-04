Sarà capitato a tutti almeno una volta di tirare fuori dalla lavatrice il proprio bucato e di ritrovarsi con un maglione rimpicciolito, che sembra si sia ristretto di molte taglie. Per indossare nuovamente il vostro maglione preferito, in questo articolo vi spiegheremo come recuperare un maglione rimpicciolito in lavatrice.



Come recuperare un maglione rimpicciolito in lavatrice

Se il vostro maglione in lana o in cotone si è ristretto dopo un lavaggio in lavatrice, non preoccupatevi è possibile recuperarlo utilizzando alcuni semplici trucchi. Per allargare e distendere le fibre del maglione, si può usare il borace, un prodotto che è spesso utilizzato per sbiancare i tessuti. In una bacinella, bisogna versare dell’acqua tiepida e aggiungere due-tre cucchiai di borace, mescolare con cura e in seguito aggiungere il maglione. Il capo rimpicciolito deve rimanere in ammollo per 15-20 minuti, cercando di distenderlo con le mani e in seguito strizzarlo con cura. Per eliminare le tracce di borace, risciacquate il maglione con acqua tiepida e stendetelo con cura su una superficie piana, cercando di allungare i lembi del tessuto con le mani. Trascorsi alcuni minuti lasciate asciugare al sole, appendendo il maglione su una gruccia.



Recuperare un maglione rimpicciolito con il balsamo

In alternativa all’uso del borace, per recuperare un maglione rimpicciolito si può utilizzare il balsamo per i capelli, che è in grado di distendere e allungare le fibre di ogni capo di abbigliamento. Riempite una bacinella d’acqua con acqua tiepida e l’aggiunta di due-tre cucchiai di balsamo per capelli, mescolate e in seguito aggiungete il maglione rimpicciolito. Il capo di abbigliamento ristretto deve rimanere in ammollo per trenta minuti, dopo dovrete risciacquarlo e strizzarlo per eliminare l’acqua in eccesso. Prima di stenderlo al sole, potete allungare i lembi del maglioncino con le mani, adagiandolo su una superficie piana. Per recuperare un maglioncino ristretto in alternativa all’utilizzo del balsamo, si può usare l’aceto di vino bianco, ma attenzione non esagerate con le quantità, perché le fibre potrebbero rovinarsi e scolorirsi.

Come evitare di restringere i maglioni

Per evitare che il vostro maglione si rimpicciolisca, è opportuno seguire i consigli presenti sull’etichetta di ogni capo di abbigliamento, solo in questo modo avrete la sicurezza che i tessuti non si rovinino. Se il maglione è in lana o in cachemire, invece di utilizzare la lavatrice, è opportuno lavarli a mano: in una bacinella aggiungete dell’acqua tiepida e delle scaglie di sapone di Marsiglia, strofinate il tessuto e risciacquate. Se preferite il lavaggio in lavatrice dei maglioni, impostate lavaggi a basse temperature ed escludete la centrifuga.