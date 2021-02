Come trasformare il proprio hobby in professione

T rasformare un hobby in professione è il sogno di tutte le donne: dopotutto, si dice che se ami il tuo lavoro, non lavorerai un singolo giorno della tua vita. Qualche dritta vincente.

Come trasformare un hobby in professione e dunque in un'attività redditizia? Ciascuno di noi ha delle passioni che movimentano la vita: scrivere, disegnare, comunicare, creare nuovi oggetti a mano. Per realizzare un business legato al proprio hobby, è necessario pensare in grande, ma soprattutto puntare sulle idee vincenti. Sì, anche avere il coraggio di cambiare la propria vita.

Essere originale e creativa molto spesso non basta: ci vuole un mindset imprenditoriale, conoscere il settore, essere in grado di aggiornarsi e di seguire dei corsi di formazione. Sono tanti gli aspetti da affrontare: creare un brand, capire dove vendere i propri servizi, come farsi conoscere. Un business in movimento, che non è impossibile: molte sono le donne che hanno trasformato la propria passione in lavoro.

Come trasformare l’hobby in professione?

I primi aspetti da affrontare sono indubbiamente pratici: se il tuo obiettivo è vendere un servizio, devi farti conoscere. I lavori non fioccheranno dal cielo, ma dovrai sapere come sponsorizzare le tue capacità. I Social Network sono ad oggi le piattaforme più utili per farsi un nome e costruire la propria Brand Reputation.

Se il tuo budget è limitato, fissa dei limiti: come per ogni attività, l’investimento iniziale è necessario. Potresti dover comprare dei macchinari o anche un computer potente, degli oggetti utili all’handmade. Ricorda che stai investendo nelle tue qualità: lascia perdere il materiale scadente.

Un buon metodo per affrontare il periodo iniziale, che è indubbiamente il più difficile, è leggere le storie di donne che ce l’hanno fatta. Ti potrà essere utile anche per capire come strutturare la tua giornata.

I lavori alternativi da fare a casa sono moltissimi: le idee non mancano di certo. Vuoi trasformare il tuo tempo libero in una fonte di guadagno, ma effettivamente non sai da dove iniziare? Ti diamo qualche consiglio su come realizzare una attività redditizia investendo sulla propria passione.

La parola d’ordine è sacrifici

Se hai deciso di trasformare l’hobby in professione, sii pronta a fare dei sacrifici, che possono essere piccoli o grandi. Sebbene sia la tua passione, il lavoro è comunque duro e gli ordini non avvengono con uno schiocco delle dita. Bisogna essere molto ferrate nel settore, comprendere i trend del momento, parlare al pubblico e sviluppare il mindset imprenditoriale.

Sii l’imprenditrice di te stessa

Hai deciso di investire nel tuo hobby e vuoi renderlo una piccola impresa casalinga? È il momento di avere una panoramica chiara di cosa significa essere un’imprenditrice: volente o nolente, il marketing diventerà il tuo migliore amico. La costruzione della Brand Reputation e una presenza online sui Social Network ti permetteranno di pensare in grande. Sei tu l’imprenditrice, sei tu il tuo capo: impartisciti degli ordini, svolgi i compiti giornalieri. Purtroppo, non esiste la formula giusta per diventare un’imprenditrice di successo: è un insieme di sacrifici, di occhiaie, ma soprattutto di desiderio di farcela.

Motivazione: comincia dal perché

Quando arriveranno le difficoltà – perché ci saranno – preparati alla “battaglia psicologica”: fissa la tua motivazione, il perché hai deciso di abbandonare un posto fisso o uno stipendio più sostanzioso per lottare per i tuoi sogni. Trasformare la propria passione in un lavoro richiede un motivo: che cosa ha fatto scattare la molla? Eri insoddisfatta? Il lavoro che svolgevi non ti piaceva? Fai un post-it, scrivi la tua motivazione e non perderla mai di vista.

Sii creativa, ma non asociale

Rendere il proprio hobby redditizio è fantastico, ma bisogna allenare la creatività. La dolce “Musa” può abbandonare la tua vita in qualsiasi momento. Non importa che tu sia una scrittrice, una pittrice o una creatrice: sono le tue idee il tuo punto di forza. Scarterai tantissime idee nel corso della tua vita, punterai sulle idee sbagliate, ma saranno le idee vincenti a renderti grande. Sì alla creatività, no alla solitudine: il lavoro da casa implica spesso questo problema. Come risolvere i momenti di blocco della creatività? Circondati di persone creative, che ti permettano di ricevere gli stimoli giusti.

Quali sono gli hobby più redditizi?

Internet ha aperto un mondo di possibilità: il web è da considerarsi come un pianeta a parte. È il luogo in cui ci si può reinventare, proporre le proprie passioni, aprire negozi online, pubblicare libri, condividere trucchi di cucina o di bellezza. Non è un caso se gli hobby più redditizi al giorno d’oggi sono legati al web. Tra i lavori più belli del mondo, troviamo infatti i nomadi digitali o i travel blogger, professioni da svolgere online.

Aprire un canale YouTube legato alle proprie passioni;

Scrivere un libro o diventare una web writer;

Diventare web designer, offrire servizi di grafica;

Fondare un blog a tema, di viaggi, di cucina o di lettura;

Giocare online sulle piattaforme che permettono lo streaming;

Vendere le proprie fotografie online;

Sfruttare le abilità di artigianato;

Studiare per essere social media manager.

Queste sono le nostre dritte su come trasformare il proprio hobby in professione. Fai ricerche, non ti lasciare abbattere dai momenti difficili: studia, formati, abbi il coraggio di seguire le tue passioni. Con il tempo, avrai i primi risultati, i profitti, e alla fine la tristezza e la paura saranno ripagate.