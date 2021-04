10 modi per interrompere una conversazione in maniera educata

D alla telefonata improvvisa al caffè in futuro: come chiudere un discorso o una chat, in modo cortese

Stai portando avanti una conversazione con un amico o una collega che- interessante o noiosa che sia - devi concludere, ma non vuoi sembrare scortese o disinteressata. Come fare, quindi, per interrompere una conversazione in maniera educata?

È possibile terminare una conversazione con garbo, basta mettere in pratica alcune mosse che ti faranno apparire gentile. Per prima cosa è utile tener presente una regola generale: se hai iniziato tu il discorso, allora è importante che l’altra persona possa esprimersi. Poi, potrai mettere in gioco la tecnica più adatta alla circostanza, e chiudere la conversazione.

Di 'grazie e arrivederci.

A volte il modo migliore per interrompere una conversazione in maniera educata è quello che risulta essere più semplice e diretto. Congedati, ringraziando ed esprimendo entusiasmo per lo scambio di opinioni. È stato fantastico parlare con te. Grazie per aver condiviso la tua esperienza. Buona serata.

Congedati col sorriso anche in chat

Questo vale sia che tu stia sostenendo un dialogo di persona, sia che tu stia chattando. Accompagna queste affermazione cortesi con un espressione rilassata e un saluto con la mano (in altri tempi avremmo dato una stretta di mano), o, nel caso in cui la conversazione sia uno scambio di messaggi su Whatsapp o Messenger, con un emoji sorridente.

La telefonata urgente

"Per favore scusatemi, ma devo chiamare la babysitter per sapere se va tutto bene con i bambini", o "Devo assentarmi perché devo fare una telefonata urgente di lavoro, perdonatemi." Insomma, usate la tecnica della telefonata da fare nel giro di poco tempo, alla famiglia o al capo, e ne uscirete facilmente.

Un modo per interrompere una conversazione in maniera educata, e molto affidabile. Assicurati, subito dopo, di effettuare effettivamente la chiamata, o almeno predi il telefono dalla borsa mentre ti allontani.

Le pubbliche relazioni

"Dovrei incontrare diverse persone che conosco questa sera. Spero di trovarle, così da poterle salutare" Questo approccio funziona particolarmente bene se la persona con cui stai parlando vuole conoscere persone ad un evento.

Chiedere indicazioni per il bagno.

Una semplice scusa e un segnale che la conversazione è giunta al termine. Chiedere indicazioni per la toilette di consente di troncare il discorso che magari ti stava annoiando. Se in un secondo momento, la conversazione dovesse riprendere, ti sei almeno concessa un time out. Tuttavia, è consigliabile andare realmente in bagno e non al bar, per evitare brutte figure o offese.

La tattica del drink

Questo è un modo interrompere una conversazione in maniera educata che si rivela sempre una strategia efficace, soprattutto ad un incontro con più persone, a una cerimonia o un evento. Di 'qualcosa come: "Vado a prendere un drink (o un caffè o qualsiasi altra cosa). Vuoi che ti porti qualcosa?" Questa gentile offerta incontrerà quasi sempre un cortese rifiuto, ma se l'altra persona accetta, tornerai a portare da bere, e ti congederai aggiungendo qualcosa del tipo "Mi è piaciuto molto conoscerti".

Proseguire in futuro

Un altra tattica per interrompere una conversazione in maniera educata e garbata è quella di far capire alla persona che abbiamo davanti a noi che potremo proseguire in un secondo momento il nostro scambio di idee e di chiacchiere. "Mi è piaciuto molto parlare con te. Sarai alla prossima riunione ( o lezione, festa, incontro, seduta di yoga)? Sicuramente continueremo la nostra conversazione, allora."

Una maniera concisa e dolce, che oltretutto lascia la porta aperta a connessioni future. Segnala anche che per ora devi andare, ma che hai la voglia di riprendere la conoscenza.

Il biglietto da visita

A volte gli approcci più ovvi sono i più semplici. Forse un po' superato e demodè, nell'era della connessione social, ma chiedi un biglietto, guarda la persona che sta parlando con te, e ringraziala per il suo tempo.

"Ti lascio il mio biglietto da visita e se posso aiutarti in qualche modo, non esitare a chiamarmi". Se non vuoi la carta dell'altra persona o lui o lei non ne offre una, allora offri la tua. È un segnale standard che la conversazione sta finendo.

Chiedere di connettersi sui social

Le conversazioni piacevoli -ma che devono necessariamente terminare per svariati motivi- possono continuare in un secondo momento sui social. Prima di chiudere il discorso, potresti chiedere all'altra persona di aggiungervi a vicenda su Facebook, Instagram o Linkedin. Ricorda di chiedere il permesso prima di inviare una richiesta di amicizia o di follow, anche se potrebbe non essere strettamente necessario.

A seconda del tuo settore e se la tua nuova conoscenza è più un legame d'affari o personale, potresti chiedere di connetterti su Facebook o qualche altro social. Come chiedere un biglietto, è un buon modo per segnalare che la conversazione di oggi è finita, ma vorresti rimanere in contatto.

Un caffè in futuro

Se tu e l'altra persona potreste potenzialmente fare affari insieme, o se vorreste fare amicizia con lui o lei, chiedetegli se desidera incontrarsi per un caffè in futuro. Questo darà a voi due l'opportunità di parlare con meno distrazioni. E significa anche che puoi andare avanti per oggi e trovare altre persone interessanti con cui iniziare nuove conversazioni.