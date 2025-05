La bella stagione è iniziata, portando in casa tutto il suo fascino di colori e sapori? Allora non sembra esserci nulla di meglio che festeggiare il periodo più caldo dell’anno organizzando delle piacevoli serate o dei pranzi in allegria in compagnia dei propri amici o parenti, ovviamente all’aperto. E, poiché anche l’occhio vuole la sua parte, come recita il vecchio adagio, occorrerà predisporre per gli ospiti un’accoglienza che sia all’altezza del vostro innegabile estro culinario. Ecco tanti consigli e idee per imparare come apparecchiare la tavola in giardino.

Come apparecchiare la tavola in giardino

Con l’arrivo della primavera e delle belle giornate, cresce la voglia di godersi l’aria fresca all’aperto. Le piogge ed il freddo sono ormai passati e il caldo torrido dell’estate ancora non si fa sentire, quale scelta migliore, quindi, di pranzare all’aria aperta? Una splendida idea soprattutto per i bambini, che potranno vivere il contatto con la natura e divertirsi liberi, prendendo anche un po’ di sole sulla pelle che stimola la produzione di Vitamina D, fondamentale per la loro crescita ed il loro sviluppo. In questa guida vogliamo dunque fornirvi alcune simpatiche idee per apparecchiare la tavola all’aperto.

Spazio ai colori

Se i colori accesi rappresentano la vostra passione, allora potreste approntare una tavola che assecondi esattamente questi vostri gusti cromatici. L’idea è quella di donare alla tavola un’immagine vivace, in modo da regalare a tutti gli ospiti emozioni e suggestioni, non soltanto culinarie. E allora, per gustose cenette al chiaro di luna, fate ricorso alle scritte luminose come decorazione per la tavola: questi elementi, da porre sia al centro che ai lati del tavolo e che sono composti da tanti microled luminosi, sono provvisti inoltre di eleganti decorazioni in rame che saranno in grado di trasmettere luce ed eleganza a tutto l’ambiente circostante. Alle luci luminose vanno poi abbinati dei piatti di colore arancione, per donare un tocco ulteriore di vivacità. L’arancio brilla di sera e fa risaltare la luce delle candele: si creerà così, una luce molto soffusa e discreta, che valorizzerà in modo perfetto piatti e portate.

Come apparecchiare la tavola in giardino in stile rustico

Se lo stile semplice e rustico è la vostra passione, ecco allora la possibilità di approntare una tavola all’aperto seguendo i dettami di questa tendenza che, oggi, va molto di moda. Una mise in stile rustico, contribuirà ad affermare la passione per i gusti semplici e la gioia di assaporare prodotti sani e genuini. Approntate dunque un lungo tavolo in legno, abbinate una tovaglia in stile rustico, meglio se nei toni caldi dell’ecrù oppure nella classica fantasia a quadrettoni, e apparecchiate la tavola con piatti e bicchieri tutti diversi: In questo modo potrete riutilizzare tutti i vecchi servizi spaiati, e se pure si rompesse un piatto o un bicchiere, non sarebbe un grave danno.

Mettete poi dei vasetti di marmellata che fungano da improvvisati vasi per fiori di campo appena colti. Impreziosite il tutto con delle candele a led, in grado di irradiare una luce discreta, calda e soffusa. Ponete infine sulla tavola dei girasoli (anche finti), che doneranno ancor più colore all’ambiente. Non preoccupatevi delle sedie, vi basterà racimolare in giro per casa tutte le sedie che trovate: sistematele in modo che si alternino le tipologie, in modo che sembreranno tutte diverse le une dalle altre.

Stile natura selvaggia

Per chi desidera approntare una tavola all’aperto, organizzando un pranzo con gli amici da ricordare a lungo, ecco il felice abbinamento di due colori classici, come il verde e il nero. L’idea è quella di predisporre una tavola con piatti, posate e bicchieri di colore verde, arricchiti poi da tutta l’eleganza di lanterne nere di design, che renderanno la vostra tavola decisamente chic. Il verde, non a caso, richiama tutto lo splendore della natura, mentre il nero fornisce quel tocco di stile ed eleganza che di certo non può mai mancare per chi consuma un pasto all’aperto. Il gioco dei contrasti e l’ibridazione poi, saranno fondamentali: aggiungete in tavola delle piante del deserto, come ad esempio dei cactus o delle orchidee. La luminosità prodotta dalle lanterne diffonderà un’atmosfera assai esclusiva e suggestiva.

Come apparecchiare la tavola in giardino in stile country

Per chi dispone di un gazebo e magari di una villa in campagna, ecco l’idea di approntare una tavola in stile country, che si ispira alla vivacità dei fiori e alla semplicità della vita di collina. I piccoli vasi che un tempo contenevano la conserva, dovranno ora essere posti sulla tavola ed ospitare dei coloratissimi fiori di campo, che correttamente dovranno essere accostati a bicchieri di vetro colorato. Il tutto unito ad un runner di carta colorata e riciclabile, che sarà possibile decorare con originali scritte a mano, oppure con delle candele di cera. Come guarnizione, ecco dei semplici portatovaglioli di stoffa, legati con degli spaghi in corda. Non c’è che dire: ecco il perfetto stile country.

Lo stile marino

Se si è proprietari di uno spazio all’aperto in una zona di mare, ecco un’ultima idea che allieterà i vostri pranzi in compagnia degli amici. In questo caso, dovrete fare particolare attenzione ad elementi essenziali, come il centrotavola e i tovaglioli. Apparecchiate la tavola con una tovaglia a righe bianche e blu. Per approntare il centrotavola, potrete usare un cestino portafrutta in legno, da abbinare ai sottopiatti, riempito con dei piccoli e graziosi bicchierini d’acqua.

Vi basterà poi mettere dentro delle conchiglie colorate, ed ecco realizzato un centrotavola in stile marinaro davvero suggestivo. Per quanto riguarda i tovaglioli, una buona idea è quella di piegare il tovagliolo in modo da realizzare delle piccole tasche dove mettere le posate. I tovaglioli dovranno essere in tessuto. Piegateli dunque in quattro e poi piegate tre dei quattro strati ottenuti, seguendo una linea diagonale. Inserite poi una posata all’interno di ogni tasca. Per creare un dettaglio aggiuntivo, mettete sulla tavola, all’altezza di ogni commensale, un rametto di rosmarino.

Infine, il tocco di classe: nei bicchieri mettete delle fette di limone e dei profumatissimi rami di menta. La vostra tavola marina emanerà così un odore davvero inebriante. Potreste anche sistemare, sospese sopra il tavolo, delle reti da pesca, legandole con delle corde da un albero all’altro o utilizzando dei pali già a disposizione. Il menù sarà di pesce, ovviamente!

Come apparecchiare la tavola in giardino stile pic-nic

Potreste pensare di organizzare una tavola in stile pic-nic. In pratica, niente tavolo e niente sedie. Sistemate la tovaglia direttamente per terra, oppure potreste procurarvi dei bancali di legno rivestiti con del compensato per rendere uniforme il pianale. Disponete tanti cuscini tutti intorno, al posto delle sedie, e non dimenticate il cestino con le vettovaglie. L’idea sarà molto gradita a bambini e giovani ospiti, ma evitate in caso ci siano persone anziane che potrebbero avere difficoltà a sedersi per terra (e soprattutto ad alzarsi!).

Tavola all’aperto romantica

Se la tavola da apparecchiare è per un evento romantico in cui sarete solo voi e la vostra metà, organizzate un tavolo piccolo, magari in ferro battuto di colore bianco dall’aspetto vintage, con sedie in tono. Decorate il tutto con tante rose poste in vasi disposti tutti intorno. Se potete, sistemate il tavolino sotto un albero, così potrete godere di un’atmosfera ancora più magica, e appendete all’albero qualche vasetto con fiori pendenti e magari anche qualche lanterna con candele, ideali per la sera. Tovagliato in stile shabby ma banditi i piatti di plastica.

Organizzare un buffet

Lo stile buffet è sicuramente il migliore per eventi che prevedono in giardino molti invitati, come matrimoni o altre cerimonie importanti. Dovrete disporre uno o più tavoli lungo il perimetro del vostro giardino. Ricopriteli con grandi tovaglie bianche lunghe fino a terra (in questo modo potrete utilizzare anche dei tavoli di plastica visto che saranno completamente coperti dal tovagliato) e delle tovaglie “coprimacchia” di colore leggermente a contrasto, evitando colori troppo sgargianti perché potrebbero attirare gli insetti.

Ai margini dei tavoli disponete i piatti impilati e i bicchieri affiancati e a testa in giù (per evitare che raccolgano polvere). Non dimenticate tovaglioli (anche di carta, ma che siano di buona qualità!) e posate sistemate in grandi vassoi. Nella parte centrale dei tavoli potrete disporre, in maniera ordinata, tutte le portate, partendo dall’antipasto e finendo con i dolci. Se si tratta di cibi freddi, potrete sistemare anche tutto insieme, altrimenti dovrete effettuare qualche cambio di portata per servire caldi i cibi appena pronti. Ideale sarebbe ingaggiare qualche cameriere e qualche hostess per aiutare gli ospiti al buffet.

In campeggio

Se possedete dei tavoli pieghevoli da campeggio, di quelli con panche incorporate che si dispongono da sole all’apertura o che si ripongono all’interno, potreste pensare di utilizzarli anche nel vostro giardino, invece di lasciarli sepolti in cantina fino al prossimo campeggio. Le dimensioni ridotte non permetteranno troppi fronzoli, ma con delle belle tovagliette di carta colorata e qualche cuscino sulle panche potrà risultare anche molto comodo. Disponete tutto intorno al tavolo delle torce alla citronella: aiuteranno a tenere lontane le zanzare e illumineranno la serata, oltre a farvi assaporare l’atmosfera di vacanza. Piatti e bicchieri saranno monouso, ma non dimenticate di utilizzare dei “fermabicchieri”, e posate di acciaio da disporre nei piatti e sui tovaglioli per evitare che possano volare via.

Come apparecchiare la tavola in giardino in stile nuances

Se siete amanti di un colore in particolare, decorate interamente la tavola con dettagli in tono. Scegliete varie gradazioni del colore prescelto e giocate con le sfumature. Se, ad esempio, il colore prediletto fosse il giallo, utilizzate tutto ciò che in natura ha quel colore. Disponete sulla tavola una bella tovaglia a quadretti bianchi e gialli (il bianco è un colore neutro, quindi non guasterà la magia ma aiuterà solo a mitigare l’effetto nuances rendendolo piacevole e non eccessivo!), fiori di campo gialli in vasetti di vetro trasparente come segnaposti, tovaglioli fantasia con prevalenza di giallo (anche di carta andranno benissimo!), e magari una grossa fruttiera piena di limoni freschi, meglio se biologici che emanano un fresco profumo agrumato che terrà anche lontani gli insetti.

Stile fiabesco

Per chi ama le favole, in particolar modo quelle di principi e principesse, lo stile fiabesco unisce la vena magica a quella sfarzosa. Una tavola superdecorata con tovagliato damascato, centrotavola alti e pieni di fiori, bicchieri di cristallo e fantasmini coprisedie con grossi fiocchi sul retro. Flaconcini di bolle di sapone come segnaposti: all’aperto ci si potrà divertire con le bolle senza pericolo di scivolare sul sapone! Il tocco magico? Una pioggia di cristalli che scendono lungo eleganti ombrellini sospesi sopra i tavoli.

Stile bosco

Se il vostro giardino è in tripudio di piante ed arbusti che ricorda molto un piccolo angolo di boschetto, sarà proprio questo lo stile che dovrete mantenere. Procuratevi un ceppo di tronco (meglio ancora se presente naturalmente nel vostro giardino, con le radici un po’ in vista) e disponete su di esso una tovaglietta non troppo grande (altrimenti lo coprirete totalmente!), meglio se fatta di elementi naturali, come ad esempio il bambù. Sistemate un paio di sgabelli intorno ad esso ed iniziate la vostra romantica cenetta. Non adatto, ovviamente per più di 2-3 persone. In alternativa, potreste procurarvi un vero tavolo che sia però fatto completamente in legno naturale e lasciato grezzo. Di sera, l’illuminazione sarà quella naturale delle stelle, con l’aiuto di qualche lanterna dal sapore vintage.

Tavola all’aperto ecocostenibile

Un’altra idea che vogliamo proporvi è quella di una tavola totalmente riciclata, per un perfetto stile eco-sostenibile. Utilizzare vecchi sacchi di iuta, opportunamente tagliati, come tovaglie. Tovaglioli in carta riciclata, candele fai da te ottenute fondendo la cera di tutte le vecchie candele ormai destinate solo alla pattumiera, fiori e piante in vaso ornate con fiocchetti di rafia come decorazioni per il centrotavola, evitando così di recidere fiori destinati a morire, ed infine cibi vegetariani (o vegani, a seconda dei gusti).

L’obiettivo è quello di invadere la natura il meno possibile, integrandosi a lei senza distruggerla e vivendo appieno di tutte le sue meraviglie. Per le sedute utilizzate balle di fieno ricoperte con pezzi di stoffa riciclati. Un tocco originale? Appendente una tavola di legno (riciclato!) al ramo di un albero in stile altalena e sistemate lì la vostra tavola: sarà una bella sfida di equilibro, attenzione solo a non rovesciare nulla, tanto spreco sarebbe un vero peccato!

Come apparecchiare la tavola per una grigliata

ome è meglio festeggiare l’arrivo della bella stagione, se non con una grigliata tra amici e parenti? Buona cucina, tanto divertimento, una giornata diversa dalle altre: certo, affinché si riveli un successo è necessario seguire alcune regole basilari: non serve solo, infatti, preparare dei buoni spiedini, ma anche servirli nel modo più appropriato. Apparecchiare la tavola per una grigliata può sembrare un’operazione facile, e per questo viene spesso trascurata e fatta superficialmente: vediamo come farlo nel migliore dei modi, seguendo alcuni basilari consigli che, però, garantiscono un successo assicurato.

Decorazioni e tovaglia

Durante una grigliata, è facile che gli ospiti lascino la tavola per fare un giro della festa: una buona idea è, dunque, creare delle cannucce personalizzate, magari con i nomi degli invitati, cosicché ognuno sia poi in grado di ritrovare il proprio bicchiere. Per un’allegra grigliata le decorazioni più adatte sono le più semplici, come tovaglie a quadretti o rigate, cuscini trapuntati o fiori dagli accesi colori come per esempio i girasoli. Importante per le grigliate è quello di considerare anche gli aspetti più pratici. Tanto che, per le dimensioni delle tovaglie conviene scegliere le soluzioni monoposto che in caso di vento non voleranno via. Poiché le grigliate si svolgono all’aperto, è indispensabile fissare la tovaglia con uno o più fermatovaglie, cosicché il vento non sia un problema: anche dei portatovaglioli, utili e pratici, possono aiutare a mantenerla ferma.

Colori e luce

Un consiglio è quello di cercare di creare una concordanza tra l’ambiente circostante e le decorazioni della nostra tavola. Bisogna prestare attenzione ai colori che richiamano le tinte dominanti. Oppure cercare delle tonalità che vanno in contrasto, per le zone immerse nel verde l’ideale sono il giallo e il blu. Per una grigliata sotto la luce del sole è opportuno mettere in tavola dei fiori, la sera invece sarebbe utile disporre sulla tavola qualche candela dalla forma particolare o delle originali lanterne.

Segnaposto e posate

Possiamo renderci creativi, dando il benvenuto ai nostri ospiti preparando un piccolo completo per ciascuno. A questo proposito avvolgiamo una piccola bottiglia, per esempio una birra, con un tovagliolo ed inseriamola dentro il bicchiere contrassegnato dalla cannuccia con la bandierina attaccata. Sicuramente ai nostri invitati farà piacere ricevere un’accoglienza personalizzata. I colori per decorare la nostra tavola sono vari, possiamo mettere una tovaglia grande bianca a righe blu scuro, bicchieri blu, tovaglioli gialli a quadretti bianchi e posate di plastica o di legno. In genere è consigliabile usare le posate normali con piatti pesanti, così in caso di vento la tavola sarà salva e non verrà rovinata.

