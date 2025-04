Si avvicinano le festività pasquali e la voglia degli italiani di partire e godersi una meritata vacanza sta portando a prenotazioni da record. Come riporta il motore di ricerca www.jetcost.it, le ricerche di voli sono aumentate del 13%, mentre quelle di alberghi del 16% rispetto alla Pasqua dell’anno scorso.

Italia secondo Paese per ricerche in Europa

Secondo le rilevazioni di Jetcost la voglia di regalarsi una breve fuga non riguarda solo gli italiani. Sono in tanti infatti i cittadini europei che hanno deciso di spostarsi durante la Pasqua 2025 scegliendo come destinazione proprio il Bel Paese. Il clima primaverile, la ricchezza di cultura, paesaggi, tradizioni, così come la ricca offerta di enogastronomia e ospitalità hanno fatto sì che l’Italia sia diventata il secondo Paese più ricercato su Jetcost per trascorrere queste vacanze, dietro alla Spagna e prima del Portogallo.

Pasqua in Italia, premiate le grandi città

I dati sui risultati delle ricerche di voli indicano che la maggioranza dei cittadini europei ha optato per le grandi città, che tendono a essere più vuote del solito in questo periodo dell’anno. Roma, ad esempio, la più richiesta dai viaggiatori francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi e la seconda più richiesta da tedeschi e britannici. Milano è invece la meta preferita dai britannici, la seconda per gli spagnoli e portoghesi e la terza per i tedeschi, francesi e olandesi.

Destinazioni di mare

Tra le destinazioni italiane che combinano l’attrattiva della grande città, con il sole, il mare e la gastronomia c’è in prima fila Napoli, la più ricercata dai tedeschi, la terza per britannici e portoghesi e la quarta per francesi, olandesi e spagnoli. Bari è invece la quinta più richiesta dai viaggiatori tedeschi, britannici e francesi e la sesta per gli olandesi. Infine Genova è tra le prime 15 città preferite dai portoghesi, olandesi, tedeschi, francesi e spagnoli.

Le località interne

Spiccano anche le destinazioni interne, con le loro ricchezze culturali, molto richieste. In quest’ottica emerge Bologna, la seconda città più cercata dai viaggiatori olandesi, la quinta per gli spagnoli e l’ottava per i portoghesi. Torino, è nona per gli olandesi.

La scelta delle isole per le vacanze di Pasqua

Per quanto riguarda le isole, la Sicilia rappresenta ancora una volta un paradiso per i viaggiatori europei. Catania è la quarta città più ricercata dai viaggiatori tedeschi, l’ottava per francesi e olandesi. Anche Palermo è tra le città più ricercate, la sesta scelta per tedeschi e francesi, la nona per spagnoli e portoghesi.

In Sardegna spiccano Cagliari, decima città più ricercata dai viaggiatori francesi, 11esima per tedeschi e portoghesi e Olbia, ottava scelta per i tedeschi, decima per gli olandesi, 11esima per i francesi.

La ricerca per regioni

La Toscana è una delle regioni più ambite d’Italia: soprattutto Firenze, quinta città favorita dai viaggiatori portoghesi e spagnoli, settima per i francesi e ottava per i britannici e Pisa, sesta per i portoghesi, settima per i britannici e olandesi, ottava per gli spagnoli

Anche il Veneto è molto richiesto. Qui da padrone la fa Venezia, terza più cercata dai viaggiatori spagnoli, la quarta per i portoghesi, la quinta per gli olandesi. A seguire Verona, quarta per i britannici, la settima per gli spagnoli, la nona per i tedeschi.

