In edicola “I classici per ragazzi”, una nuova collana Mondadori

Mondadori presenta “I classici per ragazzi”, una nuova collana dedicata ai più emozionanti capolavori letterari, in una veste speciale da collezione.

Da Pinocchio a Peter Pan, da Zanna Bianca a Il giro del mondo in ottanta giorni, da Oliver Twist ad Alice nel Paese delle Meraviglie: l’appuntamento è ogni mese in edicola con i grandi classici per ragazzi.

L’opera, in 12 uscite, si apre con Le Avventure di Pinocchio: la storia del burattino perdigiorno e generoso lungo il cammino verso la saggezza, che quest’anno compie 140 anni dalla prima avventura pubblicata su "Il Giornale dei Bambini” nel 1881. La perspicacia e l’ironia con cui Carlo Collodi narra le sue peripezie - dalle premure di Geppetto alla pancia del Pesce-cane - hanno fatto di questo libro uno dei ritratti più acuti dei vizi e delle virtù umane, e insieme una delle opere italiane più tradotte al mondo. Un’occasione per scoprire e rileggere il capolavoro di Collodi in attesa dell’uscita del film musical per Netflix firmato dal regista premio Oscar Guillermo Del Toro.

Il primo volume, Le avventure di Pinocchio, è in edicola il 19 febbraio, al prezzo di 6,90 euro.

PIANO DELL’OPERA:

1. Le avventure di Pinocchio – 19/02/2021

2. Peter Pan – 19/03/2021

3. L’isola del tesoro – 16/04/2021

4. Le tigri di Mompracem – 21/05/2021

5. Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie – 18/06/2021

6. Il libro della giungla – 16/07/2021

7. Robinson Crusoe – 20/08/2021

8. Cuore – 17/09/2021

9. Il giro del mondo in 80 giorni – 15/10/2021

10. Zanna Bianca – 19/11/2021

11. I ragazzi della via Pál – 17/12/2021

12. Le avventure di Oliver Twist – 21/01/2022