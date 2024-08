Con l’arrivo della bella stagione non si può di certo rinunciare al gelato, una golosità amata da grandi e piccini. Il gelato non è soltanto delizioso al palato, ma ci consente anche di rinfrescarci un po’ nelle giornate più calde. L’unica pecca è che tende a sciogliersi molto velocemente ed ecco che qualche gocciolina, anche con le dovute attenzioni, può macchiare i vestiti e i divani in tessuto. Le macchie di gelato sono tra le più ostinate, ma grazie a qualche semplice trucchetto e ai prodotti giusti è possibile rimuoverle senza troppa fatica.

Come rimuovere le macchie di gelato dai vestiti

Per eliminare velocemente le macchie di gelato dai vestiti bisogna agire più in fretta possibile. Tuttavia, non sempre è possibile mettere a lavare subito il capo perché magari ci troviamo per strada e allora cosa fare in questi casi? Vediamo tutti i rimedi.

Acqua frizzante

Uno dei rimedi della nonna consiste nel versare sulla macchia un po’ di acqua frizzante: l’ossigeno contenuto all’interno dell’acqua vi permetterà di rimuoverla velocemente. Nel caso in cui dovesse rimanere l’alone, basterà un lavaggio in lavatrice per rimuoverla del tutto.

Ghiaccio e sale

Le macchie di gelato al cioccolato sono tra le più difficili da rimuovere, ma i rimedi della nonna ci sono d’aiuto anche in questo caso. Se il tessuto è bianco bisogna strofinare prima con del ghiaccio e poi con uno sciogli macchia al sale. Frizionando il capo con acqua e sale la macchia scura di cioccolato sparirà completamente. Se il tessuto è scuro, invece, sarà sufficiente l’azione del sale.

Lo sciogli macchia

Sporcarsi mentre ci si trova in un bar o in gelateria accade molto di frequente di sporcarsi, soprattutto se si tratta di bambini. In genere nei locali hanno sempre a disposizione uno sciogli macchia per i clienti, quindi la prima cosa da fare è di chiederne uno. Dopodiché, inumidite la macchia con il prodotto e strofinate delicatamente. Lasciate agire per almeno 15 minuti e ripetete l’operazione fino a quando la macchia non va via completamente.

Come agire sui tessuti più delicati

Per rimuovere le macchie di gelato in maniera efficace bisogna sempre prestare attenzione al tipo di tessuto. Quando si tratta di cotone il problema non sussiste poiché si possono utilizzare un’ampia varietà di prodotti. Per quanto riguarda i capi sintetici, invece, bisogna immergerli in una bacinella con 6 parti di acqua naturale e una di acqua ossigenata. Per la lana bisogna strofinare la parte interessata con una spugnetta con acqua, qualche goccia di limone e alcol. Infine, per la seta è necessario preparare un composto con un bicchiere d’acqua e un cucchiaio di ammoniaca e versarlo sulla macchia.

Come rimuovere le macchie di gelato dal divano in tessuto

È consuetudine, molto spesso, prendere il cibo e mangiucchiarlo nei posti più disparati della casa, mentre si cammina da una stanza all’altra, in piedi lontani dal tavolo, oppure sul divano. Sono questi i modi in cui si mangia più frequentemente, soprattutto quando si spizzica e si fa un pasto intermedio. Se non si sta attenti è molto facile sporcare il pavimento e macchiare i tessuti a cui si è vicini. Chi di voi non ha mai mangiato il gelato sul divano? Scopriamo come agire se si macchia di gelato il divano in tessuto.

Occorrente per rimuovere le macchie di gelato

Borotalco

Panno morbido

Acqua e aceto

Borace

Prodotti chimici

Valutare il tipo di stoffa

Innanzitutto, la stoffa delle poltrone e dei divani può essere di varie tipologie: colorata, di velluto, di seta, di lino, di cachemire oppure di alcantara. Si tratta di materiali da curare in maniera particolare, proprio perché possono danneggiarsi facilmente e il loro recupero potrebbe essere complicato di fronte a casi estremi. Per questo motivo, quando si verificano delle macchie sulla loro superficie, bisogna essere tempestivi nella loro rimozione e pulizia. Le macchie di gelato possono essere trattate in vari modi. Il primo prevede l’utilizzo semplicemente dell’acqua calda. Essa deve essere messa solo sulla zona interessata, e poi dovrete cospargere dell’aceto lasciandolo in posa per qualche minuto.

Usare il borotalco

Successivamente, il tutto deve essere fatto asciugare cercando di utilizzare del borotalco, il quale consentirà un’asciugatura rapida e uniforme. Prendendo una spazzola, potrete eliminare tutta la sostanza con pochi e semplici gesti, potendo notare con grande soddisfazione che ogni tipo di alone è scomparso. Le macchie fresche devono essere lavorate con l’acqua, mentre invece quelle un po’ più vecchiotte, è bene ammorbidirle con dell’acqua e del borace. Se il tessuto è particolarmente delicato, dovrete prendere un panno umido imbevuto di solvente anti-grasso oppure di polveri assorbenti.

Usare l’ammoniaca

In seguito, quando si tratta di una macchia ormai penetrata a fondo nel tessuto, a questo punto non resta che utilizzare dell’ammoniaca umida oppure un prodotto apposito, ammesso che il colore e la delicatezza del divano lo consentano. Grazie alla stragrande varietà di divani sfoderabili, è possibile togliere la stoffa e pulirla al meglio lontana dalla struttura fissa. Nei casi più estremi si può ricorrere alla lavanderia, che sicuramente vi riconsegnerà il tessuto al meglio completamente pulito. Basta seguire questa guida per riuscire a riportare il tutto nel suo stato originale senza particolari sforzi o ulteriori spese.