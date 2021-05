Q uando due amiche litigano non è mai semplice e spesso si rischia di commettere degli errori: cosa fare e come reagire per risolvere la situazione.

Riuscire a comportarsi nel modo giusto quando due amiche litigano non è mai semplice. Si ha sempre paura di sbagliare, di commettere un passo falso o, peggio ancora, di finire coinvolti nel litigio stesso. Il motivo? Quando a litigare sono due persone a cui vuoi bene è normale avvertire sensazioni contrastanti che impediscono di ragionare lucidamente. Da una parte c’è una grande voglia di mediare per poter riportare prima possibile la pace, dall’altra quella di non intromettersi in una situazione spinosa, rimanendone fuori.

Non è raro infatti che da una banale lite possano emergere altre verità a lungo taciute, mettendo a rischio alcuni rapporti che sembravano consolidati. Una frase di troppo o dinamiche passate potrebbero infatti incrinare il legame di amicizia e cambiare per sempre le cose. Come uscire da questa situazione complicata senza riportare nessun danno? Anche se ti sembra impossibile un modo c’è, basta puntare sul dialogo e tentare di ragionare su quale sia il reale problema delle tue amiche!

Parla con entrambe

Prima di agire hai bisogno di valutare con chiarezza la situazione. Perciò dovrai innanzitutto ascoltare entrambe per cercare di capire cosa sia successo e perché è nato il litigio. Per farti un’idea oggettiva parla prima con una poi con l’altra, sondando il terreno con grande tatto. Spingile a parlare e a confidarsi, valutando il loro punto di vista, per comprendere cosa le ha ferite o fatte arrabbiare. Solo in questo modo potrai trovare un primo indizio per riportare la pace.

Non dare giudizi

Quando si è fra amiche è facile lasciarsi andare a giudizi e considerazioni ad alta voce. Questa volta però cerca di trattenerti e non farlo. Rimani in silenzio di fronte a sfoghi e lamentele, mantenendo tutto il tuo autocontrollo. Limitati ad ascoltare senza lasciare intendere cosa pensi davvero. Rischieresti infatti, magari anche sull’onda emotiva, di schierarti e di venire coinvolta nel litigio più di quanto vorresti. Per non creare imbarazzo limitati a valutare solo il comportamento della persona che hai davanti, sempre in modo delicato, con osservazioni e pareri.

Punta sulle emozioni

Una volta ascoltate le posizioni di entrambe è arrivato il momento di agire. Come? Esponendo il tuo punto di vista sulla vicenda. Riporta alle due amiche quello che hai percepito, lasciando intendere stati d’animo ed emozioni che hai provato. Cerca di adottare un tipo di comunicazione assertiva, lasciando che i sentimenti ti aiutino a ristabilire un legame fra le tue amiche.

Non ti schierare

Un errore da non commettere mai? Schierarsi! Se ti trovi nel bel mezzo del litigio e le tue amiche provano a gettarti nella mischia tu cerca in ogni modo di rimanere neutrale. Sia che tu conosca molto bene le dinamiche dei rapporti o il motivo della lite, cerca di starne fuori. Il più delle volte infatti un litigio fra amiche è legato principalmente a un diverso punto di vista: ognuna ha le sue motivazioni e ciò che la spinge ad agire.

Lascia spazio

Le tue amiche hanno litigato e tu non potresti essere più triste. Attenzione però, spesso agire d’istinto e cercare subito di risolvere la situazione potrebbe rivelarsi un errore. A volte dopo un litigio è necessario lasciare passare del tempo in modo che le due parti possano riflettere e ragionare su quanto accaduto. Lascia spazio alle tue amiche, non solo per pensare alla discussione e sbollire la rabbia, ma anche per capire quanto sentono la mancanza una dell’altra. In molti casi basta solo qualche giorno per placare gli animi e risolvere la situazione.

Spingile al confronto

Sono passate settimane eppure non hanno ancora fatto pace? Prova a parlare con entrambe e spingile a confrontarsi in modo maturo e adulto. Trovare un punto d’incontro è fondamentale nei rapporti d’amicizia come in quelli d’amore. A volte è importante non rimanere fermi nelle proprie posizioni, ma andare incontro all’altro per ritrovarsi a metà strada. Inizia chiedendo a tutte e due di mettersi nei panni dell’altra, sottolinea con un certo tatto gli errori che sono stati fatti, poi prova a mediare, puntando sempre sull’importanza del rapporto.

Sii sincera

La sincerità è fondamentale per creare un’amicizia che duri, ma è essenziale anche imparare a usarla nel modo giusto. Scegliere parole che non offendano ed essere costruttivi è il giusto modo per rendere i conflitti qualcosa che possa arricchire un legame e renderlo più forte. Ricordati sempre che un rapporto di amicizia non è fatto esclusivamente di momenti belli, ma anche di libertà di poter esprimere un’opinione contrastante, di non essere d’accordo oppure di scontrarsi. L’importante è non dimenticare mai che la persona che abbiamo di fronte è preziosa per noi, dando il giusto valore a un legame, come quello dell’amicizia, che è inestimabile.