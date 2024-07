Dopo tanti anni in cui si vive nella stessa casa, può capitare di stancarsi di come l’avevamo arredata all’inizio, i mobili che un tempo amavamo ci sembrano troppo ingombranti, i colori desueti, vorremmo cambiare qualcosa ma non sappiamo cosa e come. Rivitalizzare il salotto, l’ambiente in cui si ricevono per definizione gli amici e ci si riunisce in famiglia, può essere un’interessante scommessa e un’avventura creativa stimolante.

Leggi anche Come arredare un salotto piccolo

Cerca il tuo stile nel colore delle pareti

Iniziamo con il colore. Una nuova mano di vernice può cambiare radicalmente la prospettiva. Scegli una tonalità che rispecchi il tuo stile di oggi, ma che allo stesso tempo renda lo spazio più luminoso. Una tonalità chiara come il beige o il grigio chiaro può essere la base perfetta e una tela neutra su cui gli altri elementi di design possono spiccare. Se vuoi osare, una parete accentata in blu navy o verde smeraldo può aggiungere un tocco di profondità e originalità all’ambiente.

Leggi anche Come arredare il salotto in stile francese

Immagina soluzioni di arredamento diverse

Per quanto riguarda l’arredamento non è necessario sostituire tutto. Potresti modificare la disposizione dei mobili, spostarne qualcuno in un’altra stanza per creare spazio oppure eliminare quel “catafalco” che non ti è mai piaciuto per sostituirlo con un pezzo di design, sperimentando l’accostamento fra vecchio e nuovo. Hai mai pensato poi di rivestire il tuo divano con un tessuto più originale? Anche solo aggiungere dei cuscini colorati può dare un tocco diverso alla stanza, così come la collocazione di un tappeto può aggiungere calore e texture.

Leggi anche Come rendere il salotto più elegante

Rilassante o moderna, l’importanza della luce nel salotto

L’illuminazione gioca un ruolo cruciale nell’atmosfera di un salotto. Qui tutto dipende dal risultato che vuoi ottenere. Rilassante e meditativo? Oppure accattivante e moderno? Lampade da terra o da tavolo con luci soffuse possono creare un ambiente soft, le luci al LED invece rimandano a un ambiente più di design. Un lampadario in stile industriale, può servire come punto focale artistico oltre che fonte di luce. La luce naturale, infine, dovrebbe essere sfruttata al massimo, quindi assicurati che tende o persiane non ostruiscano troppo le finestre.

Leggi anche 5 idee creative per trasformare il tuo salotto in un rifugio estivo

Attenzione ai dettagli: non esagerare con i soprammobili

Le opere d’arte e gli accessori esprimono la tua personalità come nessun’altra cosa. Quadri, fotografie, o anche una semplice mensola con una selezione di libri o oggetti di design possono diventare il punto focale della stanza: meglio non esagerare per evitare l’effetto caos.

Le piante daranno nuova energia al tuo salotto

Creare un angolo verde con diverse piante di altezze variabili può diventare un elemento decorativo dinamico. Oltre alle classiche piante da interno come il ficus o la sansevieria, puoi sperimentare con varietà più insolite come il pilea o l’asplenium. Un esempio specifico potrebbe essere un giardino verticale, che oltre a essere un punto di interesse visivo, può anche migliorare la qualità dell’aria. Se non hai una spiccato pollice verde, scegli piante che richiedano poca manutenzione.