Il cioccolato è considerato fin dalla notte dei tempi una goduria per il palato; ne vanno infatti matti sia i grandi che i piccini, sia esso consumato a barrette, come cioccolatino, come crema spalmabile, come farcitura di dolci e torte, come gusto di gelato ecc… Mangiare del cioccolato fa tornare subito il buonumore, ma se malauguratamente dovessi sporcarti gli indumenti con il cioccolato, se non si interviene tempestivamente a smacchiarlo, può essere difficoltoso eliminare queste macchie. Vediamo allora nel dettaglio come togliere le macchie di cioccolato.

Macchie di cioccolato

Le macchie di cioccolato sono tra le più difficili da rimuovere, soprattutto quando non si agisce in maniera tempestiva. Spesso i tradizionali detersivi falliscono nella loro missione di eliminarle e allora come fare? Per fortuna con alcuni rimedi casalinghi è possibile rimuovere anche le macchie più ostinate da diversi tipi di tessuti. Infatti, non tutti i rimedi sono adattabili, perché molto dipende dal tessuto che si va a trattare. Ecco tutti i trucchi per rimuovere le macchie di cioccolato.

Come rimuovere le macchie di cioccolato: capi colorati e capi bianchi

Quando si tratta di capi colorati il timore è sempre quello di rovinarli durante il lavaggio. Per questo è molto importante proteggere il colore dell’indumento prima di rimuovere le macchie. Meglio utilizzare un panno morbido di colore bianco per tamponare, in modo che il colore del tessuto non possa essere trasferito sul capo. Nel caso in cui si utilizzino smacchiatori, invece, si consiglia di provarlo prima in un punto nascosto.

Se si tratta di un capo di abbigliamento bianco allora è possibile pre-trattare la macchia con della candeggina delicata. Dopodiché, procedere con il lavaggio in lavatrice.

Come rimuovere le macchie di cioccolato: lo smacchiatore

Se ti è possibile ripulite la macchia al più presto, se ad esempio è il tuo bambino ad essersi sporcato, in ogni bar, gelateria e ristorante, difficilmente ti negheranno uno smacchiatore, oppure di recarti nei bagni per ripulire la macchia, almeno con acqua; in alternativa, essendo il cioccolato molto grasso, potrai almeno “tamponare” la macchia come faresti per le macchie di olio, ovvero versando sulla macchia del borotalco oppure della farina, facendola penetrare bene nelle fibre dove si è fatta la macchia, in modo tale che la sostanza polverosa utilizzata assorba l’unto e ne contenga l’espansione.

Come rimuovere le macchie di cioccolato fresche: il ghiaccio

Quando la macchia di cioccolato è fresca si rimuove molto più facilmente, quindi è importante agire subito. Puoi provare a rimuoverla utilizzando del ghiaccio. Posiziona un cubetto di ghiaccio sulla macchia: esso, infatti, opera raffreddando il cioccolato, impedendo che l’abito l’assorba e inglobi la macchia. Una volta raffreddato, è necessario strofinare un po’ la stoffa per eliminare tutti i residui.

Come rimuovere le macchie di cioccolato secche: bicarbonato o sale

Le macchie di cioccolato secche sono più ostinate, ma niente è impossibile. Se, quindi, il cioccolato è già stato assorbito dalla stoffa, puoi provare un metodo infallibile, ovvero riempire mezzo bicchiere di acqua e mescolarci dentro del sale; in seguito bagna una spazzola con il composto e strofinala sulla macchia, cercando delicatamente di pulirla. Se il primo metodo non dovesse funzionare, possono essere utili il bicarbonato, il detersivo per i piatti e un po’ di aceto da versare sulla macchia. Dopo aver lasciato agire questa soluzione per qualche minuto, procedere con il normale lavaggio in lavatrice. Se necessario, ripetere l’operazione fino a quando ogni residuo non sarà completamento rimosso.

Come rimuovere le macchie di cioccolato: acqua e sapone

Se invece ti trovi a casa tua o di amici basterà strofinare con acqua e sapone e subito la macchia andrà via. Bisogna però agire immediatamente. Il lavaggio ed il detergente da utilizzare dipenderanno molto dal tipo di materiale con cui è realizzato il tessuto dell’indumento. In prima istanza per smacchiare il cioccolato immergi un panno pulito in acqua calda, poi strizzalo e strofinalo sulla macchia, poi puoi procedere a seconda del materiale dell’indumento da smacchiare.

Come rimuovere le macchie di cioccolato in base ai tessuti

Se devi togliere una macchia di cioccolato dal cotone allora puoi preparare una soluzione composta da un bicchiere di acqua tiepida ed un cucchiaio di borace. Se devi invece smacchiare un tessuto più delicato come la seta, in un bicchiere di acqua metti un cucchiaino di ammoniaca e tamponate con cura la macchia. Se si tratta di lana utilizza invece ½ parti di acqua tiepida, ¼ di alcool e ¼ di aceto. A differenza dei precedenti, i tessuti sintetici vanno trattati con un panno morbido, inumidito con del cloroformio, oppure con dell’acqua ossigenata.

Come rimuovere le macchie di cioccolato dal tappeto o dal divano

Può capitare che il cioccolato macchi anche i tessili della casa, come il tappeto. In questo caso per rimuovere la parte superficiale della macchia può essere utile l’aspirapolvere. In seguito, strofinare con uno smacchiatore apposito o con dell’aceto e uno spazzolino.

Per il rivestimento del divano o i sedili dell’auto si può procedere tamponando la zona con dell’ammoniaca diluita in acqua. Poi, con un po’ di acqua e detersivo e si procede infine al risciacquo, prestando attenzione a non bagnare in maniera eccessiva il tessuto.

