Se siete amanti delle candele sicuramente vi sarà capitato qualche volta di far cadere, magari involontariamente, della cera ancora liquida sul divano, sui vestiti o altri tipi di superfici macchiandole. Seguendo alcuni accorgimenti e stratagemmi è possibile eliminare le macchie di cera senza che resti alcun alone. Se la macchia da rimuovere è di cera colorata l’operazione potrebbe risultare leggermente più complessa, ma seguendo attentamente questa guida riuscirete sicuramente a far tornare la superficie come nuova.

Come eliminare le macchie di cera

Quando si avvicinano le feste è bello decorare la casa con delle candele per rendere abbastanza piacevole l’atmosfera natalizia. Spesso però ci si accorge che sono presenti delle macchie di cera sulla tovaglia, sul tavolo oppure sul pavimento. A questo punto la preoccupazione è quella di togliere le macchie senza fare dei danni. Vediamo alcuni accorgimenti per eliminare le macchie di cera dalle superfici.

Come eliminare le macchie di cera dalla stoffa

Vi siete regalati una cena a lume di candela e, durante la serata, la cera calda è colata sul tavolo creando delle macchie sulla vostra bella tovaglia delle occasioni importanti? Oppure, ancora peggio, la cera è colata direttamente sul vostro abito nuovo? Di seguito vediamo come eliminare le macchie di cera dalla stoffa.

Assorbire i residui di cera

Se si deve eliminare la cera che non è ancora dura dal tappeto o dalla moquette si può utilizzare un cucchiaio e raccoglierla. In questo modo non si estende la macchia; mentre se è dura si può utilizzare il manico di un cucchiaio oppure un utensile che non taglia per poter staccare i pezzi più grandi.

Il ferro da stiro

Successivamente, prendete il ferro da stiro e fatelo scaldare: ci vogliono pochi minuti, anche a seconda della potenza dello stesso. Non appena si sarà riscaldato, prendete la carta del sacchetto del pane o, in alternativa, un foglio di panno carta (o un foglio di carta paglia, la carta giallina per assorbire l’olio dagli alimenti fritti), e mettetela sulla parte della tovaglia che è stata macchiata di cera. Fate aderire per bene il sacchetto del pane, o il foglio di panno carta, sulla macchina di cera eseguendo una leggera pressione con il palmo della mano.

La carta del pane

A questo punto, prendete il ferro da stiro bello caldo e passatelo energicamente sul sacchetto di carta, possibilmente senza attivare la modalità vapore. Ripetete questo passaggio per circa cinque o sei volte. Ovviamente, maggiore sarà la quantità di cera che avrà macchiato il vostro tessuto, più volte dovrete passare il ferro. La cera si scioglierà grazie al calore e verrà assorbita dalla carta paglia. Una volta compiuta questa operazione, alzate leggermente la carta del pane per vedere se la cera si è staccata dal tessuto e si è attaccata al sacchetto. Qualora la cera non si fosse staccata del tutto dovrete ripetere l’operazione dall’inizio. Appoggiate, quindi, un nuovo sacchetto del pane, o pezzo di panno di carta pulito, e passate nuovamente il ferro da stiro per altre cinque o sei volte eseguendo sempre una certa pressione. Dovrete continuare fino a quando la macchia non sarà sparita.

Lavare il tessuto

A questo punto, una volta che la macchia sarà stata completamente rimossa, potrete togliere il sacchetto di carta del pane: vedrete che la cera è rimasta completamente attaccata su quest’ultima, senza lasciare alcun segno sulla vostra cara tovaglia. Qualora fosse rimasta una macchia sulla stoffa, dovuta a della cera di una candela colorata, lavate il tessuto in lavatrice andando a utilizzare anche uno smacchiante specifico per cera. Qualora, invece, la macchia continuasse a persistere sul tessuto, potete utilizzare della candeggina delicata per tessuti colorati o per tessuti bianchi, a seconda del colore della stoffa, avendo cura di strofinare la macchina con un’apposita spugnetta per tessuti. Questo metodo è davvero infallibile e consente di eliminare qualsiasi tipo di macchia creata dalla cera e, cosa fondamentale, è utilizzabile su qualsiasi tipo di tessuto.

Il ghiaccio

Se un tessuto viene macchiato dalla cera non bisogna mai cercare di rimuoverla quando questa è ancora liquida. Togliere la cera prima che si solidifichi può solo peggiorare la situazione, in quanto la macchia si allargherebbe. Se avete fretta di pulire l’area interessata, riempite con del ghiaccio un sacchetto e ponetelo sopra l’area interessata, in questo accelererete notevolmente il processo di solidificazione della cera. A questo punto potete procedere con la rimozione della macchia, rimuovendola con una scheda di quelle magnetiche (tipo bancomat) o con un coltello a lama liscia. Cercate di essere più delicati possibile durante questa operazione per evitare di graffiare la superficie. Se restano delle piccole tracce di cera, prendete un asciugacapelli e scaldatele, passate quindi un foglio di carta paglia e ripetete l’operazione fin quando non avrete le avrete rimosse del tutto.

Rimuovere cera colorata

Se la macchia da rimuovere è di cera colorata, potete procedere in questo modo: bagnate un batuffolo d’ovatta o un pezzetto di cotone con dell’alcool etilico e passatelo sulla superficie da pulire. Una volta che il colore sarà svanito, procedete subito al lavaggio (se il capo da trattare è particolarmente delicato rivolgetevi ad una lavanderia specializzata). Un altro gesto completamente inutile (nel caso di indumenti o tessuti in generale) è quello di bagnare la superficie o mettere a mollo il capo sporco di cera, in quanto questa non si dissolverà in acqua.

Come eliminare le macchie di cera su un pavimento laminato

Le macchie di cera su un pavimento laminato sono facili da rimuovere, soprattutto se vengono pulite all’istante. Infatti, con il passare del tempo, la rimozione diventa più problematica, in quanto le macchie si stabilizzano. Tuttavia, è possibile procedere sia con prodotti commerciali che con prodotti realizzati in casa. Ecco come pulire le macchie di cera su un pavimento laminato.

Il pavimento in laminato

Il pavimento in laminato è una soluzione alternativa al parquet di legno pratica e di grande effetto. Si tratta di doghe costituite da diversi strati: la controbilanciatura, l’anima del legno in MDF o HDF, la stampa decorativa e il livello finale protettivo. Quest’ultimo, detto “overlay”, si presenta trasparente ed impermeabile. La tendenza alla scelta di un pavimento in laminato si deve alle sue ottime caratteristiche: l’estetica, la durata nel tempo e la resistenza agli urti, all’usura ed ai graffi. Anche la sua posa si rivela semplice ed è perfino possibile montarlo su un preesistente pavimento. Risulta resistente alle alte temperature e meno rumoroso al calpestio. È di facile manutenzione ed impermeabile, sebbene occorra evitare l’infiltrazione di liquidi fra le giunzioni delle doghe. Rispetto al parquet in legno, il pavimento in laminato è più economico. Per tutte queste ragioni, è particolarmente adatto agli ambienti sovraffollati ed agli uffici.

L’aceto bianco

Se si riesce a pulire la macchia prima che si stabilizzi, utilizzate semplicemente qualche goccia di aceto bianco. Versate l’aceto direttamente sulla macchia e lasciatelo agire per 5-10 minuti. Poi strofinate con un panno o un asciugamano di cotone. Ripetete questo procedimento, se necessario e lavate i pavimenti laminati normalmente, subito dopo.

Nel caso in cui i pavimenti in laminato siano bianchi, tamponate le macchie di cera con una soluzione composta da ammoniaca e acqua. Per le macchie di cera fresche, utilizzate il perossido di idrogeno, noto come acqua ossigenata. Applicate il perossido di idrogeno (al 3%) direttamente sulla macchia. Sciacquate con acqua fredda ed infine lavate il pavimento come di consueto.

Gli smacchiatori commerciali

Rimuovete le macchie di cera con uno smacchiatore apposito, facilmente reperibile in commercio. Spruzzate il prodotto direttamente sulle macchie ed attendete un paio di minuti. Infine eseguite il comune lavaggio. Lo smacchiatore contribuirà a sollevare la cera, in modo che possa essere rimossa in tutta semplicità. Ricordate, oltretutto, che lo smacchiatore è utile solo se la macchia è fresca. Altrimenti non è garantito alcun risultato ottimale.

La pasta abrasiva

Realizzate una pasta abrasiva, miscelando la farina di granturco con l’acqua fredda. Coprite la macchia di cera con la pasta e strofinate delicatamente sul pavimento. Attendete che la pasta si asciughi completamente. Una volta asciutta, spazzolate il residuo rimasto della cera. Se la macchia non è completamente sparita, ripetete questo procedimento.

Il composto erosivo

Potete realizzare un altro tipo di composto erosivo per rimuovere facilmente le macchie di cera dai pavimenti laminati. Miscelate una parte di acqua con due parti di borotalco ed applicate il composto sulla macchia. Lasciatelo asciugare e rimuovetelo con una spazzola. Se le macchie di cera si presentano ostinate, prendete una bacinella di acqua fredda ed aggiungete del sale marino. Mescolate con un cucchiaio e passate la soluzione sulla macchia. Trascorse 3-4 ore, strofinate la macchia con un detersivo liquido per panni ed eseguite il normale lavaggio.

Come eliminare le macchie di cera dai mobili

Spesso accade che una candela lasciata accesa per molto tempo regali antiestetici residui di cera sopra un mobile di legno. Per toglierle, non dovrete utilizzare alcun metodo aggressivo che potrebbe rovinare i vostri mobili di legno.

Occorrente

Cucchiaio di legno o carta bancomat

Carta assorbente da cucina

Pentolino

Acqua

Fornello

Prodotti da spolvero

Cera per mobili (opzionale)

Phon

Foglio di giornale

Ferro da stiro

Rimuovere la parte grossolana della cera

Innanzitutto, dovete togliere il grosso con l’aiuto di un oggetto non particolarmente affilato, in modo da evitare di graffiare la superficie del mobile di legno interessato. Potreste adoperare in modo delicato un cucchiaio di legno o una carta bancomat, allo scopo di raschiare via la parte più grossolana della cera. Vi sconsiglio di avvalervi di spugnette abrasive o strumenti in acciaio, poiché hanno un’azione troppo forte. Iniziate il lavoro di rimozione riscaldando dell’acqua in un pentolino, finché non diventerà tiepida. Dopodiché prendete un foglio di carta assorbente da cucina e posizionatelo sopra la macchia di cera.

Utilizzare acqua tiepida e foglio di carta assorbente

A questo punto mettete il pentolino con l’acqua tiepida al suo interno sopra il foglio di carta assorbente. Lasciatelo agire per alcuni minuti, in funzione della quantità di cera rimasta sul mobile di legno. Una volta rimosso il pentolino e il foglio di carta assorbente, la cera si scioglierà totalmente e verrà assorbita soprattutto dalla carta assorbente. Se necessario, potete ripetere tale procedura finché non raggiungerete il risultato voluto. Avete l’opportunità di lucidare il mobile di legno con i normali prodotti da spolvero. Fornite eventualmente una leggera passata di cera per mobili.

Utilizzare un foglio di giornale e un ferro da stiro

Un altro metodo efficace per togliere i residui delle candele prevede di raschiare la parte di cera eccedente. In seguito, dovete riscaldare quello che ne resta con il phon e strofinarlo contestualmente con della carta. Potete mettere un foglio di giornale sulla macchia, passandoci sopra il ferro da stiro caldo fino a quando la cera non verrà assorbita dalla carta. Esistono dunque varie tecniche per togliere i residui di cera da un mobile di legno, ognuno efficace a modo suo. Scegliere la più adeguata ed efficace dipende anche dal genere di superficie su cui agire. Nell’eseguire questo lavoro, prestate attenzione a non rovinare ulteriormente il mobile di legno per colpa del calore sviluppato dal phon o dal pentolino tiepido (specie in presenza dell’impiallacciatura).

