5 cose che devi sapere se sei una sposa d’estate

S empre più coppie decidono di convolare a nozze nella bella stagione. Se sei tra le spose che pronunceranno il "sì" in estate, ecco cosa devi sapere

L'estate è la stagione preferita dalle spose. Sono tantissimi i matrimoni che dalla tarda primavera all'inizio dell'autunno vengono celebrati in tutta Italia ma le spose prediligono il periodo estivo. C'è un motivo per questo, che riguarda sostanzialmente le altissime probabilità di sposarsi senza pioggia ma ci sono alcune cose che devi sapere se sei una sposa d'estate.

Non solo consigli riguardo all'abito ma anche alla location e alle scarpe da scegliere per quello che sarà il giorno più bello della tua vita: sono queste le 5 cose che non puoi ignorare se hai deciso di pronunciare il tuo "sì" in estate.

Quando inviare le partecipazioni?

Agosto è il mese più sbagliato per inviare le partecipazioni e gli inviti ai tuoi ospiti. Se ti sposi tra giugno e luglio, questo non è un problema che ti riguarda. Se invece hai deciso di sposarti ad agosto inoltrato, probabilmente ti interesserà conoscere le risposte dei tuoi invitati proprio nel corso del mese.

Se sei una sposa d'estate devi considerare che ad agosto saranno pochi coloro che ti risponderanno in modo puntuale e preciso; saranno pochissimi quelli che rimarranno a casa e che riceveranno effettivamente la partecipazione in quanto la maggior parte dei tuoi amici e parenti sarà fuori per le vacanze estive.

Niente panico: se sei una sposa d'estate questa è la prima cosa che devi tenere a mente ma la soluzione è semplicemente quella di anticipare l'invio. Parti con largo anticipo e fai in modo di recapitare le partecipazioni entro le prime settimane di luglio (meglio ancora entro fine giugno) in modo che tutti possano ricevere l'invito e confermare la propria presenza alle nozze.

Abito e scarpe

Avrai sicuramente scelto un abito senza maniche se sei una sposa d'estate, devi però considerare che in chiesa, al ristorante o in altre location potresti accusare il fastidio derivante da un ambiente freddo o dall'aria condizionata troppo alta. Abbina al tuo abito uno scialle dello stesso colore o in pizzo, in modo da poterlo utilizzare all'occorrenza. In questo modo eviterai inutili raffreddori durante il viaggio di nozze.

Se il tuo matrimonio si svolge in estate dovrai inoltre porre attenzione anche alle scarpe: meglio aperte o chiude? Le decolleté con la punta chiusa forse non sono l'ideale per te. Il piede potrebbe sudare e potrebbe rendere insopportabile l'uso delle scarpe per tutto il giorno.

Valuta scarpe aperte, o comunque leggere, per consentire ai tuoi piedi di respirare. Dovranno sorreggerti per tutto il giorno!

Attenzione alle insolazioni

Di solito la cerimonia si celebra in mattinata per poi ritrovarsi a fare foto a ora di pranzo, il momento della giornata in cui il sole picchia di più. Se sei una sposa d'estate dovrai porre particolare attenzione al pericolo delle insolazioni: non sarebbe piacevole subire i postumi di una insolazione dopo le foto all'aperto!

Porta con te anche una protezione solare e una crema idratante da spalmare all'occorrenza; l'ideale sarebbe abbinare al tuo abito un prorompente cappello.

Occhiali da sole? Sì e no. Sarebbero utili per proteggere i tuoi occhi dal sole ma potrebbero lasciare antiestetici segni intorno al naso, che ritroveresti nel tuo album di nozze. Tienili in borsa e usali all'occorrenza, ma con moderazione.

Come tenere il sudore sotto controllo

Suderai. Il sudore va tenuto sotto controllo.

Se sei una sposa d'estate dovresti innanzitutto utilizzare un eccellente deodorante, da tenere sempre a portata di mano. Le macchie di sudore sul tuo abito nuziale sono assolutamente da evitare.

Fai attenzione perché, se sudi, il sudore potrebbe essere ben visibile anche nelle foto e rovinare il tuo album di nozze. In questo caso la soluzione è quella di tenere con te un fazzoletto o un'asciugamano e tamponarti il volto, poi passare un sottile velo di cipria dalle tonalità neutre.

A proposito di make up, anche questo deve essere il più possibile a prova di sudore: scegli prodotti long lasting e waterproof, per una lunga durata.

Location all'aperto o al chiuso?

Non è detto che nel giorno delle tue nozze non piova, anche se sei una sposa d'estate. Ricorda sempre di predisporre un piano B, di cui usufruire in caso di condizioni meteo avverse. Potresti essere colta di sorpresa da un temporale estivo e in questo caso potresti avere l'esigenza di usufruire di una sala interna per far riparare i tuoi ospiti.

Se hai scelto un banchetto all'esterno - in un giardino o in spiaggia - fai in modo che a coprirvi ci sia quantomeno un gazebo, un telone o una qualsiasi altra struttura che consenta a te e ai tuoi ospiti di ripararsi all'occorrenza. In alternativa, chiedi la disponibilità di una location interna da usare in caso di emergenza.

La pioggia in estate non è frequente come d'inverno ma potresti essere costretta a rivedere i tuoi piani all'improvviso. Pianificare tutto nei minimi dettagli è la soluzione migliore che deve includere anche l'eventualità di essere sorpresa dalla pioggia. Del resto, com'è che si dice? Sposa bagnata, sposa fortunata!

Se non sei la sposa ma la testimone di nozze? Il tuo compito è quello di aiutare la sposa nella valutazione di questi 5 punti, affinché non venga colta impreparata.