Come uscire dalla tua routine professionale e ampliare le tue possibilità lavorative

P uoi liberarti dalla tua routine professionale in qualsiasi momento e per il bene della tua carriera: scopriamo insieme come allargare le tue competenze lavorative e intraprendere un percorso solido e di successo

La ricerca di una carriera di successo può assumere diverse forme e cadere nella routine professionale non è poi così difficile. Il percorso tradizionale prevede che tu frequenti la scuola giusta, seguita da un percorso di formazione e da un lavoro prestigioso che hai inseguito per tutta la vita.

La tua esistenza procede come se fosse un eterno ritorno e in una corsa estenuante per ricercare un obiettivo che non ha ancora fissato poiché eri troppo occupata a costruire il tuo successo. Sei lucida e ben organizzata ma procedi con troppa velocità, desiderosa di raggiungere quel fine ambito da tempo.

Non ti deve sorprendere, quindi, se così tante persone inserite in ambienti aziendali di alto livello procedono nel tuo stesso modo. In poche, sono disposte al cambiamento per due motivi principali. Stanno bene al loro posto oppure c’è qualcosa che impedisce loro di compiere quella svolta che sarebbe fondamentale per una carriera solida e di successo. Vediamo insieme come uscire dalla routine professionale.

Smetti di correre

Smetti di correre e inizia a porti delle domande. È così necessario che procedi senza sosta e senza guardarti intorno? Assolutamente no, nonostante tu ritenga che questa sia una scelta consapevole. Capisci che stai ripetendo degli schemi sorpassati e che niente di tutto quello che stai facendo può portarti a raggiungere il tuo obiettivo.

Tuttavia, alcune volte, la situazione sfugge al tuo controllo ed è frutto di un condizionamento non intenzionale. Prova a fermarti a pensare se quello che hai scelto è il percorso giusto. Ti bastano alcune semplici domande. Ti senti realizzata? Sei in grado di riconoscere e dare la giusta importanza ai tuoi successi?

Non perdere di vista i tuoi obiettivi

Se sei preda della routine professionale, allora hai perso di vista i tuoi traguardi o stai per perdere il controllo della situazione. Ricorda di essere sempre consapevole degli obiettivi che ti sei preposta e se ti va bene non raggiungerli mai. Pensa se stai lavorando per te stessa o per soddisfare qualcun altro.

Valuta ogni tappa del tuo percorso e dai il giusto peso alla parola “fallimento”. Come ti sentiresti se, improvvisamente, decidessi di abbandonare la strada che hai intrapreso per dedicarti a qualcosa che ti dà maggior soddisfazione? Ebbene, il termine “fallimento” dovrebbe scomparire dal tuo vocabolario. Smetti di non sentirti all’altezza e di non sentirti abbastanza brava. Non accumulare esperienze vuote e non confrontarti con i tuoi coetanei per cercare di non rimanere indietro.

Gli ostacoli per uscire da questa situazione sono tre: incapacità di trovare un’alternativa valida, difficoltà nel trovare una via d’uscita e paura di fare il grande salto. Devi quindi scendere in campo, un campo pieno di possibilità in cui puoi scegliere quale direzione prendere e dove decidi la destinazione in base a ciò che desideri.

Sentiti libera di scegliere

La ruota che gira senza fermarsi mira alla velocità, mentre scendere in campo ti mette davanti alla libertà e alla scelta. Puoi sempre finire nel punto esatto in cui ti trovavi prima, ma saprai che questa è solo una tua scelta e solo così può essere appagante.

Naturalmente, ci sono degli ostacoli legati alla realtà delle cose e che devi prendere in considerazione. Ciò non cambia il fatto che esistono delle alternative. Abbandonare alcune sicurezze, anche economiche, potrebbe spaventarti e portare incertezza ma devi essere pronta a valutare i pro e i contro.

Come uscire dalla routine professionale

Cambiare passo potrebbe essere impegnativo ma sarà più semplice se procedi lentamente. Devi iniziare a capire che direzione vuoi prendere ed essere consapevole del percorso che vuoi fare. Inizia a costruire le basi per elevare strutture, supporto, risorse e informazioni.

Non esiste solo un modo per uscirne ma ti suggeriamo tre passaggi che potrebbero aiutarti:

1. Trova il coraggio di cambiare. Scegli tra i tuoi motivatori, che non sono necessariamente delle persone. Se hai veramente definito un obiettivo che ti rende felice, allora la paura di fare il grande salto non è nulla in confronto a quella di rimanere passivamente al limite. Devi sempre mitigare i rischi, essere proattiva e ricordare che sei abbastanza forte per affrontare tutto. Riparti senza perdere di vista la tua destinazione e trai insegnamento da tutti gli ostacoli.

2. Rallenta. Correre più forte non è il modo più veloce per raggiungere i tuoi obiettivi ma è quello che ti farà tornare più rapidamente al punto di partenza. Progetta la tua carriera in modo che sia basata su quello che ti interessa.

3. Non pensare al fallimento. Devi essere consapevole che questa tua voglia di cambiamento potrebbe non andare a buon fine ma non devi vivere questa battuta d’arresto come un fallimento. Piuttosto, vivila come qualcosa da cui ripartire e prendi spunto per un insegnamento. È comunque un passo importante nella progressione della tua carriera che non sarà più la stessa e che si evolverà verso la direzione che desideri.