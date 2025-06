Tutto è nei toni dell’azzurro e del grigio perla, illuminati dal bianco: sono i colori del mare che arredano la tavola dell’estate. Non c’è niente di prezioso, ma alla fine l’insieme risulta estremamente elegante quanto insolito: questo è apparecchiare in stile marinaro.

Apparecchiare in stile marinaro

Ciò che occorre non dimenticare mai, è che apparecchiare una tavola, deve sempre rappresentare un’arte e un piacere allo stesso tempo. Ai fini dunque della buona riuscita di un pranzo o di una cena, anche il lato puramente estetico della location e dell’ambientazione, rappresentano due elementi fondamentali. Soprattutto quando si è proprietari di una casa al mare ed occorre avere le idee chiare su come apparecchiare la tavola, seguendo l’inconfondibile stile marinaro.

Apparecchiare in stile marinaro: la tovaglia

La prima cosa da scegliere con attenzione, quando si vuole apparecchiare una tavola in stile marinaro, sono i colori. Da preferire assolutamente, per ovvie ragioni, quelli che ricordano il mare, il cielo azzurro e limpido e la luminosità delle spiagge. Dunque, optate per colori come il blu, il sabbia, il rosa corallo, il giallo acceso. Ai fini di rendere più agevoli i vari accostamenti in tavola, vi consigliamo di utilizzare un servizio completo di piatti in ceramica bianca, con dei bicchieri dalle forme arrotondate e morbide. Per quanto riguarda la tovaglia, sceglietene una di lino o in cotone, rigorosamente a tinta unita o, al massimo, rigata di bianco e blu. Quest’ultima conferirà alla vostra tavola il classico e suggestivo stile nautico.

Apparecchiare in stile marinaro: gli accessori

Per quanto riguarda le personalizzazioni, collocate sulla tavola dei simpatici segnaposto realizzati a mano. Legni consumati dalle onde, recuperati in riva al mare, sassi e rametti verniciati di bianco inventano accessori e decori: tutti elementi che richiamano da vicino l’atmosfera marina. Anche i piatti potranno avere dei decori marini: all’altezza di ogni piatto, sistemate poi delle grandi lanterne, di quelle che, di solito, vengono utilizzate per abbellire verande o terrazzi. Questi elementi diventeranno infatti delle ottime decorazioni per chi desidera allestire una tavola in stile marino.

Il messaggio nella bottiglia

L’idea in più? Il messaggio nella bottiglia sul piatto dell’invitato è il punto di partenza per una caccia al tesoro che si svolgerà al momento dell’aperitivo. Il tesoro da recuperare sarà un regalo di compleanno o un pensiero di benvenuto per l’amico che ha appena raggiunto la compagnia in vacanza. Servono soltanto una bottiglietta di vetro, come quelle della Coca Cola, un po’ di spago, qualche piuma, carta e penna

Su un foglietto scrivete il nome dell’invitato e legatelo con lo spago, insieme a una piuma,

attorno al collo della bottiglia. Inserite all’interno il messaggio in modo che però sia facile recuperarlo.

Apparecchiare in stile marinaro: i runner

Un’alternativa molto azzeccata alla classica tovaglia nautica blu e bianca, può essere rappresentata dall’utilizzo di un runner da tavola. Al posto della tovaglia, un runner di lino a trama grossa, decorato con scritte e con un grande stemma, tutti dipinti a mano; copre soltanto parzialmente il piano del tavolo, realizzato con assi di legno grezzo. Questo elemento, esteticamente simpatico ed anche assai funzionale, consente infatti di creare degli accostamenti particolari, producendo un efficace contrasto con la superficie e il colore del tavolo. I runner da tavola sono reperibili nei più forniti negozi di casalinghi o di arredamento da design, oppure possono essere realizzati anche con l’arte del fai da te: basterà utilizzare del tessuto di cotone colorato e ritagliarlo secondo le misure del vostro tavolo. Per completare, disponete poi sul tavolo apparecchiato delle maxi stelle marine sintetiche, per realizzare uno stile marinaro ancor più realistico.

Apparecchiare in stile marinaro: i piatti

I piatti in porcellana candida hanno una particolare forma ovale, le posate sono diverse tra loro ma si combinano perfettamente, quasi facessero parte di una collezione a tema. Al posto di ciotole grandi e piccole, ecco tante conchiglie. L’antipasto di pesce si serve nelle conchiglie: perfette per contenere, per esempio, una tartare di spada o tonno. Ma le potete utilizzare anche per il sorbetto di limone o una macedonia di verdure.

Apparecchiare in stile marinaro: i sottopiatti

Per appoggiare i piatti da portata potete utilizzare legnetti legati tra loro oppure dei legni grezzi spezzati in modo casuale passati con una mano di smalto bianco all’acqua. Vi servono legnetti levigati dal mare lunghi circa 35/40 cm, spago bianco e forbici.

Raccogliete sulla spiaggia dei legnetti più o meno della stessa lunghezza e dello stesso diametro; fate anche attenzione che siano abbastanza diritti. Metteteli uno accanto all’altro sul piano del tavolo. Tagliate un pezzo di spago di circa cm 150 e appoggiate sulla metà il primo legnetto; legatelo con un doppio nodo. Di seguito al primo legate il secondo e così via con gli altri. Tagliate un altro pezzo di spago e fate un’altra serie di legature in corrispondenza dell’altra estremità dei legnetti.

I segnaposto

Ma se desiderate realizzare una tavola in stile marino senza spendere praticamente nulla, ecco l’idea di arricchirla solo con decorazioni e centrotavola appropriati all’occasione. A tal proposito, l’idea che vi proponiamo è quella di utilizzare un tavolo di colore bianco, senza mettere alcuna tovaglia, ma solo disponendo un runner in tessuto blu sfumato, tovaglioli bianchi e tanti cuscini sulle sedie. Il tutto completato da gusci di cozze collocati all’interno di ciascun piatto, i quali potranno così fungere da originali segnaposto. Anche una piccola lanterna realizzata con un barattolo di vetro riciclato potrà diventare un centrotavola meraviglioso per una cena o un pranzo nella vostra casa al mare. Se invece riuscite ad avere accesso alle foto di famiglia, potete utilizzarle per creare il segnaposto: l’idea divertente è però quella di scegliere le foto di quando gli amici erano bambini. Fatene delle copie in bianco e nero e tagliatele in misura. Per tenerle diritte utilizzate qualche sasso preso in riva al mare.

