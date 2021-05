L avorare in team può non essere facile, ci sono errori che possono essere commessi con leggerezza ma che in realtà poi danno vita ad un clima di tensione: ecco 5 cose che possono portare le tue colleghe ad avere un cattivo giudizio di te.

Quando si entra in un nuovo ambiente di lavoro può essere che ci si senta spaesati e se vuoi costruire un buon rapporto attenzione ad alcune cose che potrebbero portare le colleghe ad avere un cattivo giudizio su di te; sul lavoro spesso si arriva a legare non nutrendo competitività purché alla base del rapporto ci sia un legame solido, bilanciato ed equilibrato.

Per evitare di creare incomprensioni oggi ti sveliamo 5 cose che possono portare le tue colleghe ad avere un cattivo giudizio di te e che potresti fare senza nemmeno accorgerti.

Sono almeno 5 le cose da non fare in ambiente di lavoro se desideri creare un rapporto socievole e amichevole con le tue colleghe; alcune vengono fatte senza malizia e sono più facili da correggere, le altre invece potrebbero essere più impegnative.

Essere in ritardo

Partiamo da un problema che non fa arrabbiare solo i superiori ma anche i colleghi: il ritardo può essere considerata una mancanza di rispetto. La mancata puntualità non solo ti fa apparire poco professionale ma sminuisce i tuoi colleghi e i tuoi superiori che invece sono arrivati all’ora esatta e che magari devono attenderti per un meeting o per altre attività programmate da svolgere in gruppo.

Prova quindi a prendere i mezzi qualche minuto prima, a svegliarti in anticipo e a valutare meglio quanto tempo impieghi per prepararti. Non stiamo parlando di un caso isolato ovviamente, il ritardo può capitare. L’abitudine però è davvero malvista.

Quando parliamo delle 5 cose che possono portare le tue colleghe ad avere un cattivo giudizio di te pensa sempre di metterti nei panni delle tue colleghe: come ti sentiresti tu se una tua collega fosse perennemente in ritardo e questo incasinasse la tua agenda?

Criticare sia a livello professionale che personale

Il settore lavorativo porta a creare legami con i colleghi, tanto da sentirli quasi parte della stessa famiglia. Nonostante questa sembri la realtà, è bene ricordare che si tratta sempre e comunque di un ambiente professionale, pertanto è bene mantenere un comportamento consono.

Assolutamente bandite le critiche personali: se una collega si confida provate a darle un consiglio, a supportarla ma non permettetevi mai di giudicarla. Ribalta la situazione e pensa a come ti sentiresti se fossi tu ad essere criticata in un momento di debolezza.

Altrettanta attenzione va posta verso le critiche professionali; non partire con un approccio negativo ma prova a dare un feedback seguendo i nostri consigli. I feedback sono importantissimi sul lavoro ma devono essere dati nel modo corretto per evitare che vengano presi come critica.

Se sono sconsigliate le critiche dette direttamente all’interessata, assolutamente vietate sono quelle riportate a terzi. Insomma: chiarezza, limpidità e sincerità ma soprattutto gentilezza sono cose da tenere a mente in un ambiente di lavoro se vuoi legare con le tue colleghe.

Non ragionare come squadra

Sono molte le donne ad essere competitive e ambiziose ma quando si lavora in team su un progetto è importante non prendersi i meriti di un traguardo raggiunto. Le tue colleghe saranno molto più disponibili con te se ragionerai da squadra; forse non si convertirà in un’immediata promozione ma se vali e te la meriti la otterrai comunque.

Ragionando come squadra però eviterai di perdere il sostegno del tuo team e avrai un supporto notevole in caso di necessità. Ricorda che un obiettivo viene raggiunto più facilmente se tante persone collaborano andando verso la stessa direzione.

Insomma, prova a non metterti su un piedistallo perché questo potrebbe portarti ad isolarti, a sentirti sola e sicuramente a lavorare in un ambiente più ostile che amichevole.

Sminuire i risultati altrui

Capiamo tu possa essere irritata dal successo altrui, capita a tutte prima o poi nella vita di vedere passare davanti qualcun'altra. La verità è che tutto ha una motivazione e forse il tuo capo non ti ha vista pronta abbastanza per avere un determinato incarico, o forse l’altra persona si è dimostrata semplicemente più intraprendente.

Tra le 5 cose che possono portare le tue colleghe ad avere un cattivo giudizio di te c’è quello di sminuire i risultati altrui. Se una tua collega ottiene una promozione, un riconoscimento o anche solo un successo congratulati, sostienila e falle sentire la tua vicinanza.

Pretendere senza essere disposta a dare

Tutte abbiamo un contratto e tutte facciamo fede a quello; se vuoi però avere a che fare con un ambiente di lavoro sereno e amichevole devi arrivare anche a dei compromessi. Pretendere senza essere disposta a dare rientra tra le 5 cose che possono portare le tue colleghe ad avere un cattivo giudizio di te.

Se desideri delle ferie che sono già state scelte cerca di trovare un compromesso ma non pretendere; non hai alcun diritto più delle tue colleghe, così come loro non ne hanno più di te. Cerca di costruire un rapporto equilibrato, questo ti darà modo di chiedere e ricevere ma allo stesso tempo di dare per supportare le tue colleghe. Un esempio? Se una tua collega chiede una sostituzione prova a mostrarti disponibile, sicuramente si ricorderà del gesto gentile quando sarai tu ad avere bisogno.