Molte persone sono sicuramente affascinate dalla bellezza dei tetti alti inclinati delle mansarde, ma non sempre si tratta di ambienti facili da illuminare. Non sempre le mansarde sono dotate, infatti, delle classiche finestre scorrevoli fissate sul tetto e proprio per questa motivazione, è importante ricercare delle lampade o dei punti luce, in grado di illuminare tutto l’ambiente circostante. In questo articolo vedremo alcune idee facili e creative per illuminare la mansarda.

Illuminare la mansarda

Possedere una mansarda in casa è sicuramente un vantaggio. La mansarda, o sottotetto, è uno spazio ricavato nella copertura di un immobile. Il nome “mansarda” deriva da quello dell’architetto francese seicentesco che la progettò, François Mansart. Egli, basandosi su un tipo di copertura medievale poi rimaneggiata, realizzò un tetto pendente che divenne la caratteristica della mansarda. Il soffitto di una mansarda risulta quindi inclinato e l’ambiente solitamente prende la luce naturale tramite delle finestre. Di norma, queste risultano posizionate in una delle pareti e quindi l’illuminazione non riesce a propagarsi uniformemente in tutta la stanza. Ma, per vivere al meglio una mansarda e poterla rendere più luminosa, si possono mettere in atto alcuni accorgimenti strategici.

Illuminare la mansarda: faretti

Una delle prime soluzioni più ovvie ed immediate spesso adottate per illuminare una mansarda, è quella che riguarda l’applicazione di vari faretti orientabili su più angoli del tetto inclinato. Dovrete posizionare tutti i faretti non al centro della mansarda, ma sui lati del tetto, in modo tale da illuminare tutto l’ambiente con una luce forte ma nello stesso tempo soffusa.

Illuminare la mansarda: piantane

Se il tetto della vostra mansarda non consente di applicare alcun tipo di lampada o di faretto, è consigliabile posizionare sulla parte del tetto della mansarda delle lampade piantane in grado di creare una piacevole luminosità. Potete scegliere se inserire delle piantane di carta, di ferro, di acciaio o di legno e creare un ambiente davvero luminoso. Occorre poi valutare quanto è grande la mansarda. Se l’ambiente è piccolo, allora una o due lampade a piantana potrebbero essere sufficienti ad illuminare la mansarda; mentre per ambienti più grandi potrebbe essere necessario posizionarne una in ogni angolo. Se si desidera illuminare il soffitto, è opportuno optare per delle lampade con la luce rivolta verso l’alto.

Illuminare la mansarda: lucernari

Se avete voglia di luce naturale, potete anche creare delle finestre sulla mansarda chiedendo dei permessi necessari al Comune del vostro luogo di residenza, facendo progettare l’eventuale apertura da parte di un architetto esperto. In questa maniera, potrete finalmente avere la luce che desideravate e nello stesso tempo avrete anche un’apertura per fare entrare l’aria. La soluzione di uno o più lucernari da realizzare sul soffitto è senz’altro il miglior modo per rendere più luminosa una mansarda. Chiaramente, se non si è degli esperti nel settore, converrà incaricare degli installatori specializzati. Essi stessi vi suggeriranno i punti più ingegnosi per montare i lucernari. Con la luce naturale che si infiltrerà, si potrà illuminare anche tutta la mansarda. Otterrete così un ambiente da poter vivere anche di giorno; nel quale, ad esempio, potreste realizzare una cucina o un living.

Illuminare la mansarda: neon

Negli ultimi tempi grazie alle nuove invenzioni, sono stati creati dei neon molto sottili, leggeri e flessibili, in grado di dare luce ad ambienti abbastanza complessi e difficoltosi da illuminare. In caso di una mansarda con un tetto inclinato, esistono infatti dei neon a luce fredda, in grado di emanare luminosità ad un ambiente anche molto grande con dei soffitti alti.

Illuminare la mansarda: led

Per illuminare una mansarda, è opportuno anche scegliere la tipologia di luminosità e di lampadina da inserire sulle varie lampade scelte. Potete infatti scegliere delle lampade a LED con varie tonalità di luce. Potete optare infatti per una luce fredda, per una luce naturale o per una luce calda. La luce calda avrà un colore molto più avvolgente, la luce fredda avrà una luminosità molto accesa, mentre la luce naturale riuscirà a andare una luminosità simile a quella solare.

Illuminare la mansarda: plafoniere

Per rendere più luminosa una mansarda con la luce artificiale, basta installare degli apparecchi appropriati. Oltre ai già citati faretti, si possono valutare anche le plafoniere. Una o più plafoniere montate sul soffitto vi aiuteranno a rendere l’ambiente ancor più luminoso e vivibile. Potrete scegliere i modelli e i colori che più vi aggradano e che si abbinano all’arredamento della vostra mansarda. Escludete i lampadari, che risulteranno troppo voluminosi per un vano così intimo e raccolto.

Illuminare la mansarda: colori e specchi

Per illuminare maggiormente una mansarda, un escamotage di sicuro effetto è la scelta dei colori nell’ambiente. Optate per delle tinte chiare, sia sulle pareti che sul soffitto. La luce naturale si rifletterà così al meglio in tutta la mansarda. E, per giocare un po’ con l’illusione ottica, non dovranno mancare dei grandi specchi. Amplificheranno la luce in tutto l’ambiente, riuscendo perfino a creare la percezione di una maggiore vastità.

Come illuminare una mansarda alta

Se la mansarda è di generose dimensioni e i soffitti sono piuttosto alti, si possono valutare anche altre soluzioni per illuminarla.

Lampadari

Di solito, in una mansarda non è raccomandato l’uso di lampadari o lampade a sospensione perché la loro struttura occuperebbe troppo spazio e potrebbe limitare il movimento; ma dal momento in cui il soffitto è alto, è possibile optare per questa tipologia di illuminazione anche perché la maggior parte delle mansarde ha il soffitto inclinato, il che permette di scegliere a quale altezza installare il lampadario. Se la mansarda ha un soffitto con le travi a vista, si potrebbe prendere in considerazione l’installazione di elementi regolabili da collocare tra le travi stesse. Evitare di riempire la mansarda con troppi lampadari perché questi spazi sono molto più apprezzabili quando rispettano pienamente la presenza di luci e ombre che ammorbidiscono i colori generali.

Fari da lavoro

In alternativa per illuminare adeguatamente una mansarda alta è possibile utilizzare anche i fari da lavoro, i quali possono emettere una grande quantità di luce; inoltre, essendo regolabili, è possibile indirizzare la luce in qualsiasi area della stanza. Un’altra grande caratteristica dei fari da lavoro è che molti di questi sono dotati di ganci, quindi possono essere appesi praticamente ovunque. Oltretutto non occupano molto spazio e possono essere riposti facilmente quando non vengono utilizzati.

Infine, in una mansarda alta è sempre bene avere a portata di mano una torcia nel caso in cui dovesse essere necessario illuminare un punto specifico del soffitto.

