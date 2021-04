Cruella, il film su Crudelia De Mon con Emma Stone sarà su Disney+: ecco quando

C ruella sta per arrivare: Emma Stone presta il volto alla perfida Crudelia De Mon nel nuovo live action presto su Disney+.

Crudelia De Mon rivive in Cruella e con il volto di Emma Stone. Il nuovo live action dedicato alla villain de La Carica dei 101 è atteso per il 28 maggio su Disney+ ed è ambientato in una Londra punk rock che renderà ancora più tremendi i contorni della protagonista.

Per l’occasione, Emma Stone ha sfoggiato diversi look molto particolari, mostrati nelle foto di scena rilasciate solo di recente. Dalla ragazza della porta accanto, Crudelia si è rapidamente trasformata in un’icona dall’immagine provocatoria, tanto da essere paragonata a quella indimenticabile del Joker di Joaquin Phoenix.

Cruella, la trama

Il film di Craig Gillespie è ambientato in una Londra anni ‘70, nella quale trova spazio un’avvenente giovane truffatrice dalla chioma rosso scuro. Decisa a sfondare nel mondo della moda come fashion designer, si affida a un gruppo di ladri dilettanti che rimangono affascinati dal suo lato malvagio.

Estella De Vil, questo il suo nome all’anagrafe, attira l’attenzione della Baronessa (Emma Thompson), a capo di una celebre casa di moda e dal carattere elegante e raffinato. Il loro incontro scatena l’anima più nera di Estella, fino a trasformarla nell’iconica e tremenda Crudelia De Mon.

Lo sguardo compiaciuto di Crudelia, riproposto in maniera magistrale da Emma Stone, è quello tipico di chi sta per toccare con mano la gloria attesa per molto tempo. Per questa sua interpretazione, l’attrice premio Oscar è stata anche paragonata a Joquin Phonix in Joker, dal quale ha voluto discostarsi: "Vorrei essere come lui, ma Crudelia è una cosa a sé stante. Ci saranno un sacco di risate e di black humor".

Sul suo personaggio, ha dichiarato:

"È difficile definire completamente cattivo un personaggio quando vedi la sua storia fin dall'inizio. Una volta che avrete visto la storia delle origini, le cose iniziano a mettersi insieme e hanno un po' più senso, anche se il suo comportamento futuro non è necessariamente positivo. Penso che quando il pubblico arriverà alla fine di questo film, capirà molte cose sulla storia di Crudelia".

Cast e personaggi

Emma Stone è stata scelta come protagonista di Cruella il 6 gennaio 2016. In seguito, si è unita al cast Emma Thompson, che ha assunto il ruolo della Baronessa, storica antagonista di Crudelia De Mon. Per la parte, erano state prese in considerazione anche alcune grandi interpreti dell’universo Hollywood, come Nicole Kidman, Charlize Theron, Julianne Moore e Demi Moore.

Tra i personaggi di Cruella, anche Joel Fry e Paul Walter Hauser, nei panni di Gaspare e Orazio, mentre Mark Strong, Emily Beecham e Kirby Howell-Baptiste, saranno Boris, Anita e Tabitha.

Dove vedere Cruella

Il film sarà rilasciato in contemporanea, nelle sale cinematografiche e in streaming on demand sulla piattaforma Disney+. La data ufficiale è quella del 28 maggio. Per accedere al contenuto, gli abbonati dovranno sottoscrivere un accesso VIP.

Il calendario reso noto dalla piattaforma di streaming ci ha messo a disposizione la data dell'arrivo di Cruella, che attendevamo ormai da molti anni. Le riprese si sono fermate bruscamente due anni fa a causa dell'infortunio della protagonista.

Il trailer ufficiale

A poche ore dalla sua pubblicazione, il trailer ufficiale di Cruella ha attirato l’attenzione dei fan che – da anni – aspettano il film sulla “cattiva” de La Carica dei 101. Dalle prime immagini, si evince immediatamente il carattere punk della protagonista della quale si indagano le origini. La pellicola non è quindi un remake del film Disney ma una storia nuova, nella quale il personaggio viene trattato in una nuova veste.

Nel trailer, sono presenti anche le parole della protagonista:

"Fin dall'inizio sapevo di vedere il mondo diversamente da tutti gli altri. Non andava a genio a certa gente, ma io non ero per tutti! Forse hanno sempre temuto che diventassi una pazza! Ma un nuovo giorno offre nuove opportunità e io ero pornta a lasciare un messaggio! Com'è quella vecchia canzone? I'm a Woman, hear me roar".

Curiosità su Crudelia

Il personaggio interpretato da Crudelia De Mon è comparso per la prima volta nel 1956 come protagonista del romanzo di Dodie Smith, The Hundred and One Dalmatians. La prima resa cinematografica è del 1961, nel film d’animazione Disney La Carica dei 101.

Crudelia De Mon è stata interpretata da Glenn Close - anche nella produzione di Cruella - nel 1996 e nel 2000, rispettivamente in La carica dei 101 - Questa volta è magia vera e La carica dei 102.

Per Disney, si tratta del secondo live-action incentrato sulla figura di un “cattivo”, dopo il successo di Maleficent nel 2014.

Il ruolo di Emma Stone è, quindi, tutt'altro che semplice. In questa pellicola, la figura di Crudelia De Mon è indagata in una maniera del tutto inedita, andando a scavare fino alle radici della sua follia. Non è un caso che questo personaggio venga paragonato ad altri grandi "cattivi" della storia del cinema, primo fra tutti quello di Harley Quinn (Margot Robbie) in Suicide Squad.

La sete di ambizione di Estella si scontra, qui, con quella della Baronessa portandola alla pazzia più totale. Non mancheranno momenti di drammaticità, interpretati col giusto tono dalla Stone, ma anche parentesi di divertimento, di quelli che sanno regalare tutti i migliori cattivi.