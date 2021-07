U si Instagram durante l'estate per raccontare le tue vacanze? 5 cose da ricordare per realizzare post spettacolari e non sbagliare foto!

Gli aperitivi a bordo piscina, le giornate sulla spiaggia e le gite in montagna: l’estate è arrivata ed è il momento di raccontarla su Instagram! I social sono il luogo perfetto in cui dare sfogo alla fantasia e documentare le vacanze in Italia o all’estero. Hai atteso a lungo l’arrivo della bella stagione e ora che è finalmente esploso il caldo hai voglia di condividere qualsiasi scatto con il tuo smartphone. Prima di postare però aspetta! Ci sono alcune cose da ricordare quando usi Instagram d’estate che potrebbero esserti utili.

Basta gonfiabili!

Hanno monopolizzato per anni il feed di Instagram, comparendo in centinaia di foto, ma ora è decisamente arrivato il momento di dire basta ai gonfiabili! Dai pink flamingo alle fette di anguria, sono ormai un must (forse abusato) dei social quando arriva l’estate. Cosa fare dunque, rinunciarci? Se adori i gonfiabili e vuoi comunque inserire uno scatto particolare sul tuo profilo puoi farlo in modo originale. Come? Ovviamente usando animaletti colorati e frutta formato maxi in contesti diversi dalla piscina o dal mare. Prova a immortalare il tuo gonfiabile a forma di animale alla fermata del bus oppure a un semaforo sotto il sole rovente: la pioggia di Like sarà garantita!

Occhio alla prospettiva

Le prospettive ardite sono un must di Instagram, ma richiedono l’uso di tecnologie particolari come ad esempio un drone. Se non hai a disposizione un apparecchio volante che possa sorvolare la zona e scattarti una foto non ti arrendere, ma ingegnati per trovare l’angolazione giusta. Ad esempio puoi tentare di catturare l’immagine dal trampolino della piscina oppure da uno scoglio. Il consiglio in più? Assicurati che il tuo smartphone sia a portata d’acqua. Non si sa mai!

Foto glam, ma con spontaneità

Ok, i ghiaccioli colorati e le macedonie sono iconiche, ma vuoi mettere la spontaneità di una fetta di pizza e una birra fresca? Su Instagram la verità premia sempre, anche quando non è super glam. Per dare un tocco di eccentricità alla foto punta sui dettagli: una foglia verde brillante di basilico sulla margherita oppure l’iconico cappello in paglia che racconta più di ogni altro capo la bellezza dell’estate. Per il resto lasciati guidare dall’ispirazione e da ciò che ti piace al momento: i tuoi follower apprezzeranno.

Posti incredibili (senza egocentrismo)

Ville da sogno, scenari naturalistici che lasciano senza fiato, paesaggi strepitosi e tanta bellezza. Racconta su Instagram ciò che vedi e vivi durante la tua estate senza avere paura di postare, ma portando i follower con te in un viaggio nel viaggio. L’unica regola? Mettere da parte l’egocentrismo, evitando i soliti selfie e la duckface: meglio lasciare che la meraviglia di ciò chhe hai di fronte parli da sola e renderla protagonista del tuo feed.

Largo spazio all’ironia

Di sicuro hai lavorato molto e ti sei impegnata per avere un fisico scolpito, ma se su Instagram vuoi davvero distinguerti il consiglio è quello di puntare sull’ironia. Aguzza l’ingegno e la fantasia per creare scatti che siano ironici e rendano originale quello che pubblichi. Non sottovalutare il photobombing che regala genuinità e, perché no, un po’ di ironia all’immagine. Se desideri proprio aggiungere al feed una foto che sia sensuale prova a seguire delle regole per precise per evitare di essere banale. Niente lato B o scollature vertiginose, sì a primi piani di mani ben curate e labbra. Un modo per essere sexy, ma al tempo stesso chic.

Come fare foto belle d’estate

La luce è fondamentale quando si scatta una foto, soprattutto d’estate. Il tardo pomeriggio e la prima mattina sono i momenti migliori per realizzare lo scatto perfetto. In questi orari infatti i raggi del sole sono inclinati rispetto alla Terra e meno intensi, per questo creano delle morbide ombre e contrasti che sono meno accentuati e aiutano a mettere in risalto i soggetti. Bandito invece il sole di mezzogiorno che presenta una luce forte e netta. Il post perfetto? Quello realizzato con una location da sogno al tramonto.

I dettagli, quando si parla di foto, fanno la differenza, per questo motivo anche l’elemento più insignificante può trasformarsi nel soggetto perfetto del tuo post Instagram. Pensa a uno strano cartello stradale, alle spezie esibite sul banco di un mercatino oppure ai viaggiatori con zaini e cappelli immortalati dall’alto. Sono elementi che renderanno il tuo racconto più originale e ricco, senza artifici e in grado di arrivare dritto al cuore.

Qualche idea originale per le foto? Forse non l’avresti mai detto, ma anche di notte si possono realizzare scatti particolari, immortalando l’acqua blu del mare, il cielo stellato e la spiaggia deserta.