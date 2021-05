Curvy Design: quando l’arredamento diventa un inno alla sinuosità femminile

L’incontro casuale della geometrie moderne ed essenziali con le curve che richiamano la sinuosità femminile: questa è l’essenza del curvy design

I decoratori di interni impazziscono per il curvy design, e possiamo immaginare perché. La loro è una missione alla ricerca della bellezza che spesso trovano allo specchio, nelle piccole cose e nei piccoli gesti. Questo stile di interior design è un inno alle forme curvilinee, un tripudio di morbidezza.

Fortemente ispirato alle curve pericolose degli anni ’70, si differenzia da esso per lo spazio che si respira in ogni stanza. Assapora qualche elemento di curvy design e lasciati coccolare dall’ultima frontiera dell’arredamento che grida opulenza, trovandola nel nostro corpo.

Curvy design: poltrone dalle linee morbide

Dai grandi sofà alle splendide sedie dalle linee morbide, il curvy design è tutto questo e molto altro. La forma sinuosa della poltroncina da area lettura si ispira alle linee che abbracciano, cullandoti nel relax e nella meditazione.

In questo caso, lo stile incontra una rusticità elevata dalla luce e dallo spazio, una finta semplicità che si fa ricercata bellezza. I materiali organici conferiscono il sapore della Madre Terra, ma sono le curve a convincere i nostri occhi di ciò che stiamo guardando: femminilità!

Per arredare un bovindo senza perderne l’essenza

Elemento di bellezza indiscussa, la finestra a bovindo, o bow window, ha una sporgenza ad arco, e lo spazio interno a questa apertura sul mondo è circolare. Ecco l’elemento architettonico perfetto per un tavolo di design arrotondato, a esaltare ancora di più questa forma peculiare.

Il bovindo è soprattutto diffuso nel nord Europa, ma a volte appare anche qui, specie in città. Fanne in angolo dedicato alla luce, al confort, al relax e gioca con le curve naturali della tua casa. Esaltale con gusto.

Sinuosità in cucina

A volte basta un piccolo dettaglio per dare un sapore del tutto diverso a un ambiente come il bagno o la cucina. I miscelatori curvi creano un’armonia con il resto dell’arredamento, insinuandosi senza problemi nei design più rigorosi.

Il trend del curvy design non richiede dedizione totale all’obiettivo, ma può collocarsi qua e là nella tua casa, elogio al femminile, senza per forza disturbare il progetto di base. Il mix tra curve e geometrie è sorprendente, tanto semplice da essere quasi scontato. Ma a guardarlo bene, è unico nel suo genere.

Morbide luci d'accento

Giocosa e mai banale, la luce d’accento svolge l’importante compito di evidenziare un altro pezzo d’arredamento. Non per questo, però, non può rendersi protagonista assoluta di uno spazio attraverso la sua grande bellezza.

Le luci curve, sinuose, femminili, raccontano una storia che si distacca dal rigore del resto del mobilio, rigoroso e squadrato. Non bisogno per forza incorporare elementi o torsi di donna per inneggiare alla body positivity e alla nostra bellezza. Basta un tocco, un accento, e tutto è più… Lei.

Curvy design per il disimpegno

Le curve attirano lo sguardo, c’è poco da fare. Il tuo disimpegno, apparentemente un angolo privo di spessore e utilità, può trasformarsi in un luogo di misteri e bellezze grazie al curvy design.

Le forme tondeggianti, mescolate alle linee rette e alle geometrie severe, spingono l’occhio verso l’alto, distogliendo l’attenzione dallo spazio stretto. L’obiettivo e focalizzare lo sguardo sull’altezza, sulla pienezza dello spazio. Per dare un senso d’aria e tridimensionalità, senza stonare. L’unico modo per ottenere un simile risultato è sfruttare la potenza delle curve.

Velluto e femminilità

Il design degli interni cambia il tuo modo di viverli, di gioirne ogni giorno quando torni a casa. Non importa se non sei un artista o un designer, potrai sempre riuscire ad apprezzare il valore aggiunto di un bel pezzo d’arredamento. Un elemento di spicco all’interno del tuo arredamento fa la differenza tra semplicità e lusso.

Giocare con le forme e i tessuti di queste poltrone firmate Pierre Paulin in velluto morbido, tanto quanto ci si aspetta all’idea di toccarle, non ha davvero prezzo.

Curvy design per la cucina

Attenzione: curve pericolose! La cucina è uno spazio dedicato a tutta la famiglia, ma può e dev’essere femmina. Per renderla tale bastano poche, semplici accortezze. Un miscelatore curvo, un pensile sinuoso che scende dolcemente sul piano di lavoro. Una luce da soffitto rotonda.

Dagli sgabelli all’elemento color rosso acceso, fino al tavolo, la dedica sembra non finire mai in questo spazio solo in apparenza classico – si vedano il soffitto e la decorazione delle ante.

Illuminazione flessuosa

Il design flessuoso può inserirsi nei luoghi più insospettabili, come ad esempio quando vai a riprogettare l’illuminazione di casa.

C’è un’arte tutta speciale nel combinare elementi design e semplici luci economiche e funzionali. Quello che conta è stupire, e generare una luce che riesce a giocare con lo spazio, abbracciandolo nella sua totalità. L’abbraccio materno e femminile di un elemento come un lampadario a sospensione che esalta la curva.

I dettagli che fanno la differenza

Sono piccoli elementi d’arredo, a volte, che cambiano l’intera prospettiva su una stanza.

Candele, mezzi busti, elementi d’arredo che fanno la differenza senza che tu riesca a rendertene conto fino a quando non hai ottenuto la visione d’insieme. Gioca con lo spazio, colmalo di bellezza. Non c’è bisogno di arredare casa da zero: le curve si ricavano negli spazi che già possiedi.

Una camera da letto che elogia le curve

Il letto diventa protagonista della camera attraverso una struttura filiforme in metallo che ricorda il baldacchino, ma che non appesantisce lo spazio.

Giocare con i pouf, gli elementi morbidi della casa, e le linee rette dei mobili. Il risultato è il curvy design: un esperimento che si protrae in tutti gli ambienti. Che vive e respira, forte e sicuro., in armonia tra linee diverse che, insieme, raggiungono la vera bellezza.