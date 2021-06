L’ispirazione viene anche dal web. Ecco perché dovresti seguire determinate persone piuttosto che altre

È il social network più celebre e popolato del mondo, lo stesso che ci ha sedotto sin dal suo arrivo, senza abbandonarci mai. Un miliardo di utenti attivi e tantissimi contenuti dai quali prendere spunto che arrivano proprio da quegli account Instagram da seguire.

Sì perché l’ispirazione, arriva anche e soprattutto dal web. È grazie a determinati contenuti che possiamo perfezionare il nostro profilo, ma non solo. Possiamo programmare un viaggio, scovare le tendenze abbigliamento e lasciarci ispirare per l’arredamento della nostra casa. Quante di voi lo fanno già?

Account Instagram da seguire: perché farlo?

Se è vero che da una parte abbiamo tutte bisogno di un po’ di sano e genuino digital detox, è vero anche che i social network possono trasformarsi in una vera e propria fonte di ispirazione su tutti i campi.

E lo dimostra il fenomeno dell’influencing, quello che vede protagoniste assolute persone che ci parlano dei loro acquisti e dei loro interessi dispensando consigli alla loro community, gli stessi che possiamo fare nostri.

Ma questo social network è oggi frequentato da migliaia di milioni di iscritti, e arrivare alle persone giuste, in grado di stimolarci e ispirarci può diventare un’ardua impresa. Difficile, sì, ma non impossibile.

Ecco perché prima di immergerci nel mare magnum del celebre social network, dovremmo selezionare tutti quegli account Instagram da seguire, così da avere un feed personalizzato e su misura dei nostri interessi. E per voi, abbiamo selezionati cinque tipologie da tenere sotto osservazione.

Account Instagram da seguire, per viaggiare e sognare

Indipendentemente dal lavoro che svolgiamo, dal ruolo professionale che ricopriamo e dalle nostre passioni, tutte siamo affascinate dal mondo dei viaggi. E come potrebbe essere altrimenti? Il mondo è così bello che è impossibile non sentire la voglia di scoprirlo.

Per questo tra gli account Instagram da seguire, deve esserci almeno uno del settore travel. Possiamo scegliere tra influencer o blogger di viaggio, tra nomadi digitali o viaggiatori con zaino in spalla. L’importante è che gli account Instagram scelti sappiano emozionarci e portarci lontano, con la mente e con il cuore, attraverso testi e fotografie.

Ma non solo, quei travel account Instagram da seguire, possono trasformarsi in una vera e propria fonte di ispirazione per i nostri viaggi futuri.

Mondo food: un universo tutto da scoprire

Indipendentemente dalle personali capacità che si hanno ai fornelli, scorrere il feed di Instagram con l’hashtag #food è una vera e propria delizia per gli occhi. Meglio ancora se quei manicaretti, poi, è possibile replicarli

Ecco perché tra gli account Instagram da seguire ci sono anche quelli del settore food. Profili perfetti sia per chi lavora nel mondo della gastronomia, sia per chi nel tempo libero si diletta nella preparazione di manicaretti.

Me Time: il relax che passa su Instagram

C’è un hashtag che è diventato una vera e propria tendenza sui social network, ed è quello del #MeTime. Promuove e celebra il tempo libero alla stregua di un rituale per il benessere psichico e fisico. Perché del resto lo sappiamo tutte quando è importante ritagliarsi del tempo per se stesse.

Qualora dovessimo dimenticarcelo, però, ci pensano questi account Instagram da seguire assolutamente. Basta fare una ricerca sul feed e individuare i profili migliori che hanno fatto di questo concetto un vero e proprio scopo nella vita.

Sono loro a suggerirci rituali, attività e momenti da ritagliarci per rilassarci, per prenderci del tempo tutto per noi e fare le cose che più amiamo, attraverso fotografie suggestive e magiche didascalie che ci fanno venire voglia di lasciare tutto all’istante e di replicare.

Account Instagram da seguire per professione

Ci sono figure professionali che ci ispirano da sempre, sono le stesse, magari, che ci hanno indotto a scegliere di intraprendere una carriera, piuttosto che un’altra. Ecco, queste ci insegnano che l’ispirazione è una cosa seria, e può passare anche dal web.

In questo caso dobbiamo fare una ricerca molto mirata in base ai nostri interessi professionali e trovare, quindi, quegli account Instagram da seguire, dai quali poter apprendere nuove metodologie di lavoro, consigli e tanti altri spunti da applicare alla nostra carriera.

Account Instagram da seguire: leader, femministe e donne

Seguire e supportare una donna è sempre una gran cosa, perché è insieme che possiamo fare davvero la differenza. Del resto è risaputo che le grandi donne sono quelle che non si fanno la guerra tra di loro, ma che combattono insieme per gli obiettivi comuni.

Per questo tra gli account Instagram da seguire dovrebbero esserci donne, famose e non, che ogni giorno combattono delle battaglie per loro stesse e per tutte noi. Loro, sanno trasformarsi in vere e proprie fonti di ispirazione per il coraggio e la tenacia che hanno.

Per trovare quelle che sono un po’ le leader di tutte noi, basterà scorrere il feed e soffermarci sugli argomenti caldi e di tendenza. Loro sono sempre lì a commentare e a farsi portavoce di battaglie che sono di tutte noi.