Utilizzare sacchetti per il lavaggio

I sacchetti per il lavaggio in rete sono indispensabili per proteggere gli articoli delicati. Metti i tuoi capi fragili (lingerie sciarpe di seta, camicette di raso ecc.), in questi sacchetti prima di metterli in lavatrice. I sacchetti per il lavaggio riducono gli sfregamenti e gli strappi, impedendo così deformazioni e lacerazioni. Inoltre, evitano che i piccoli articoli si perdano nel cestello della lavatrice.

Scegliere il ciclo di lavaggio giusto

La scelta del ciclo di lavaggio è cruciale per preservare la qualità dei tuoi capi delicati. Opta per il ciclo “delicati” o “lavaggio a mano” della tua lavatrice. Questi cicli utilizzano un’agitazione più dolce e una temperatura più bassa, riducendo il rischio di danneggiare i tessuti fragili. Usa anche un detersivo delicato appositamente formulato per gli articoli delicati per minimizzare l’usura delle fibre.

Preparare i capi prima del lavaggio

Prima di lavare i tuoi articoli delicati, prenditi il tempo di prepararli correttamente. Chiudi le cerniere e attacca i ganci per evitare che si aggancino ad altri capi. Rivolta i vestiti al rovescio per proteggere le superfici esterne dagli sfregamenti. Per gli articoli particolarmente fragili, considera di lavarli a mano, se possibile, utilizzando acqua fredda e un detersivo delicato.

