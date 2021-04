Come affermarsi in un luogo di lavoro dove a dominare sono gli uomini

I n un mondo lavorativo dominato in percentuale maggiore dagli uomini, affermarsi per noi donne è complicato: qualche suggerimento per far sentire la propria voce e ottenere dei riconoscimenti.

In un ambiente di lavoro maschile, a noi donne sembra impossibile, talvolta, avere una voce. Una società che a lungo è stata di stampo patriarcale e che solo negli ultimi decenni ha dato maggiore potere e diritti alle donne. Come affermarsi in un luogo di lavoro, nonostante la forte presenza maschile? Come fare sentire i propri pensieri e soprattutto farsi rispettare?

Se ti senti sconfortata quando vai al lavoro, non sei sola: sappi che tantissime donne si trovano nella tua stessa situazione e che probabilmente sono in cerca di consigli su come affermarsi nel lavoro se a dominare sono gli uomini. Ci vuole pazienza, dedizione, cura in ciò che si fa. Forza e indipendenza non devono mai mancare, ma guidarti nelle scelte quotidiane: sii la tua leader.

Alleati con altre donne

In natura, ci insegnano sin da bambine che prevale la legge del più forte. Ebbene, nel tuo team, circondati di amiche donne, su cui puoi contare ed eventualmente chiedere aiuto. Nel caso in cui fossi l’unica donna dell’azienda, chiedi il sostegno alle tue conoscenze più care, soprattutto quando stacchi dall'ufficio.

Sfogati sempre con loro, ma non evitare né ritardare il confronto con gli uomini. È il nostro prossimo consiglio: oltre all’alleanza femminile, molti sono i maschi che sostengono il genere femminile e le pari opportunità. Pertanto, non chiuderti nel tuo ufficio, ma cerca di socializzare e di aumentare la cerchia delle tue conoscenze nell’azienda. Potrebbero rivelarsi preziose in futuro.

Cerca il confronto con gli uomini che lavorano nella tua azienda

Anche gli uomini supportano le donne, e nella tua azienda troverai sicuramente qualcuno su cui fare contare. Diventerà il tuo migliore amico e alleato, un collega a cui affidarti nelle difficoltà e con cui, magari, trascorrere la pausa pranzo o confidarti sulle tue paure e i dubbi.

Purtroppo, non tutti gli uomini ti daranno mai le giuste dritte, ed è dunque necessario che tu scelga molto bene i tuoi complici. Non ascoltare quasi mai i consigli non richiesti: è una pratica comune sul lavoro e che alla fine non porta a nulla di buono. Spesso, invece di semplici suggerimenti, sono delle “battute” da evitare.

Fatti ispirare dalle donne lavoratrici

Leggere le storie di altre donne riempie di forza e speranza, un esercizio che, in realtà, ha tanti risvolti positivi. Dal passato a oggi, il genere femminile ha conquistato dei successi e dei passi in avanti, per un futuro che abbraccia le pari opportunità. Ma il lavoro non è ancora abbastanza: continua a esserci una certa disparità salariale.

Ebbene, ti può tornare utile ispirarti a un modello di donna in carriera, sia una blogger, un’influencer o un’esperta del tuo settore. Segui le loro strategie e i consigli che sapranno dispensarti, soprattutto se sono riuscite a prevalere in un ambiente di lavoro maschile. Come affermarsi in un luogo di lavoro? Trova l’ispirazione ideale, diventa indispensabile. Apprezzeranno il tuo contributo sul lungo termine.

Credi nelle tue capacità

Affidarsi a se stesse è la scelta migliore che possiamo fare, soprattutto quando a dominare sono gli uomini. Oltretutto, molte sono le occasioni in cui talvolta capita di sentirsi inferiori, come se non fossimo abbastanza. Ti sei mai sentita così? Hai mai avuto l’impressione che i tuoi colleghi dubitassero di te?

Ecco, non solo non dovrebbe accadere, ma è il momento decisivo per dare una svolta alla tua vita. Per raggiungere il successo, il merito è solo la punta dell’iceberg: devi essere più sicura delle tue capacità, perché l’autostima è fondamentale.

Prenditi sempre del tempo per te, anche se ami il tuo lavoro e non ti pesa. Significa staccare la mente, ogni tanto, ripulirtela e tornare più forte di prima: in un ambiente di lavoro maschile, devi saper reagire, essere pronta a tutto, fare meglio di loro. Competitiva, sì, ma anche rilassata, e puoi esserlo solo dopo uno stacco.

Concentrati sugli aspetti positivi

Non c’è nulla di meglio della positività, soprattutto sul lavoro. Sii in grado di affrontare le sfide e di superare gli ostacoli. La tua forza è l’unica cosa che hai in un mondo ancora prevalentemente di stampo patriarcale. In un sottofondo di uomini, fai sentire la tua voce, limpida e cristallina.

Non permettere mai che le difficoltà ti sovrastino o, peggio, ti buttino giù moralmente. Reagisci sempre, prenditi i tuoi tempi e considera la positività la tua migliore amica, l’espressione massima del tuo desiderio di realizzarti e di raggiungere il successo.

Le negatività non devono rappresentare lo scoglio più grosso da affrontare. Purtroppo, molte donne riportano di ricevere commenti inappropriati sul lavoro: come reagire? Escine sempre a testa alta, scusati se necessario, correggi il comportamento: non rimanere mai fredda e impassibile.

La verità è che non c’è una regola universale su come affermarsi in un luogo di lavoro, ma la fatica e il sudore ripagano sempre. Fatti valere, rispettare, sii una voce chiara e trasparente, ma soprattutto cristallina. Renditi fondamentale, mostra le tue capacità e, alla fine, sarai ricompensata. Il girl power è dentro di te: non avere paura di usarlo.