Più che uno spazio per riporre libri, le librerie a parete sono veri e propri elementi d’arredo in grado di trasformare un salotto in un ambiente elegante, ordinato e pieno di personalità. Una soluzione ideale per chi ama la casa curata nei dettagli, ma non vuole rinunciare alla funzionalità. Scopriamo come sceglierle e abbinarle al meglio, con un occhio attento allo stile e alla praticità.

Un tocco femminile nell’arredo

Per un pubblico femminile, spesso più attento a cercare un equilibrio tra bellezza e funzionalità, la libreria a parete può costituire il pezzo centrale del soggiorno. I modelli più amati combinano linee leggere, colori delicati come bianco, tortora, cipria o grigio perla e materiali naturali (il legno chiaro o metallo verniciato opaco su tutti). Aggiungere qualche dettaglio decorativo, ad esempio vasi in ceramica, cornici dorate o candele profumate, è il segreto per rendere la libreria più personale e accogliente.

A ogni spazio la sua libreria

Prima di acquistare una libreria a parete, considera le dimensioni e la disposizione della sala. Se hai una parete ampia e libera, opta per una composizione su misura che sfrutti tutta l’altezza: ti permetterà di valorizzare la parete e ottenere tanto spazio contenitivo. Se invece hai poco spazio, puoi scegliere una libreria sospesa, modulare o a sviluppo orizzontale, ideale sopra un divano o un mobile basso.

Estetica e ordine: l’equilibrio perfetto

Una libreria a parete ben organizzata è piacevole da vedere e pratica da usare. Il trucco è alternare libri e oggetti decorativi: disponi i volumi sia in verticale che in orizzontale, usa scatole contenitive in tessuto o vimini per piccoli oggetti, e lascia anche qualche spazio vuoto per dare respiro alla composizione. L’equilibrio visivo è fondamentale, soprattutto in salotto, dove ogni dettaglio contribuisce all’atmosfera generale.

Colori e materiali: come abbinarli

Per un effetto delicato e raffinato, i colori neutri o pastello sono sempre una scelta vincente. Se ami lo stile nordico o minimal, punta su strutture bianche o in legno chiaro. Se invece preferisci un look più caldo e accogliente, puoi orientarti verso il legno scuro, magari abbinato a inserti in ottone o rame. Chi ama l’effetto «wow» può osare con librerie colorate o con fondali a contrasto (ad esempio, una parete dipinta in un verde salvia o blu polvere dietro la libreria bianca).

Leggi anche Colori pastello in cucina? Ecco come farli funzionare davvero

Leggi anche Il ritorno del rattan: idee per usarlo in modo moderno