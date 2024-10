Trattamento a freddo

Uno dei metodi più efficaci per rimuovere la gomma da masticare è il trattamento a freddo. Metti il capo di abbigliamento o l’oggetto interessato nel congelatore per alcune ore. Una volta che la gomma si è indurita, puoi raschiarla delicatamente con un coltello smussato o una carta di credito. Questo metodo è particolarmente adatto per abbigliamento e oggetti più piccoli. Funziona anche su tappeti e mobili imbottiti, mettendo cubetti di ghiaccio direttamente sulla gomma da masticare fino a quando non si indurisce.

Trattamento a caldo

Un metodo alternativo è il trattamento a caldo. Metti un pezzo di carta o un panno sopra la gomma e passaci sopra il ferro da stiro delicatamente. Il calore farà ammorbidire la gomma, che si attaccherà alla carta o al panno permettendosi quindi di rimuoverla facilmente. In alternativa, puoi usare un asciugacapelli per riscaldare la gomma e poi pulirla con un panno. Questo metodo è particolarmente utile per tappeti e mobili imbottiti.

Rimedi casalinghi

Per le macchie particolarmente ostinate, possono essere utili rimedi casalinghi come aceto o alcool. Applica un po’ di aceto o alcool su un panno e tampona la gomma. Lascia agire il prodotto per alcuni minuti e poi rimuovi la gomma con un panno o una spazzola. Questo metodo è versatile e può essere utilizzato su diverse superfici. È particolarmente adatto per tessuti delicati che non possono essere messi nel congelatore o sotto il ferro da stiro.