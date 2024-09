Leggi anche Come togliere le macchie di crema solare dai tessuti

Alcol denaturato

Inizia risciacquando la macchia di candeggina sotto acqua fredda corrente per rimuovere il più possibile la candeggina. Usa un cotton fioc imbevuto di alcol denaturato e strofinalo delicatamente intorno alla macchia di candeggina. Questo può aiutare a ridistribuire il colore dall’area circostante alla macchia.

Succo di limone

Risciacqua la macchia di candeggina sotto acqua fredda. Tampona la macchia con succo di limone puro usando un panno pulito. Lascia agire per qualche minuto prima di risciacquare e lavare come al solito.

Tintura per tessuti o pennarello

Rimuovi il più possibile la candeggina risciacquando sotto acqua fredda. Usa una tintura per tessuti o un pennarello che corrisponda al colore del tuo capo per ridipingere l’area scolorita. Segui attentamente le istruzioni del prodotto.

Tiosolfato di sodio

Il tiosolfato di sodio, noto anche come fissatore fotografico, è un prodotto chimico che può neutralizzare la candeggina. Può essere trovato in alcuni grandi magazzini o online. Diluisci la soluzione secondo le istruzioni e applicalo sulla macchia. Questo metodo funziona meglio per le macchie più grandi.