Un weekend lungo tanto quanto basta per sfoggiare più di un look, ciascuno utile alla circostanza: dal pranzo in famiglia al pic-nic nella natura passando per un aperitivo con le amiche… come vestirsi a Pasqua e Pasquetta? Abbiamo fatto il punto sugli ensemble su cui puntare in cinque scenari diversi. D’altronde, il pranzo di Pasqua in famiglia ha un mood molto più rilassato di quello al ristorante. E il pic-nic nella natura si prospetta molto più bucolico della possibile goliardia che anima una grigliata di Pasquetta tra amici. Sono pochi (ma buoni) i must-have del guardaroba femminile che ci accompagnano in questo manuale di stile: tutti – e nessuno escluso – sono essenziali e imprescindibili in questi 5 look facilissimi da copiare o da cui prendere semplicemente tutta l’ispirazione necessaria.

Come vestirsi al pranzo di Pasqua a casa

Mettersi comode non significa rinunciare alla ricercatezza dei dettagli, che rendono davvero bello un look. Ti proponiamo un mix & match di fantasie, come suggerito da questo look street style che abbina insieme una maglia polo a righe a maniche lunghe con pantaloncini a quadri (ben venga sostituirli con pantaloni lunghi, se senti che non è ancora il momento degli shorts). Sì alle ballerine con i calzini ton sur ton, oppure – semplicemente – a un paio di sneakers.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come vestirsi a Pasqua, al ristorante

Se un pranzo in famiglia fuori casa è ciò che ti attende nel giorno di Pasqua, tutto dipenderà ovviamente dalla tipologia di ristorante che verrà scelto. Agriturismo in vista? Ben venga puntare su un look che combina insieme l’animo cool con dettagli chic. Un possibile styling può essere quello dei pantaloni bermuda in denim (o jeans lunghi fino alle caviglie), portati con una maglia polo e una giacca a vento. Variazione (chic) sul tema: le mule con il tacco stiletto, sostituibili con un paio di slingback a punta per interpretare le tendenze scarpe della moda primavera 2025 al pieno del loro potenziale.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come vestirsi a Pasqua e Pasquetta, edizione pic-nic

Che la tendenza layering sia con te, e con te rimanga sempre. La parola chiave per il look del pic-nic di Pasqua o Pasquetta è “stratificazione” perché, nella natura, la temperatura è variabile: un momento sei in t-shirt a maniche corte, un momento dopo ti ritrovi a desiderare di indossare anche la giacca. Bisognerà dunque puntare su un look costruito a strati: t-shirt (o body) a righe, camicia, giacca. Ben venga abbinare questo tris di must-have imprenscindibili a un paio di comodi jeans a vita alta. Quanto alle scarpe, ti invitiamo ad agire con furbizia: le sneakers restano la soluzione definitiva.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come vestirsi a Pasquetta, edizione grigliata

La goliardia delle grigliate richiede look adeguati al contesto. Metti da parte il desiderio di essere chic, punta tutto su coolness e comfort. La T-shirt bianca regge così il gioco a una giacca a vento con cerniera o bottoni, supportate nello styling da pratici jeans a palazzo e T-shirt bianche. Un’alternativa valida alla classica tuta sportiva (scagli la prima pietra chi non ne ha mai indossata una nel giorno di Pasquetta!), completata dalla scelta di un accessorio di tendenza: la borsa a secchiello.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come vestirsi a Pasqua e Pasquetta: aperitivo con le amiche

Dulcis in fundo, l’aperitivo spensierato tra amiche. La voglia di comfort e leggerezza resta, lo stile casual dei precedenti look lascia ora posto alla sofisticatezza del minimalismo. Pantaloni neri morbidi e dalla silhouette a palazzo, una camicia bianca leggermente oversize, un gilet nero romantico e chic. Occhi puntati poi sugli accessori: borsa e scarpe cromaticamente en pendant, meglio ancora se declinate in una nuance pastello.

Foto Launchmetrics/Spotlight

