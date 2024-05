Come arredare una casa con i soffitti alti

Arredare una casa con i soffitti alti richiede creatività per sfruttare al meglio lo spazio in verticale. Ecco alcuni suggerimenti.

Tende lunghe

Appendi tende che vanno dal soffitto al pavimento. Fissale il più vicino possibile al soffitto. Le tende lunghe e di qualità aggiungono eleganza all’ambiente e creano una continuità visiva. Opta per motivi geometrici e tessuti testurizzati.

Soppalco

Per sfruttare lo spazio extra in verticale che una casa con soffitti alti offre, un’opzione sempre valida e intramontabile è quella di creare un soppalco, trasformandolo in uno studio, una cabina armadio o una camere da letto per gli ospiti. Verifica sempre la fattibilità dell’operazione.

Quadri

Appendi opere d’arte in alto sulle pareti. Quadri e stampe sono un ottimo modo per aggiungere bellezza e valore a qualsiasi spazio. Scegli pezzi che si adattino al tuo stile e personalità per decorare lo spazio verticale. Questa soluzione può essere modificata con facilità, in caso cambiassi idea o ti servisse spazio extra in verticale.

Librerie

Una libreria su misura permette di occupare lo spazio extra in verticale e, al contempo, di ottenere uno spazio di archiviazione notevole. Potrai conservare i libri e gli oggetti che utilizzi meno. In cucina, puoi sfruttare lo spazio per organizzare una dispensa mentre in camera da letto puoi optare per un grande armadio dove conservare i tuoi vestiti.