Come avere la mentalità giusta per rivoluzionare la tua carriera

Non è mai troppo tardi per cambiare lavoro. No, non è una frase fatta. È davvero così. A maggior ragione oggi, in una società in cui l'organizzazione del lavoro è sempre più fluida e il mito del posto fisso è definitivamente tramontato. Ma se vuoi rivoluzionare la tua carriera devi avere la mentalità giusta. Ecco qualche dritta per iniziare a svilupparla.

Cambia il modo in cui parli di te

"Sono una ritardataria cronica", "non so controllarmi", "non sono molto organizzata", "i numeri non sono il mio forte". Quante volte ti capita di pronunciare frasi come queste? Probabilmente tante. È un problema: non sono innocue come pensi. Le parole che rivolgi e ripeti a te stessa, alla fine, influenzano il modo in cui ti percepisci. Inevitabilmente, quindi, influenzano anche il tuo comportamento, finendo con l'avere enormi implicazioni sulla tua vita professionale e personale.

Per questo, devi imparare a cambiare il tuo modo di esprimerti. Se adotti una mentalità giusta, positiva e di crescita, cambi la narrazione e, dunque, anche i tuoi atteggiamenti.

Abituati a rivolgere a te stessa pensieri gentili e incoraggianti. Invece di continuare a sottolineare i tuoi difetti, evidenzia i tuoi punti di forza. Sii più accomodante e meno categorica.

Chiarisci a te stessa gli obiettivi che vuoi raggiungere

Avere la mentalità giusta significa anche avere ben chiari gli obiettivi che vuoi raggiungere, descrivendoli a voce alta a te stessa. Se i tuoi propositi sono troppo generici, infatti, hai una probabilità più elevata di fallire. Al contrario, se sono realistici, fattibili e chiari è più facile rivoluzionare la tua carriera.

No, quindi, a dire "voglio cambiare lavoro": un desiderio espresso in questo modo è troppo generico e non porta a un'azione concreta. Meglio chiedersi "che cosa devo fare e che cosa deve accadere perché io possa cambiare lavoro?". Ponendoti questa domanda, ti verranno in mente una serie di azioni che ti condurranno sulla strada giusta.

Definisci il percorso da seguire

Una volta chiarite le mete che vuoi raggiungere, definisci il percorso da seguire, con tutte le tappe intermedie e le scadenze da rispettare. Se navighi a vista, senza sapere in che direzione andare, infatti, è più facile che ti perdi e ti blocchi.

Non ragionare mai nel lungo periodo: avere step a breve termine, toccabili con mano, ti aiuta a mantenere la motivazione e a capire se stai facendo bene o se devi aggiustare il tiro.

Ricordati dei tuoi successi

Prima di creare una nuova carriera, devi riconoscere e valorizzare ciò che hai già raggiunto. Questo passaggio è molto importante perché ti permette di consapevolizzare le risorse che hai a disposizione per raggiungere nuovi traguardi. Non pensare che tutto debba essere sempre faticoso e difficile.

Solitamente quando ti poni un obiettivo di successo è perché è già accaduto qualcosa di simile, quindi parti da qui, dal presupposto che possiedi almeno la metà delle risorse che ti servono per arrivare dove vuoi.

Avere la mentalità giusta significa anche essere disposti a migliorarsi

Se non sei brava in qualcosa non significa che tu non possa diventarlo. Puoi studiare, seguire corsi, rivolgerti a degli esperti per apprendere quelle competenze che ti servono per raggiungere i tuoi obiettivi.

Ma prima impara a valutarti con oggettività. Sei davvero sicura che quella cosa non sia proprio nelle tue corde?

Credi in te stessa

Se vuoi cambiare lavoro e mentalità devi essere disposta a sviluppare le capacità di cui hai bisogno per avere successo. Ma non puoi sviluppare queste capacità se non sei convinta di poterlo fare. Per questo devi avere fiducia in te stessa.

Come conquistarla? Ricordando a te stessa che sei degna di grandi cose e che dentro di te hai tutte le risorse per farcela. Accettarti è la miglior strategia per aumentare l'autostima.

Non farti spaventare dai fallimenti

Ogni volta che pensi di aver fallito in realtà hai raggiunto un risultato. Magari non è perfettamente in linea con le tue aspettative, ma è un risultato che sarà la nuova base di partenza per riprogrammare le azioni che ti porteranno al successo desiderato. Anche questa consapevolezza è importante per sviluppare la mentalità giusta.

Il fallimento fa parte della curva di apprendimento. Devi consentire a te stessa di essere vulnerabile e di avere dei momenti no: è normale. Abbraccia il cambiamento ed esci della tua zona di comfort.

Se vuoi sviluppare la mentalità giusta, chiedi aiuto

La prima artefice dei tuoi successi sei tu. Questo non significa, però, che devi fare tutto da sola. Anzi: gli altri possono rappresentare delle ottime risorse. Basta scegliere gli appoggi giusti. Come fare? Chiediti di quali persone hai bisogno accanto a te per raggiungere i tuoi obiettivi. Può trattarsi di famigliari o amici particolarmente incoraggianti e positivi, di colleghi che hanno le tue stesse aspirazioni, di conoscenti che possono fornirti supporti concreti.

Gli altri sono molto importanti anche per avere dei feedback su quanto stai facendo. La critica costruttiva ti permette di vedere te stessa attraverso una nuova lente, di trovare i tuoi punti deboli e i tuoi punti di forza, di avere un altro punto di vista.

Persevera

La resilienza, ossia la capacità di affrontare i momenti difficili e di tener duro quando la strada è tutta in salita, è fondamentale: anche di fronte agli ostacoli e alle cadute, non devi mollare.

Per resistere, è fondamentale non perdere la rotta e avere sempre ben presente la visione di dove vuoi andare e perché.