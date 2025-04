Anche se siamo abituati ad addobbare casa solo per il Natale, anche la Pasqua ha delle decorazioni e degli addobbi caratteristici. Infatti così come esiste l’albero di Natale c’è anche l’albero di Pasqua, e così come la ghirlanda natalizia si può appendere anche la ghirlanda di Pasqua. La sua realizzazione non è complessa e ti permetterà di adornare casa e renderla un po’ più vivace in attesa della festività. Se sei interessata ma non sai come procedere, non temere: in questo articolo ti spiegheremo come realizzare una perfetta ghirlanda di Pasqua.

Ghirlanda di Pasqua

Non solo Natale. Se ami decorare la tua casa a festa anche il periodo della Pasqua può riservarti tante piacevoli sorprese. Un momento unico per celebrare non solo l’importante ricorrenza religiosa ma anche l’inizio della primavera e lo sbocciare della vita nuova dopo la quiescenza dell’inverno e proprio a questo servono le decorazioni di Pasqua per la casa.

Una ghirlanda è l’elemento decorativo ideale per regalare alla tua casa tutta la gioia e lo spirito di questa festa e per fare degli auguri di Pasqua che parlino soprattutto agli occhi. Non servono grandi abilità ma per questo che è uno dei più comuni lavoretti di Pasqua fai da te, come sempre, un po’ di creatività, di fantasia e soprattutto di voglia di provare e mettersi in gioco.

Elemento ricorrente le immancabili uova per decorare – da scegliere finte o meglio di zucchero per evitare che si formino sgradevoli odori –, colorate e non, rametti secchi per la struttura, e poi fiori e verde di stagione in quantità, proprio come per l’albero di Pasqua fai da te. E perché non usare le piume? Puoi anche appendere o incastrare nella ghirlanda dei biglietti con delle belle frasi di Buona Pasqua. Scopri tutte le nostre idee e ispirazioni per realizzare una ghirlanda di Pasqua fai da te, di certo troverai quella giusta per la tua casa.

Ghirlanda di Pasqua: come realizzare la base

Come prima cosa, vediamo come realizzare una ghirlanda di Pasqua base, a cui poi si possono aggiungere decorazioni di ogni tipo.

Occorrente

Base per ghirlande, in polistirolo, plastica o legno

Scampoli di stoffa

Forbici

Colla vinilica

Fiori finti

Nastrini colorati

Creare la base

La prima cosa che serve è una base per ghirlande, di quelle che si trovano nei negozi fai da te, che può essere in polistirolo, in plastica o in legno. Se usiamo una base di polistirolo rotonda, un’idea carina è quella di usare avanzi di stoffa, ricavati da vecchi abiti colorati, per rivestire la nostra ghirlanda. Prepariamo la stoffa tagliandola a strisce regolari con una forbice. Avvolgiamo le strisce così ottenute sulla base di polistirolo, aiutandoci con della colla vinilica, avendo cura di non lasciare punti scoperti. In base ai nostri gusti, potremo usare stoffe a tinta unita o decorate, anche alternandole.

Terminata questa fase, possiamo sbizzarrirci con le decorazioni, attaccando alla ghirlanda, sempre con la colla, quello che più ci piace, come simpatici pulcini gialli, uova finte colorate, coniglietti di feltro e carotine di stoffa. Potremmo anche abbellire la nostra creazione realizzando delle foglie con del cartoncino verde.

Fare una base di rametti

Se invece, usiamo una base di rametti di legno intrecciati, non sarà necessario usare la stoffa per rivestirla, perché la base è già pronta per essere decorata. Questo tipo di ghirlanda è più semplice da preparare: possiamo infatti inserire le decorazioni direttamente tra i rametti, senza bisogno di usare la colla. Terminato il lavoro, non ci resta che decorare la ghirlanda come più ci piace!

Ghirlanda di Pasqua: come decorarla

Una volta realizzata la base, bisogna decorare la nostra ghirlanda di Pasqua. Scegli di creare una ghirlanda di Pasqua con tante uova dipinte nei colori classici della primavera: bianco, giallo e verde. Di zucchero o dipinte sono l’ideale per trasmettete l’atmosfera gioiosa di questa festa. A unire le uova, oltre alla colla a caldo, tanti rametti sottili di vite decorati con piccoli fiori bianchi. E perché non optare per una ghirlanda di Pasqua tutta naturale con i fiori più tipici della stagione come violette e viole del pensiero? Il dettaglio in più sono piccoli fiocchi in nastro verde chiaro, utili anche per appendere la ghirlanda. Per la tua ghirlanda di Pasqua puoi scegliere di abbinare piccole uova colorate a tanti fiori delicati e primaverili, il tutto tenuto insieme da rami secchi che fungono anche da struttura. Una ghirlanda di Pasqua raffinata e discreta è quella composta da un semplice cerchio di rami dipinti di bianco, arricchito da un piccolo gruppo di fiori colorati e magari da qualche ovetto di quaglia. C’è anche l’alternativa shabby chic, per una ghirlanda pasquale discreta e raffinata, composta da un semplice cerchio di rametti secchi sbiancati “ad arte” e da delicati fiori di giacinto rosa. Il calicanto, uno dei primi fiori a colorare aiuole e giardini con i suoi delicati fiori gialli è perfetto per realizzare una ghirlanda di Pasqua. I suoi rami sono infatti lunghi e flessibili, e si prestano ad essere lavorati e piegati con facilità.

Vediamo nello specifico alcune idee particolari per realizzare una ghirlanda di Pasqua molto speciale!

Ghirlanda di Pasqua: con ovetti di carta

Una decorazione originale per Pasqua, una bellissima ghirlanda da realizzare sfruttando la palette Pantone, ovvero il campionario dei colori che in genere consultiamo quando dobbiamo ridipingere le pareti! Hai da poco cambiato colore alle pareti e ti ritrovi con quintali di palette di cui non sai proprio cosa fartene? Oppure hai un’amica che si è data al restauro e ha campionari di colori un po’ ovunque?

Chiedile di regalarteli se lei non li usa, perché ti saranno utilissimi per decorare casa per Pasqua. L’idea è semplice: creare una ghirlanda di Pasqua ritagliando delle silhouette di ovetti dai campionari dei colori. Come si fa? Il procedimento è semplice: disegna un ovetto su un foglio di carta, ricorda che come grandezza non può superare quella del foglio del campionario. Ritaglia l’ovetto e appoggia la sagoma sul cartoncino del campionario. Disegna la sagoma anche sul cartoncino e poi ritagliala. Infine fai due buchini sulla parte alta e stretta dell’ovetto: lì dovrà passare il filo che sosterrà la ghirlanda. Fai tanti ovetti quanti ne hai bisogno e poi passali tutti nello spago o filo che hai scelto. A questo punto non ti resta che appendere la ghirlanda.

Ghirlanda di Pasqua con i coniglietti di carta

Questa ghirlanda è davvero semplice da realizzare come lavoretto di Pasqua fai da te, ci basta trovare una sagoma di un coniglietto su internet, o se abbiamo qualche capacità manuale possiamo disegnarne una noi, stamparla e ritagliarla e utilizzarla come stampino. Possiamo prendere tanti fogli di carta di colori diversi, così da creare tanti coniglietti tutti uguali ma diversi per colore.

Poi prendiamo un filo colorato o uno spago se vogliamo un effetto shabby, facciamo un piccolo forellino sulla testolina del nostro coniglietto di Pasqua e passiamoci dentro un nastro sottile o addirittura un pezzetto di filo da cucito, quindi leghiamo il coniglietto allo spago. Quando avremo finito la nostra ghirlanda di Pasqua sarà bellissima

Ghirlanda di Pasqua con le carotine

Anche le carote sono un divertente simbolo pasquale, si può realizzare una bellissima ghirlanda di carotine utilizzando il feltro. Basta procurarsi del feltro arancione e verde scuro. Abbiamo ora due modi di agire: tagliamo una striscia abbastanza lunga di feltro arancione e la ripieghiamo dandole la tipica forma conica della carota e chiudendola con un puntino in cima e poi aggiungiamo il ciuffetto verde; oppure, più semplicemente, ritagliamo la sagoma della carotina nel feltro arancione, aggiungiamo il ciuffetto vedere e la appendiamo, facendo un buchino e passandoci in mezzo un nastrino colorato o dello spago per appendere la carotina alla ghirlanda.

