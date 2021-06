S ono molti coloro che commettono piccoli e grandi errori di comportamento quando navigano in internet e scrivono commenti sui social. È difficile, infatti, trovare il giusto equilibrio fra sincerità e buona educazione. Ecco qualche dritta per non sbagliare

Quello dei cosiddetti “leoni da tastiera” è un fenomeno che sta assumendo proporzioni allarmanti. Ma anche senza arrivare a certi estremi, sono molti coloro che commettono piccoli e grandi errori di comportamento quando navigano in internet e scrivono commenti sui social. Infatti, è difficile trovare il giusto equilibrio fra sincerità e buona educazione. Se si dice poco si rischia di apparire disonesti e “torbidi”, ma se si dice troppo si può finire con l’essere scortesi e addirittura aggressivi.

Nemmeno tu sai come regolarti quando si tratta di lasciare opinioni e impressioni sui social network? Niente paura: ti viene in aiuto la netiquette, ossia l’etiquette di internet, che ti dice che cosa si può fare e che cosa è meglio evitare sul web. Ecco le indicazioni principali che devi seguire se vuoi essere una perfetta utente di Facebook&co.

Dovresti sempre essere sincera ma mai aggressiva

Proprio come l'étiquette tradizionale, che fornisce le regole di condotta da tenere nelle diverse situazioni sociali, anche la netiquette aiuta a costruire e mantenere un ambiente piacevole, confortevole e costruttivo per la comunicazione online, riducendo il rischio di conflitti fra gli utenti.

Ecco perché, prima di fare commenti sui social dovresti sapere che cosa suggerisce il “galateo” in proposito. In questo modo saprai fino a che punto puoi spingerti. Il tuo obiettivo dovrebbe sempre essere quello di scrivere apertamente ciò che pensi ma senza ferire l’altro o risultare maleducata.

Non giudicare chi sta dall’altra parte

La regola base della netiquette? Prima di fare qualsiasi tipo di commento sui social ricorda che dietro ogni schermo c'è un essere umano che non solo ha pensieri, idee e sentimenti propri e personali, ma che ha anche vissuto esperienze che sicuramente lo hanno segnato in maniera più o meno profonda. Magari chi sta dall’altra parte sta vivendo proprio in quel momento una situazione difficile. Quindi, non permetterti mai di giudicare, esattamente come non dovresti mai dare giudizi nei rapporti reali.

Non puoi sapere che cosa ha passato l’altro né che cosa prova. Per questo, devi cercare di esprimere la tua opinione senza “urlare” e senza offendere nessuno, ma anzi mostrando empatia e comprensione.

Prima di premere invio rifletti

È facile fraintendere o essere scortesi con gli altri quando non interagisci con loro di persona. Prima di fare clic su invia o pubblica, chiediti: diresti quello che stai per scrivere in faccia alla persona in questione? Se la risposta è no, fermati prima che sia troppo tardi.

Per la stessa ragione, rileggi attentamente ciò che hai scritto prima di pubblicarlo. Tieni presente che i messaggi online dovrebbero essere chiari, concisi e organizzati: un messaggio articolato e ponderato genera più risposte costruttive.

Aderisci agli stessi standard di comportamento della "vita reale"

Gli standard etici e le leggi che governano la nostra società si estendono anche al cyberspazio. Ciò include anche argomenti scottanti e delicati come molestie, bullismo, normative sul copyright e privacy. Quindi, ancora una volta, non fare online quello che non faresti nel mondo reale.

Studia il contesto in cui ti trovi

Ambienti diversi richiedono comportamenti diversi. Il modo in cui interagisci con i tuoi amici, per esempio, potrebbe non essere accettabile in una situazione scolastica o lavorativa. Questo principio si estende anche ai contesti online. I commenti tollerati su Facebook possono essere considerati inappropriati su un sito di networking professionale come LinkedIn.

Prima di fare commenti sui social network, dunque, studia il contesto e la pagina in cui sei, adeguandoti. Non intervenire a gamba tesa, ma leggi prima che cosa sta succedendo, cercando di essere una buona osservatrice.

Evita i flame

Evita come la peste i flame, i messaggi che contengono forti critiche o attacchi personali: sono fra le cose assolutamente da non fare sui social. Ricorda che dovresti trattare gli altri nello stesso modo in cui vorresti essere trattata tu. La volgarità, la maleducazione e l’aggressività non sono mai una buona scelta.

Preferisci sempre un tono razionale e un modo educato, anche quando chi sta dall’altra parte non mostra altrettanta classe e quando la situazione degenera. Piuttosto abbandona la discussione.

Pensa alla tua reputazione

Internet offre molti vantaggi, inclusa la possibilità di rimanere anonimi. Questo aspetto, però, non dovrebbe influenzare il modo in cui comunichi. Anche se posti commenti sui social senza esporti in prima persona, sii sempre educata e gentile. Presta attenzione alla grammatica, all'ortografia e alle scelte di parole, nonché al contenuto generale e alla veridicità della tua scrittura.

Per quale ragione? Perché questo è ciò che gli altri usano per farsi un’opinione su di te. Anche se non sanno chi sei, le loro comunicazioni successive terranno conto delle tue, quindi, ciò che arriverà a te – e finirà con l’influenzare la tua autostima e il tuo umore - dipenderà strettamente anche dai termini che tu hai usato e da come li hai scritti.

Se possiedi molte conoscenze su un determinato argomento, non avere paura di condividerle online. Ma sempre in maniera educata, utile e costruttiva. I saccenti e i saputelli non sono bene accetti nemmeno online. Non monopolizzare la discussione con commenti lunghi né tantomeno offensivi. È fra le cose maleducate che magari fai senza accorgertene. Aiuta a tenere sotto controllo eventuali “guerre”: non alimentare i conflitti fra gli utenti, ma anzi cerca di fare da paciere usando molta diplomazia e tanto buon senso. Quando intervieni sui social, mantieni i tuoi commenti brevi e pertinenti all'ambiente e alla situazione.