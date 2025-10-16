Tutti i lavoratori, e non solo, non vedono l’ora che arrivi il fine settimana per poterlo dedicare alle proprie passioni, alla propria famiglia o anche solo per riposarsi dalle fatiche quotidiane. Capita talvolta, però, che questi momenti vengano rovinati dalla pioggia, che rovina i piani in qualunque stagione essa capiti. Ecco quindi cosa fare in un giorno di pioggia, per trascorrere comunque dei momenti piacevoli da soli o in compagnia.

Cosa fare in un giorno di pioggia

Inutile dirlo, quando vediamo il cielo grigio fuori dalla finestra anche la nostra voglia di uscire si riduce ai minimi termini. Ma come impiegare il tempo quando piove? Stare tutto il giorno a guardare la tv non sempre è l’alternativa migliore o, almeno, si possono fare anche tante cose più produttive o rilassanti, in base alle nostre esigenze.

Ecco dei piccoli consigli su come trascorrere il nostro tempo tra le mura domestiche quando fuori tira aria di tempesta e scende acqua a catinelle. Non importa in quale stagione ci si trovi, se la pioggia fuori imperversa, che sia estate o sia inverno, bisogna ingegnarsi a trovare qualcosa di bello da fare al coperto.

Cosa fare in un giorno di pioggia: dedicarsi agli hobby

Se in inverno, è chiaro che le giornate sono più lunghe, più nere e, nello stesso tempo, più difficili da sopportare, soprattutto se non avete nulla da fare. Stare davanti alla televisione a guardare programmi uno dietro l’altro non è per nulla una buona abitudine, a meno che non abbiate scelto una serie di film che desiderate guardare. In alternativa, considerato che in inverno è sempre meglio stare al calduccio di casa, potete scegliervi un hobby che vi impegna sia a livello manuale che creativo: cucinare, lavorare a maglia, leggere un buon libro o dipingere sono solo alcune idee. Se invece avevate in programma di andare al mare in una giornata estiva e, invece, il vostro programma viene sconvolto da una frusciante e abbondante pioggia, dovrete necessariamente cambiare programma. Potete scegliere di riunirvi in casa con gli amici e organizzare un simpatico gioco di società oppure incontrarvi in un locale.

Cosa fare in un giorno di pioggia: con il partner

Se siete in coppia, ci sono diverse cose che potete fare con il vostro partner durante un giorno di pioggia.

Coccole

Cosa c’è di meglio che passare un pomeriggio ad abbracciati con il nostro lui, magari appallottolati insieme sotto un bel piumone? Certamente il sesso è una delle maniere migliori per far letteralmente volare il tempo. Cosa c’è di meglio per scaldarsi che fare l’amore? Poche cose, ammettiamolo.

Cioccolata calda

Il cioccolato non farà la felicità, però cavolo come la sa imitare! Preparare una deliziosa cioccolata calda da condividere con il partner sotto al plaid ci tirerà su il morale.

Cosa fare in un giorno di pioggia: da sola

Chi lo ha detto che per stare bene bisogna per forza essere in due? C’è chi sta benissimo anche da solo e una giornata di pioggia può essere il momento giusto per ritrovare se stessi.

Sistemare le foto

Prendete un po’ di tempo per mettere mano agli album fotografici, cullarvi nelle immagini delle vostre vacanze e ripensare a mete lontane.

Ordinare l’armadio

Quante volte ci alziamo o andiamo a dormire scagliando semplicemente i vestiti a caso nell’armadio? È tempo di riordinare e, se non l’avete ancora fatto, di fare il cambio di stagione!

Capiamoci

Se stiamo vivendo un periodo tormentato o in cui ci sono successe tante cose, approfittiamo della solitudine di un pomeriggio di pioggia per mettere nero su bianco le nostre sensazioni.

Cosa fare in un giorno di pioggia: con le amiche

Per fortuna esistono le amiche! In un giorno di pioggia, chiamatele tutte a raccolta e trascorrete il tempo insieme.

Film

Facciamo un rapido giro di telefonate e raduniamo un po’ di amiche a casa nostra, scegliamo un film a seconda del nostro mood e poi via con i popcorn.

Preparare una torta

Mettete alla prova le vostre abilità culinarie e cucinate un dolce coi fiocchi da gustare tutte insieme.

Trucco e parrucco

Sogniamo un po’ e sperimentiamo i nuovi trucchi o pettinature laboriose così da essere pronte per la prossima uscita glamour.

Leggi anche Autunno in casa: idee facili e chic con le foglie secche