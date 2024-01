Lucernari, trapezoidali, a oblò: quali finestre scegliere per la mansarda

S cegliere le finestre da installare in mansarda è un'operazione non semplice. Per renderlo confortevole, è fondamentale illuminare e areare nel modo giusto l'ambiente, isolarlo dal caldo, dal freddo e dai rumori Esistono tante tipologie di finestre tra cui orientarsi. Vediamole insieme.

A oblò e ad arco

Le finestre a oblò rappresentano una scelta originale e di design, capace di caratterizzare come poche altre la propria abitazione. Per non esagerare, sarebbe meglio installare questa tipologia di finestra solo in uno degli ambienti della casa. Le finestre a oblò funzionano bene per illuminare stanze dove non c’è spazio per finestre normali come bagni o scale. La loro linea curva si contrappone al meglio alle linee squadrarti delle pareti, addolcendole. Per farle spiccare ancora di più, potete giocare con i colori. L’apertura può essere a battente ma per valorizzarle al meglio quella più indicata è a bilico, orizzontale o verticale.

Le finestre ad arco si distinguono per la forma particolare e, grazie al loro fascino, danno un carattere unico alla mansarda. Possono essere fisse, apribili o inclinabili. La loro produzione è piuttosto costosa ma il risultato è fantastico. Possono essere realizzate sia in legno che in PVC. Sono caratterizzate da un’ottima tenuta. Anche l’isolamento termico e acustico in entrambi i casi è molto elevato. Le finestre ad arco in legno sono eleganti, si abbinano perfettamente ai mobili in legno e aggiungono il calore agli interni. Le finestre in PVC invece assicurano una resistenza quasi completa all’umidità e ai prodotti chimici. Quindi, se i serramenti devono essere collocati in un luogo con l’elevata e permanente umidità, le finestre in PVC sono la soluzione più sicura.

Trapezoidali e triangolari

Le finestre trapezoidali hanno la forma di un trapezio, cioè un quadrangolo con almeno una coppia di lati paralleli. Si differenziano dalle tradizionali finestre rettangolari o quadrate per il loro design originale e la forma insolita. Rappresentano un elemento molto elegante nelle mansarde. Il loro design atipico le rende un elemento decorativo e visivo interessante per la casa. Tra i vantaggi nell’installare questo tipo di finestra c’è il fatto che la luce entra nella stanza da un’angolazione diversa rispetto alle finestre rettangolari. Di conseguenza, creano interessanti effetti di luce. Quando si scelgono le finestre trapezoidali, è bene prestare attenzione alla loro qualità costruttiva e alla loro funzionalità. Devono essere robuste e garantire un adeguato isolamento termico e acustico. Possono essere combinate con altre finestre di forme e dimensioni diverse per creare composizioni uniche.

Esattamente come le finestre trapezoidali, le finestre triangolari si sposano bene con la mansarda. A seconda delle esigenze e delle possibilità tecniche, le finestre triangolari possono essere fisse, cioè senza possibilità di apertura, a ribalta o a battente. Le finestre triangolari si fondono molto bene con la struttura del tetto a due falde, quindi formano una composizione coerente con il corpo della casa e illuminano l’attico.

Lucernari

Un lucernario è una finestra per il tetto. Può essere installato su una falda inclinata, oppure su una superficie piana. La funzione del lucernario è quella di consentire il passaggio dell’aria (a meno che non sia fisso) e della luce naturale. Garantisce un perfetto isolamento dagli agenti atmosferici e può essere oscurato con tende o tapparelle. La scelta del lucernario dipende dalle esigenze. L’apertura vasistas è particolarmente indicata per chi vuole godere del panorama esterno, mentre quella a bilico è più sicura per i bambini. Il sistema a libro si usa soprattutto nei locali che non sono destinati ad essere abitati. Rappresenta sicuramente l’opzione più popolare per garantire luce naturale e una corretta aerazione alla mansarda a prezzi contenuti.