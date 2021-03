Cosa vedere su Disney+: le novità di aprile 2021

L e uscite Disney+ del mese di aprile 2021: la piattaforma si arricchisce di contenuti, offrendo film e serie tv imperdibili, da La forma dell'acqua alle stagioni di Criminal Minds.

Cosa vedere su Disney Plus nel mese di aprile 2021? Le offerte non mancheranno di certo, perché il catalogo si arricchirà di nuove e interessanti proposte, da film candidati agli Oscar, come Nomadland, a serie TV di una certa caratura, tra cui Criminal Minds. La piattaforma streaming Disney sa che, competendo con due colossi come Netflix e Amazon, è necessario variare i propri contenuti e renderli maggiormente accessibili.

Dal genere thriller al romance, Disney sta puntando molto sul catalogo Star, di recente introduzione, offrendo contenuti non solo per bambini, ma adatti a ogni fascia di età. Un investimento per il futuro piuttosto importante, soprattutto per sfidare i giganti dello streaming. Ecco cosa vedere su Disney ad aprile 2021: i film, le serie TV e i documentari.

Serie TV Disney Plus aprile 2021

Il catalogo delle serie TV Disney+ di aprile 2021 propone new entry molto interessanti, in particolare perché porta probabilmente uno tra i nomi più illustri del piccolo schermo, ovvero Criminal Minds, di cui renderà disponibile quasi l’intera serie, fatta eccezione per l’ultima stagione. Si aggiungono anche Fosse/Verdon e Narciso Nero: quest'ultima è una chicca da non perdere.

Criminal Minds

In uscita il 2 aprile, Criminal Minds ha indubbiamente fatto la storia: una serie che ripercorre il film Seven e di cui Disney+ offrirà ben quattordici stagioni. Gli episodi si susseguiranno tra colpi di scena, per un thriller che lascia senza fiato. Conclusa nel 2020, la serie è un cult imperdibile per chi ama l’alta tensione: i profiler FBI conquisteranno parecchi cuori.

Fosse/Verdon

Il 16 aprile è una data da appuntarsi, perché sarà disponibile Fosse/Verdon, una miniserie con protagonisti Michelle Williams e Sam Rockwell. Ispirata al libro di Sam Wasson, dal titolo Fosse, parla del rapporto tra il coreografo Bob Fosse con la danzatrice Gwen Verdon. Intenso e appassionante, una miniserie drammatica con i fiocchi, per gli animi romantici.

Narciso Nero

Una miniserie intrigante e soprattutto ricca di mistero, targata BBC/FX. Si basa sul romanzo di Rumer Godden e sembra proprio la punta di diamante del mese di aprile del catalogo Star Original di Disney Plus. Segreti molto inquietanti saranno svelati, alla scoperta di Mopu, in Himalaya, tra atmosfere cupe e una regia incredibile.

Film Disney Plus aprile 2021

Molti sono i film in programma per il mese di aprile 2021: Disney ha deciso di proporre delle pellicole di stampo vintage, ma non solo. Porterà infatti film candidati agli Oscar o che hanno addirittura vinto il prestigioso premio dell'Academy. Che cosa vedere su Disney? Una lista di film spettacolari in arrivo.

Pensieri pericolosi

Film iconico, anche e soprattutto grazie alla presenza dell’attrice Michelle Pfeiffer, che ha fatto innamorare una generazione intera. Di influenza drammatica, Pensieri pericolosi arriverà su Star il 30 aprile. La pellicola è stata basata sul libro autobiografico di LouAnne Johnson.

Il Padre della Sposa 1 e 2

Tra i film comici più esilaranti di sempre, non si può non citare Il padre della sposa, con attori d’eccezione, come Steve Martin e Diane Keaton. I due film saranno disponibili a partire dal 2 aprile e sono un ottimo modo per trascorrere una serata in allegria, tra risate e piccole riflessioni familiari.

La forma dell’acqua

Un film che ha fatto molto scalpore, diretto dall’immenso regista Guillermo del Toro: La forma dell’acqua è un inno agli amori, di qualsiasi genere. Vincitore del Premio Oscar al Miglior Film, è assolutamente consigliato. Sarà disponibile dal 23 aprile sulla piattaforma.

Nomadland

Candidato ai BAFTA, ai Premi Oscar e ai Golden Globe, Nomadland è uno dei film dell’anno da non perdere. Ha vinto il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia. Una trama che conquista e che approfondisce l’animo umano di fronte al collasso della società. Sarà disponibile sul catalogo Star Disney dal 30 aprile.

Signs

Per le donne che amano la fantascienza e apprezzano gli attori Mel Gibson e Joaquin Phoenix, Signs è il film adatto. Influenze horror, thriller e drammatiche per una pellicola che tiene con il fiato sospeso, diretta da uno dei registi più importanti dei nostri tempi: M. Night Shyamalan.

Documentari Disney Plus aprile 2021

I documentari sono tra i punti forti della piattaforma streaming Disney+, che ama dare la possibilità di scegliere che cosa vedere. Per il mese di aprile, avremo la possibilità di fare un tuffo nei paradisi inesplorati insieme al National Geographic, e non solo!

National Geographic: paradisi inesplorati

Decisamente il 16 aprile è da segnare sull’agenda: sarà disponibile il documentario del National Geographic sui paradisi inesplorati presenti sul nostro pianeta. Perfetto da vedere per chi desidera scoprire di più sulla magnifica Terra.

Assembled

Per le appassionate di The Falcon and the Winter Soldier, Assembled è il documentario imperdibile del dietro le quinte. Uscirà il 30 aprile sulla piattaforma ed è già super atteso dalle fan della serie. Cosa vedere su Disney Plus nel mese di aprile 2021? Di certo i contenuti non mancano. E se ami le serie TV e il cinema, non perderti le ultime uscite su Amazon e Netflix.