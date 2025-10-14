Arriva la stagione fredda, aumenta il tempo che passiamo all’interno di casa e con questo anche la voglia di creare e dedicarci a realizzare piccoli lavoretti fai da te per l’autunno con quello che la natura ci offre: cosa c’è di meglio delle foglie con gli splendidi colori dell’autunno? Ecco come realizzare qualche gradevolissima decorazione, chic e davvero unica.

Decorare con le foglie secche

In autunno le foglie secche iniziano a cadere dagli alberi, creando dei veri e propri tappeti. Specie per chi ha un giardino per quanto belle da vedere, diventano piuttosto fastidiose, portando le persone a spazzarle via. Tuttavia è importante sapere che si possono utilizzare in modo creativo, e fare ad esempio delle originali decorazioni in casa così come all’aperto. A tale proposito, ecco alcune idee originali.

Decorare con le foglie secche: decoupage

Spesso ci troviamo ad avere in cucina piatti e vassoi magari utilizzati per molto tempo che perdono la loro bellezza, la loro estetica nuova e stiamo quasi per gettare. Perché invece non darci da fare in maniera creativa per rinnovarli e rivestirli di… autunno? Grazie alla tecnica del decoupage possiamo utilizzare le foglie secche oppure finte, assicurando un nuovo aspetto senza dubbio scenografico al nostro piatto o vassoio che sia. Cosa ci serve? Procuriamoci un piatto o un vassoio in vetro, della colla vinilica con un pennello per spalmarla, delle foglie, della carta velina oppure di riso a scelta e uno spray di vernice trasparente lucida. Se scegliamo di usare foglie secche, mettiamole preventivamente per una notte sotto un peso affinché restino piatte. A questo punto, prendiamole con delicatezza e facciamole aderire alla superficie scelta, spennellandole con pennello e colla vinilica, sotto e sopra la foglia. Se lo desideriamo, applichiamo in alcuni punti pezzetti di carta di riso o velina sotto le foglie, ripassando nuovamente uno strato sottile di colla vinilica. Lasciamo asciugare e spruzziamo (all’aperto) uno strato vernice trasparente. Il risultato sarà bello lucido e duraturo.

Decorare con le foglie secche: stencil

Le foglie secche possono essere utilizzate anche come “stencil” per creare piacevoli decori, davvero unici e particolarissimi. Scegliamo foglie corpose e resistenti e utilizziamo dei colori ad acqua: la foglia sarà lo stencil e una volta immersa nel colore, dovremo stamparla sul mobile a ripetizione per creare la decorazione. Davvero particolare e unica.

Decorare con le foglie secche: portacandele

Possiamo utilizzare le foglie secche per decorare dei piccoli barattolini in vetro trasparente (come quelli dello yogurt) o dei bicchieri e realizzare dei gradevolissimi porta candele da utilizzare come soprammobili chic. Per ottimizzare il risultato, non c’è bisogno di una grande manualità o esperienza con gli attrezzi, poiché basta utilizzare un bicchiere o un vasetto, della colla vinilica e le nostre foglie. Dunque prendiamo il bicchiere, dove andremo ad incollare una ad una le foglie nella maniera che più ci piace. Lasciamo asciugare e diamo una spruzzata di vernice trasparente per dare lucentezza e luminosità. All’interno poi, inseriamo una candela lunga a stelo alto fermandola con una leggera colata di cera trasparente sul fondo.

Decorare con le foglie secche: bouquet di rose

Se invece siete amanti delle cose bizzarre, potreste realizzare un vero e proprio bouquet creando delle rose. Per fare ciò, arrotolate una foglia e, avendo ottenuto un bastoncino, inseritela dentro un’altra avvolgendola attorno al bastoncino. Ripetete l’operazione con una terza foglia, e chiudete infine, la rosa con un po’ di spago. Invece se siete amanti degli addobbi come quelli di Natale, ma ancora vi sembra troppo presto per utilizzarli, potreste creare appunto dei fili di foglie autunnali. Per poter finire il nostro lavoro, bastano appunto dei fili come ad esempio dello spago o magari della lenza, in modo da essere trasparenti e quindi creare un effetto più carino. Una volta scelto il tipo da utilizzare, cominciamo ad inserire le nostre foglie, e per creare un effetto ottico più carino, possiamo alternarle con il colore.

Decorare con le foglie secche: ghirlanda

Sempre rimanendo in tema casa, è possibile utilizzare le foglie secche per assemblare una ghirlanda da appendere poi sull’uscio della porta d’ingresso. Come prima cosa, procuriamoci una base per realizzare la ghirlanda come ad esempio una ciambella di plastica, oppure costruiamone una con del fili di ferro. Fatto ciò, raccogliamo le foglie secche e dopo averle forate, facciamo passare un filo ed attacchiamole sulla base della ciambella, che adesso è pronta per essere appesa alla porta, magari con l’aggiunta di qualche pigna oppure con del muschio. Infine possiamo anche sbizzarrirci con la tavolozza dei colori e con un pennellino, per donare alle foglie svariate tonalità.

