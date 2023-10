Come riciclare dei vecchi maglioni: tre idee

D entro l'armadio avete conservato dei vecchi maglioni che non usate più? Invece di lasciarli lì, perché non provate a riutilizzarli? In poche mosse potete trasformarli in nuovi oggetti e indumenti. Ecco tre idee di facile realizzazione.

Copri-tazza

Per dare un tocco di originalità in più alla tavola, con dei vecchi maglioni potrete creare degli utilissimi copri-tazza. Ritagliate la parte della manica necessaria a coprire la vostra tazza preferita e rivestitela. Nessuna tisana calda vi scotterà più le dita.

Scaldacollo

Prendete un maglione e tagliatelo da un’ascella all’altra, eliminando quindi tutta la parte superiore, quella del collo e delle maniche. Lo scaldacollo è già pronto. Se volete applicate due bottoni per fermarlo.

Guanti senza dita

Per realizzare dei guanti senza dita vi basteranno dieci minuti. Prendete un paio di forbici, ago e filo. Tagliate la manica all’altezza che preferite e cucite bene il contorno in modo da adattare i guanti alla misura del polso.