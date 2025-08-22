Il legno di eucalipto sta diventando – non a caso – sempre più popolare per i mobili da esterno. Con la sua tonalità calda, marrone-rossastra, e le venature marcate, ha un aspetto elegante e naturale. È un legno duro, naturalmente resistente all’umidità e agli insetti. Ma quanto è davvero adatto per l’uso esterno? Oltre all’estetica, contano anche fattori come la manutenzione, la sostenibilità e la durata. Nei paragrafi seguenti analizziamo vantaggi e svantaggi del legno di eucalipto per mobili da esterno.

Vantaggi: estetica, resistenza e prezzo

Il legno di eucalipto colpisce per il suo aspetto raffinato: il colore marrone-rossastro e le venature delicate conferiscono ai mobili da esterno un’eleganza naturale. È molto duro e compatto, quindi naturalmente resistente alla decomposizione, agli insetti e ai funghi. Grazie agli oli naturali, sopporta bene l’umidità e si deforma meno rispetto ai legni più teneri. Con una manutenzione regolare – circa due volte l’anno con olio per legno – i mobili in eucalipto possono durare fino a 25 anni all’aperto. Un altro vantaggio: rispetto al teak o alla robinia, l’eucalipto è molto più economico, rendendolo una scelta interessante per chi ha un budget limitato.

Svantaggi: manutenzione e intemperie

Nonostante la sua robustezza, il legno di eucalipto richiede cure costanti. Senza manutenzione, tende a ingrigire e perdere lucentezza. L’esposizione prolungata al sole o al gelo può danneggiarne la superficie e causare crepe. Rispetto alla robinia, l’eucalipto necessita di maggiore attenzione per mantenere la sua qualità. Inoltre, la qualità e, di conseguenza, la durevolezza del legno variano a seconda della provenienza e della lavorazione.

Consigli pratici

Il legno di eucalipto è una buona scelta per i mobili da terrazzo o giardino, a patto di dedicargli un po’ di tempo per la manutenzione. È particolarmente adatto per aree esterne coperte o per mobili che possono essere riposti durante l’inverno. Per la cura si consiglia un trattamento semestrale con olio per legno e una pulizia regolare con un panno umido. Se usato correttamente, il legno di eucalipto offre una soluzione durevole, elegante ed economica per il tuo spazio all’aperto, con un tocco di naturalezza in più.

Leggi anche Piscina fuori terra sul terrazzo: vantaggi e svantaggi