Come rivoluzionare la mansarda e trasformarla in una camera per gli ospiti

A vere una camera in più fa sempre comodo, soprattutto se attendi ospiti. Ecco come sfruttare al massimo mansarda e sottotetto che spesso non vengono adeguatamente utilizzati.

Molte case hanno una stanza poco sfruttata: la mansarda. Frequentemente nel sottotetto abitabile vengono inserite scatole e oggetti che non si utilizzano più, senza valorizzare davvero quella che potrebbe trasformarsi in una vera e propria camera da letto.

La mansarda può essere trasformata in camera per gli ospiti con qualche accorgimento, oggi ti sveliamo come sfruttare la massimo quello spazio che non utilizzi.

Nonostante spesso venga trascurata, la mansarda è uno spazio versatile ed è una caratteristica molto ambita nel mercato immobiliare; infatti questa zona può essere trasformata in una stanza in più dalle diverse funzioni, tra cui quella di camera per gli ospiti.

Arredare una camera da letto in mansarda non è complicato, basta semplicemente seguire qualche accortezza nella scelta dei colori e dei mobili, prestando particolare attenzione alle altezze.

La camera da letto in mansarda può avere alcuni vantaggi come il fatto di essere isolata dal resto della casa e quindi può essere arredata con uno stile preferito ma anche la possibilità di sfruttare la forma del tetto per generare una naturale divisione degli spazi. Tra gli aspetti da considerare invece per tutelare gli ospiti c’è l’isolamento termico che se non adeguato potrebbe rendere la stanza eccessivamente calda in estate ed estremamente fredda in inverno.

Attenzione alle misure

Da non sottovalutare nella mansarda sono le misure, ti consigliamo di controllarle più volte e in modo minuzioso poiché non tutto dipende solo da larghezza e lunghezza ma soprattutto dall’altezza che segue la naturale inclinazione del tetto.

Tutto dipende anche dalla disposizione della mansarda, in caso di una sola falda puoi utilizzare la parte più alta per disporre un letto e qualche cassettiera mentre chi ha la doppia falda può dividere l’ambiente in due zone differenti creando ad esempio una stanza e un bagno, oppure una camera da letto e una piccola zona living.

Scegli con cura i mobili

Avendo uno spazio non eccessivamente grande e comunque che tende ad avere dei punti molto bassi è importante scegliere con cura i mobili. In primis pensa al letto che è il vero fulcro della camera, è importante che abbia una testata bassa e che presenti un design minimal per non risultare troppo appariscente.

Per pura praticità consigliamo di posizionare il letto verso la parete più bassa ma in realtà se lo preferisci puoi posizionarlo anche al centro, come faresti in una stanza tradizionale. Per non sovraccaricare l’ambiente puoi scegliere due mensole in sostituzione ai tradizionali comodini.

Infine per quanto riguarda l’armadio tieni a mente che se si tratta di una stanza per gli ospiti non hai bisogno di tantissimo spazio; cerca quindi di sfruttare le pareti alte libere, dove non hai posizionato il letto e se necessario puoi valutare la realizzazione su misura.

Se hai bisogno di più spazio puoi utilizzare le pareti più basse per posizionare ulteriori cassettiere, fai solo molta attenzione a misurare con cura sia le altezze che le profondità.

I colori possono fare la differenza

Negli ambienti più piccoli o meno luminosi è fondamentale sfruttare la forza del colore; le tendenze del design ci hanno già mostrato come i colori chiari e quelli pastello possano essere alleati per rendere una stanza più luminosa e ampia.

In una mansarda poi, spesso ci si trova a lavorare con travi a vista che si prestano molto al mix con colori come il bianco e il crema, in perfetta tendenza nordica.

Presta attenzione all’illuminazione

La luminosità è un aspetto importante da tenere in considerazione quando si arreda casa; la posizione delle finestre che in mansarda possono essere orizzontali o verticali, sono l’unico punto di accesso della luce naturale. Se hai una stanza piccola o poco luminosa oltre ad adottare un gioco di cromie chiare puoi sfruttare gli specchi che otticamente rendono l’ambiente più luminoso e ampio.

Aggiungi anche un bagno per gli ospiti

Marcia in più di una camera per gli ospiti è il bagno privato; se stai pensando ad una ristrutturazione valuta di inserire un piccolo bagno di servizio per far sentire gli invitati totalmente a proprio agio garantendo privacy sia a loro che alla tua famiglia.

L’idea in più? Crea un soppalco

Se abiti in un loft puoi sfruttare i soffitti alti per creare un soppalco in mansarda; questa struttura ti darà modo di creare un angolo speciale dove ospitare amici o famigliari garantendo la loro privacy. Il soppalco va progettato da un architetto che ti suggerirà come sfruttare al meglio gli spazi a tua disposizione.

Non solo camera da letto… qualche alternativa per sfruttare al massimo la mansarda

In questo momento stai pensando a realizzare una camera degli ospiti ma gli ospiti non saranno da te ogni giorno, quindi? La soluzione migliore è creare una stanza multifunzione.

Una soluzione ottimale potrebbe essere quella di scegliere un divano letto, in modo da avere un angolo relax ogni giorno ma anche un comodo letto per ospitare in caso di necessità. Questo spazio può poi essere sfruttato come stanza hobby o in questo periodo per la realizzazione di un piccolo ufficio per poter lavorare da remoto.