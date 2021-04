5 consigli per avere un profilo Twitter accattivante e mai banale

A vere un profilo su Twitter ha innumerevoli vantaggi, come tenersi aggiornate sulle ultime notizie, seguire le curiosità sul resto del mondo. Ma come si gestisce al meglio il profilo? Qualche consiglio di comunicazione.

Gestire il profilo su Twitter sembra facile, ma in realtà il Social Network dei cinguettii offre innumerevoli opportunità di crescita, non solo per il business, ma anche per i Content Creator. Probabilmente, è il social migliore per entrare in contatto con persone con cui condividiamo gli stessi interessi. Curiosità, notizie in pillole, pensieri o frasi: un’occasione d’oro per ampliare il giro di conoscenze.

Rispetto ad altre applicazioni, con Twitter puoi esprimere la tua personalità e impostare una comunicazione maggiormente efficace e concentrata. Il social, dopotutto, è noto per la sua restrizione dei caratteri. Non hai molte parole da utilizzare, pertanto sfruttale al meglio: un ottimo modo per affinare la propria capacità di scrittura. Impara a gestire il tuo profilo su Twitter con i nostri consigli.

Scegli un nome utente vincente

Come si sceglie il nome utente su Twitter? Pensare a un nickname di successo è il primo passo per caratterizzarti, dare un’anima al tuo profilo e distinguerti dalle altre. Pertanto, concentrati e dai sfogo alla creatività. Per fortuna, ci sono dei piccoli trucchi per creare un nickname: la brevità è essenziale, come un gioco di parole o un’associazione particolarmente adatta, che evoca emozioni ben precise.

Twitter impone che il nome utente non sia più lungo di 15 caratteri. Sembrano pochi, ma in realtà puoi pensare a migliaia di combinazioni, nella tua lingua o puntare su un linguaggio internazionale per ampliare il bacino dei potenziali follower che acquisirai con il tempo. Di certo, è fondamentale capire se stai interagendo come profilo personale o azienda: se hai un brand, il nome utente non potrà che essere lo stesso del marchio.

Scrivi una bio sintetica, ma essenziale

Scrivere la biografia vincente è altrettanto difficile di realizzare il nickname di successo. Il segreto per un buon profilo Twitter è la capacità di comunicare nell’immediato chi sei, di che cosa ti occupi e perché stai utilizzando il Social Network. Un po’ come quando a scuola ci insegnavano a scrivere, riportando la regola delle 5W, uno strumento preziosissimo per risultare chiare, senza lasciare spazio al dubbio.

Anche in questo caso, non hai molti caratteri, pertanto la parola d’ordine è concentrazione, ancora una volta. Apri un documento, prendi un blocchetto e ricerca l’ispirazione, usa le parole con cui ami descriverti e rappresentare la tua voce e il tuo lavoro. Dopo, mettile insieme e struttura una frase di senso compiuto: troverai il tuo stile e il tuo profilo Twitter risulterà super accattivante.

Immagine profilo? Il tuo biglietto da visita

L’obiettivo è di imparare a usare Twitter per farsi notare. E l’immagine del profilo è indubbiamente la mossa più audace. Rinnovare il look del proprio profilo è una mossa strategica. Punta sui colori, sulle sfumature e tonalità più trendy e alla moda. Volendo, puoi personalizzare lo sfondo del tuo profilo, per non renderlo banale e simile a tutti gli altri. L'originalità è da sempre promotrice di successo.

Sono dei trucchi per avere un impatto immediato, per stabilire una connessione con i tuoi follower (o potenziali). In questo caso è il marketing a suggerirci come scegliere un’immagine degna: pensa al biglietto da visita. Una foto è un messaggio, il tuo. Attira l’attenzione, proponi un tuo scatto personalizzato: un selfie o il logo del tuo brand. Ricorda che tutte siamo attirate da una bella foto, da un contenuto ben strutturato, da un profilo colorato. Le immagini vengono ricordate molto più facilmente rispetto alle parole.

Gestisci i follower e i contenuti

Per un profilo accattivante e mai banale, devi anche sapere imparare a gestire le persone che segui. La regola base di Twitter è che il feed deve risultare ordinato e in linea con i tuoi interessi. Il Social Network dei cinguettii è un canale estremamente efficace, che ti permette di fare comunicazione, di fidelizzare i follower, di trovare nuovi interessi o approfondire le notizie.

Proponi contenuti nuovi e trendy, segui le ultime tendenze, sfrutta la potenza delle parole per arrivare alle lettrici o lettori. Il limite di caratteri su Twitter è di 140. Sì, non è molto, ma in realtà può darti una capacità di espressione molto più diretta. Senza considera che è un'ottima palestra di allenamento per creare tweet sempre efficaci.

Metti dei tweet in evidenza

Sai che puoi mettere in evidenza alcuni tuoi tweet? I tuoi pensieri, le tue frasi, il tuo essere: è tutto lì, a portata di clic, per chi desidera seguirti e scoprire i tuoi interessi e ciò che hai da offrire. Proprio come avviene su Instagram, che permette di creare delle icone con le immagini, hai la possibilità di fissare un contenuto.

Stai per organizzare il lancio di un prodotto, di un servizio o semplicemente hai creato un contenuto virale e di impatto? Mettilo in evidenza! Fissa i tuoi pensieri per dare loro maggiore risalto. È uno dei trucchi migliori per un profilo mai banale, ma sempre fresco e accattivante. Oltretutto, puoi usare Twitter per seguire le ultime notizie in Italia e nel resto del mondo. Lancia anche tu degli hashtag di tendenza e acquisisci competenze e sapere.