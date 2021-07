D alla camomilla alla lavanda sino ai girasoli: i 10 fiori estivi che devi assolutamente regalare alle persone che ami di più.

L’estate è senza dubbio la stagione più attesa dell’anno, ricca di colori e profumi unici. Le giornate si allungano, si passa tanto tempo all’aria aperta e le giornate sono soleggiate. La Natura rinasce, dopo un lungo inverno, portando con sé grandi novità: fiori colorati e profumatissimi che regalano un tocco di colore a balconi e giardini. La voglia di donarle a qualcuno che ami sorge spontanea. Ma quale fiore scegliere per lanciare un messaggio importante? Dai girasoli, simbolo indiscusso della bella stagione, alla lavanda, che racconta un legame speciale, sino alla camomilla, un fiore tanto piccolo quanto potente e straordinario in ciò che esprime: scopriamo i 10 fiori estivi da non perdere che devi assolutamente regalare alle persone che ami di più.

La lavanda

Profumatissima e in grado di evocare dolci ricordi, la lavanda è un fiore tipico dell’estate. Nella sua semplicità è fra i fiori più belli da regalare alla persona che si ama. In più ha un significato profondo e molto importante. Molti infatti le attribuiscono un particolare messaggio: “Il tuo ricordo è la mia unica felicità”. Donare un rametto di lavando o una pianta dunque significa rendere omaggio a un legame profondo e intenso, di amicizia o di amore.

Il girasole

Il solo guardare questo sole fa sorridere. Il motivo? Con i suoi colori accesi e il profumo è un omaggio all’estate, alla sua bellezza e alla voglia di divertirsi. Con i suoi grandi petali e il giallo intenso, il girasole illumina l’ambiente. Regalare un mazzo di girasoli è un gesto particolarmente gentile, per augurare prosperità e benessere. Nel linguaggio dei fiori è messaggero di un messaggio di ammirazione e di amore incondizionato.

La dalia

Decine di colori, profumi e varianti: la dalia è un fiore tanto delicato quanto bello, amatissimo dalle spose che spesso lo scelgono per i loro bouquet nei matrimoni estivi. La più bella? La dalia Café au Lait, tanto vaporosa e stupenda quanto rara. Scenografico, grande e rotondo, questo fiore esprime gratitudine e affetto nei confronti di una persona ritenuta importante.

La gerbera

La gerbera è fra i fiori che più rappresentano l’estate. Presente in tantissime tonalità, dal rosa pallido all’arancione sino al rosso, è un fiore vivace e allegro. Ama il caldo e sopravvive con facilità alle alte temperature, per questo è perfetta da regalare anche a chi non ha il pollice verde e ha difficoltà a prendersi cura delle piante. Nel linguaggio dei fiori il significato della gerbera varia a seconda del colore. Il giallo esprime benessere, l’arancione gioia, il rosso costanza, il rosa ammirazione, mentre il viola timidezza. Tante sfumature e molteplici emozioni.

La camomilla

Nota per le sue proprietà rilassanti, la camomilla è un fiore bello non solo da annusare, ma anche da guardare. Fascino bucolico e colori delicati, regala un tocco di giallo che mette sempre allegria. In più ha un significato importante: un mazzolino di camomilla si può regalare a una persona per cui si prova ammirazione e con cui si vogliono superare le avversità.

Il fiordaliso

Il fiordaliso è un fiore selvatico bellissimo, con un colore blu-viola che cattura lo sguardo e regala una calma immediata. Piccolo eppure bellissimo, il fiordaliso in Oriente viene regalato agli innamorati come segno di buon auspicio. Simboleggia la leggerezza e la dolcezza, per questo donarlo significa concedere all’altra persona un’amicizia sincera.

La gardenia

Con i suoi petali morbidi e di un bianco intenso, la gardenia è un fiore estivo molto amato, scelto spesso dalle spose. Profumatissimo e delicato, indica eleganza, gentilezza e sincerità.

L'ortensia

Grandi e soffici, le ortensie si possono trovare in tanti colori diversi, dal rosa al viola, passando per l’azzurro chiaro sino al blu. Scoperta da Philibert Commerson, naturalista francese, ha un nome che richiama quello della sua amante, Hortense Lapeaute. Non a caso questo fiore è considerato come il simbolo dell’amore in ogni suo aspetto, da quello passionale a quello ardente, sino a quello dolce e sincero.

La rosa

Colori intensi, petali morbidi e una fragranza dolce, la rosa è fra i fiori più belli dell’estate. Simbolo di eleganza e raffinatezza, indica bellezza e perfezione, ma soprattutto amore, ammirazione e devozione. Regalarla significa esprimere un sentimento vero e sincero nei confronti dell’altra persona.

L'iris

Denominato “farfalla porpora” dai cinesi, l’iris è un fiore bello e delicato, ricco di sfumature dal viola sino al blu. Trasmette sentimenti positivi e profondi come l’assoluta fiducia, il trionfo della verità, la saggezza, la promessa di speranza e l’amicizia.