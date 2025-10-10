La chiave per rendere abitabile una piccola mansarda con il soffitto spiovente, è quella di lavorare con la forma della camera e non cercare di camuffarla. Occorre quindi valorizzarne le forme particolari, per creare una stanza originale e unica. L’importante è lavorare per ideare uno spazio accogliente e dal fascino indiscusso. Il tetto inclinato non va visto come un problema o un difetto, ma al contrario come un particolare architettonico originale. Ogni mansarda è diversa ma esistono degli accorgimenti universali che ben si adattano a questo tipo di spazio. Vediamo quindi alcune idee per arredare una mansarda bassa.

Mansarda bassa

Nonostante i numerosi ostacoli, primo fra cui la mancanza di spazio e i soffitti bassi, le mansarde oggi sono più popolari che mai.

Le sfide nel design degli interni possono essere trasformate in opportunità con idee decorative per tutti i tipi di ambienti, da quelli con soffitti bassi e inclinati, che generalmente godono di pochissima luce, a quelli con soffitti alti e con un’illuminazione eccellente. In ogni caso vi sono soluzioni adatte per rendere questo luogo vivibile. Nella seguente guida vedremo in particolare come arredare una mansarda bassa.

Come arredare una mansarda bassa: misurare gli spazi

Prima di scegliere l’arredamento giusto dobbiamo valutare lo spazio a disposizione, misurando ogni angolo disponibile nella mansarda. Solo dopo aver preso attentamente tutte le misure possiamo decidere se inserire un letto doppio o singolo, o valutare se i mobili che abbiamo a disposizione si adattano bene alla nostra mansarda. La realizzazione di tutto questo lavoro preliminare stimolerà la nostra creatività nel trovare la soluzione più appropriata.

Come arredare una mansarda bassa: colori chiari

L’arredamento di una stanza parte dalla scelta dei colori. Per questa ragione la prima cosa a cui pensare riguarda la tonalità con cui dipingerla. Se oltre al soffitto basso la mansarda è anche abbastanza piccola, è consigliabile evitare l’uso di colori scuri. In una piccola mansarda con il tetto spiovente, dipingere le pareti e il soffitto di due colori diversi può far sembrare lo spazio ancora più angusto. Il modo migliore per ottenere luminosità è quello di dipingere il soffitto e le pareti dello stesso colore. Non è necessario optare per il bianco, ma è comunque preferibile orientarsi verso un colore chiaro in modo da rendere le superfici più ampie. Una buona idea è quella di scegliere vernici dal finish satinato o semilucido, affinché riflettano la luce. Per i battiscopa è invece possibile utilizzare lo stesso tono, ma in versione lucida.

Come arredare una mansarda bassa: i mobili

Anche se può sembrare scontato, questa è un’indicazione importante da non trascurare negli ambienti con il soffitto basso. Questi mobili offrono un maggiore senso di spaziosità e permettono di tenere bene in ordine la stanza.

Se la mansarda ha finestre di grandi dimensioni, i mobili bassi consentiranno anche il passaggio della luce. Per massimizzare questo vantaggio, è consigliabile utilizzare degli armadi a parete.

Come arredare una mansarda bassa: librerie

Una mansarda bassa con i soffitti inclinati offre angoli particolari, che possono a prima vista sembrare un problema. Tuttavia, approfittando di questi spazi con idee creative, si possono raggiungere risultati ottimali e pratici. Considerare di aggiungere mensole e librerie su misura, create appositamente per sfruttare gli spazi più piccoli è un modo per rendere confortevole la mansarda. Per compensare la mancanza di spazio di archiviazione, come armadi o cassettiere, è possibile sfruttare gli angoli creando degli armadietti con pannelli in legno, a scorrimento.

Come arredare una mansarda bassa: illuminazione

Il problema delle mansarde basse è spesso costituito dalla scarsa illuminazione naturale. Le finestre sono infatti generalmente piccole. Per questo motivo è possibile sbizzarrirsi nell’arredamento, aggiungendo punti luce che ne esaltino i pregi. Possiamo optare per lampade da terra con un design ricercato oppure scegliere un tipo di illuminazione da incasso. Un’illuminazione con un sistema integrato nelle pareti, permette di risparmiare spazio. Un’altra buona soluzione è quella di aggiungere una lampada telescopica, che sia quindi allungabile e regolabile, in modo da poterla girare a seconda della necessità.

Come arredare una mansarda bassa: pavimento

Sia che scegliamo il bianco o un’altra tonalità chiara, i pavimenti dipinti possono essere una scelta intelligente in una mansarda con il soffitto basso. Questi, infatti, offrono una maggiore quantità di luce; inoltre, la vernice è un’ottima finitura per i pavimenti, soprattutto per quelli in legno. Oltretutto, l’applicazione non è un lavoro difficile, l’importante è che venga eseguita prima di sistemare i mobili.

Come arredare una mansarda bassa: letti

Possiamo aumentare ulteriormente lo spazio di archiviazione in mansarda con l’utilizzo di un letto integrato. Questo tipo di letto, quando non viene utilizzato, può essere posto in posizione verticale sulla parete. Quest’ultimo, inoltre, può diventare ancora più funzionale quando gli si aggiungono delle scaffalature. Se ci sono bambini, l’ideale è utilizzare i letti a castello, che però devono essere posizionati nella parte più alta del soffitto.

Come arredare una mansarda bassa: scegliere un tema

Aggiungere oggetti particolari, che riflettano il tema scelto è una delle idee migliori e più interessanti per donare alla stanza un’atmosfera unica. Per gli appassionati di astronomia, una mansarda trasformata in un ambiente che permette di osservare le costellazioni è perfetta. Basta aggiungere un telescopio, qualche libro a tema e magari un poster raffigurante un pianeta o una galassia. Questo tipo di ambiente è infatti l’ideale per essere personalizzato, per renderlo unico e vissuto al meglio. Qualunque tema va bene, poiché permette di valorizzare il potenziale della stanza. Si può decidere di optare per una stanza in stile orientale o zen. L’importante è creare un mood che doni unità e calore all’insieme.