Quando si inizia a pensare a come dipingere l’interno delle abitazioni quasi sempre ci si focalizza sulle pareti laterali, dando per scontato che il soffitto debba rimanere bianco.

Nulla di più sbagliato, visto che anche per questa sorta di quinta parete le opzioni colore sono tantissime. Ecco quindi una serie di consigli su quale colore scegliere per il soffitto di casa.

Soffitto di casa

La scelta del colore per il soffitto, oltre che dal gusto personale e da come amalgamarla alle pareti e all’arredamento, dovrebbe essere fatta in base a diversi fattori tra cui l’altezza della stanza e non solo.

Anche se può sembrare un esercizio complesso non lo è affatto: per valorizzare un soffitto e creare illusioni ottiche in una stanza basta seguire alcune dritte. In questo modo il soffitto aggiungerà carattere all’intero ambiente e darà un’immagine rinnovata anche a una stanza in cui i mobili sono sempre gli stessi da tempo. Quindi quali sono i migliori colori per il soffitto da replicare in casa? Gli interior designer cosa consigliano per ambienti accoglienti, freschi e puliti? Di seguito, i nostri consigli.

Quale colore scegliere per il soffitto di casa

Il colore per il soffitto di ogni stanza non va scelto a caso, anzi riveste grande importanza. Innanzitutto contribuirà all’atmosfera indoor e poi permetterà anche di far sembrare più ampio o più piccolo lo stesso spazio. Per esempio i colori scuri è come se dessero un’impressione di schiacciamento, le nuance chiare invece danno ariosità e le pareti sembrano maggiormente svettanti verso l’alto. E poi con il colore puoi creare il mood che preferisci, più romantico con tinte pastello, classico ma anche moderno con quelle neutre e così via.

Quale colore scegliere per il soffitto: rilassanti

Quali sono i colori per il soffitto perfetti per le camere da letto e per dare un tocco rilassante alla stanza? Certamente le nuance più tenui, quelle polverose o chiare come l’azzurro, il giallo pastello, il turchese, il rosa cipria e il lilla sono ottimali. Potrai anche osare con un verde Tiffany o salvia, con un grigio perla o con un beige caldo, ma ricorda che sul soffitto meglio adottare tinte molto delicate e replicare l’allure anche su altri dettagli della stanza.

Quale colore scegliere per il soffitto: nuance chiare

Le costruzioni più recenti spesso presentano il problema di avere soffitti piuttosto bassi. Se il tuo desiderio è far sembrare il tuo più alto comportati al contrario di quanto descritto fino ad ora e opta per un colore che sia più chiaro delle pareti. In questo caso non è necessario affidarsi per forza al bianco, anche crema, avorio, colori pastello e tutti gli altri vanno bene, basta solo che la tonalità sia più chiara rispetto a quella dei muri.

Quale colore scegliere per abbassare il soffitto

I colori hanno il potere di creare piccole o grandi illusioni ottiche e nella scelta di quelli più idonei per il soffitto questa è una peculiarità da tenere in considerazione e che è possibile sfruttare per attenuare eventuali difetti o mettere in evidenza i punti di forza.

Se vivi in un’abitazione dalle pareti molto alte e vorresti far sembrare il soffitto più basso dirigiti verso un colore scuro come il nero, il blu, il grigio o il borgogna. Può sembrare una scelta un po’ forte ma se ben amalgamata al resto una tonalità scura conferisce carattere, oltre a dare l’impressione che il soffitto sia più vicino al pavimento.

Quale colore scegliere per il soffitto e dividere gli spazi

Negli ultimi anni ad andare per la maggiore sono gli open space che di fatto abbattono la maggior parte dei muri delle case, limitandosi alla divisione della zona giorno e di quella notte.

Con soluzioni simili spesso la cucina e il salotto tendono a confondersi, anche quando con i mobili si cerca il più possibile di dividere gli ambienti. Un metodo originale per rendere immediatamente percepibile alla vista la presenza di due ambienti distinti, benché uniti dall’assenza di pareti, è giocare con i colori del soffitto, dipingendone solo una parte.

Se l’idea ti piace per prima cosa scegli la parte della casa che vuoi far spiccare dal resto. La maggior parte delle persone che decide di provare questo accorgimento si concentra sulla cucina ma si tratta di una tecnica replicabile ovunque, dall’angolo tv a quello dedicato al pc, fino alla zona studio o alla doccia.

Successivamente pensa al colore che vorresti usare, valutando sia l’arredamento circostante sia quello delle pareti. Anche se si tratta del soffitto e quindi di per sé già di un segmento ben definito, un colore non troppo chiaro e in contrasto con il resto aiuta a isolare la stanza che si vuol fare risaltare.

Come far sembrare la stanza una scatola

Al contrario, se ami il senso di continuità tra pareti e soffitto ma il bianco non è il colore che fa per te, o semplicemente ti ha stancato, perché non pensare a una tintura omogenea?

Ti basterà scegliere un’unica tonalità e dipingere con quella soffitto e pareti senza alcuno stacco. In questo modo l’effetto finale sarà quello di trovarsi in una scatola.

Per quanto riguarda i colori, in questo caso non esistono regole specifiche ma la scelta dovrebbe essere fatta tenendo conto delle caratteristiche dell’ambiente. Le nuance da medie a scure come il blu o il grigio hanno il potere di rendere qualunque stanza elegante e sofisticata ma se il soffitto non è altissimo il mono cromo potrebbe appesantire troppo l’ambiente, quindi presta attenzione.

Questa soluzione si sposa a qualunque spazio della casa ma in particolar modo alla camera da letto, o a un bagno particolarmente piccolo che dipinto con un colore chiaro in tutti i suoi cinque lati può sembrare più grande.

Tappezzerie per il soffitto

Si possono utilizzare le tappezzerie per il soffitto? Certo che sì ed è una scelta veramente cool. Opta per questo supporto decorativo ad esempio in mansarda o se il soffitto è irregolare: lo renderai più uniforme visivamente e anche più profondo e dinamico. Usa carte da parati fantasia anche con sfondo scuro se vuoi dare l’impressione di un cielo stellato. Mentre se scegli una decorazione tendenzialmente chiara replica il candore anche sulle pareti laterali.

Decorazioni per il soffitto

Si può decorare il soffitto? Sì, al posto di dipingerlo con una campitura piana e uniforme puoi scegliere di sfumarlo, oppure di realizzare degli affreschi. Esistono pure tecniche che permettono di stampare immagini realistiche e di apportarle al muro, si chiamano affreschi digitali. Oppure opta per decorazioni rétro in cartongesso se la casa ha un mood vintage e puoi abbinarle alle boiserie. Oppure adotta dei pannelli fono-assorbenti dalle forme geometriche, ne trovi anche di colorati e molto moderni.

Come comportarsi con pareti decorate

Se le pareti della tua casa non sono di un unico colore ma impreziosite da stucchi o rivestite con carta da parati a fantasia non significa che tu non possa giocare con i colori del soffitto ma solo che gli abbinamenti debbano essere fatti con maggiore attenzione.

Per esaltare gli stucchi, ad esempio, sono ideali le tonalità scure come il bordeaux o il verde, mentre in caso di fantasie astratte la regola da seguire è di scegliere un colore all’interno dei tanti presenti e dipingere con quello il soffitto, in modo da creare un senso di continuità.

Quale pittura usare sul soffitto?

Anche la scelta della tipologia di pittura da usare sul soffitto è molto importante. Se si vuole ottenere un buon risultato è preferibile optare per una pittura di qualità. Tra le varie opzioni da prendere in considerazione ci sono la pittura gliceroftalica o ad olio, che crea un effetto opaco ed è molto resistente, e quella acrilica, una pittura ad acqua inodore, altamente coprente e poco inquinante. Ancora più resistente è la pittura alchidica, composta soprattutto da acqua: si asciuga velocemente e consente di ottenere uno splendido effetto laccato.

Leggi anche Colori di tendenza per le pareti della tua casa

Leggi anche Carta da parati al soffitto: tre idee