Decorare casa con i cuscini: idee e consigli

C ome fare per donare nuova vita a una o più stanze della vostra casa? Puntando sui dettagli. Ecco, allora, come decorare casa con i cuscini in modo facile, economico e super originale.

Che sia per la voglia che prima o poi prende un po’ tutte/i di rinnovare l’aspetto della propria casa, oppure che si stia affrontando il delicato e divertente passaggio dell’arredamento per la prima volta, un prezioso alleato per donare un tocco di unicità e fantasia a ogni ambiente sono gli accessori e i dettagli. Per esempio scegliendo di decorare casa con i cuscini.

Morbidi, colorati e dalle forme e dimensioni sempre diverse, i cuscini permettono di trasformare e cambiare aspetto a ogni ambiente in pochissime mosse. Giocando con centinaia di fantasie capaci di rendere unica e originale ogni stanza, anche se la casa è la stessa in cui vivete da anni. E il tutto in modo super economico! Insomma, un’opzione assolutamente da provare e con cui dare libero sfogo alla vostra creatività e all’interior designer che è in voi. Anche seguendo qualche piccolo suggerimento!

Decorare casa con i cuscini: tessuti e forme

A differenza di un tempo, dove i cuscini erano realizzati avvolgendo una pietra con della stoffa (per esempio nell’antico Egitto) la parola d’ordine che oggi viene associata a questi complementi d’arredo è una sola: comfort. E questo non cambia neanche quando la loro funzione è puramente decorativa.

I cuscini, infatti, sono l’emblema della morbidezza, del calore, della comodità. Oltre a essere elementi preziosi per abbellire e donare quel tocco in più di carattere e originalità, a seconda dell’ambiente in cui vengono posizionati. Ma come capire quali utilizzare?

La prima cosa da fare quando si sceglie di decorare casa con i cuscini è la scelta del tessuto. Questo dovrà essere simile a quello del divano (o poltrona) su cui verranno posizionati, sia visivamente che al tatto. Per esempio, meglio non abbinare un tessuto grezzo come la canapa o la iuta ecc., con uno più ricercato tipo la seta o il velluto. Così come, se avete un divano in pelle, è bene preferire dei tessuti molto semplici, per non appesantire il tutto e donare la giusta importanza a ogni dettaglio.

E per le forme?

In questo caso dovrete valutare l’arredamento complessivo della stanza in cui li state posizionando. Per decorare casa con i cuscini, infatti, è importante avere una visione generale dell’ambiente circostante, creando simmetrie e contrasti armoniosi ed eleganti.

Se il vostro è un arredamento minimal, per esempio, è meglio optare per cuscini dalle forme simmetriche (quadrate, rettangolari, ecc.), anche di diverse dimensioni, purché seguano linee semplici e il mood dell’intera stanza. Mantenendo il tutto in perfetto equilibrio.

Forme rotonde più o meno “piene” e ovali, invece, se i vostri ambienti seguono uno stile vintage o casual chic. E per chi vuole osare con qualcosa di eccentrico? In questo caso potete dare libero sfogo alla fantasia e decorare casa con cuscini dalle forme più strane, con un’anima pop (ne esistono davvero di tutti i tipi).

Quali colori scegliere per decorare casa con i cuscini?

Quando si parla di cuscini e di colori si potrebbe restare a discutere per ore. Dopo tutto ognuno ha i suoi gusti e non esistono delle vere e proprie regole a riguardo (un po' come nel vestire). In linea generale, però, è sempre bene che i cuscini riprendano i colori delle tende (se le avete) e che svolgano una funzione di contrasto con l’arredamento principale come il divano, la poltrona o il letto dove verranno posizionati.

Per esempio, su un divano scuro i cuscini più adatti potrebbero essere bianchi, grigi o nei toni crema o panna. Ma anche di una gradazione più chiara rispetto al colore dominante. Se vanno posizionati su una superficie in tinta unita (e in generale l’ambiente circostante non presenta molti oggetti), invece, vanno benissimo anche i cuscini decorati, che donano movimento alla stanza. O anche cuscini diversi tra loro, basta che richiamino i colori già presenti (e senza mai esagerare).

Se, invece, nella stanza avete un oggetto o complemento d’arredo che stacca totalmente dal resto, per esempio una poltrona colorata, potete optare per dei cuscini della stessa tonalità della stessa. Per creare in filo conduttore che unisca i vari elementi del vostro arredamento. Donando un’armonia perfetta a tutto l’insieme.

Abbinamenti e cromie

Tendenzialmente, poi, può essere utile sapere che:

il giallo sta bene con i colori scuri;

il rosso è perfetto con il nero o con l’antracite;

oro, verde, giallo, arancio e beige stanno bene con il marrone;

il bianco si abbina a tutto;

il grigio si uniforma benissimo con il bianco, il nero, il rosa, il rosso e tutte le altre tonalità di grigio (più chiare o più scure).

Fermo restando che, come detto, non esistono vere e proprie regole ma se anche ci fossero, siete liberissime di infrangerle.

Dove posizionare i cuscini?

Ovunque vi piaccia! O meglio, oltre ai luoghi “classici”, se il vostro scopo è decorare casa con i cuscini, potete sbizzarrirvi e posizionarli anche in quei posti dove, solitamente, non li avete mai nemmeno immaginati.

Dove? Per esempio potete metterli sul tappeto davanti al divano e usarli per sedervi a terra intorno a un tavolino, sulla soglia o il davanzale di una finestra, per arredare e allo stesso tempo evitare che entrino spifferi sgraditi. Ma anche per terra, vicino alla libreria, per creare un piccolo angolo lettura, romantico e super accogliente.

Se, invece, siete più orientate ad impreziosire il divano, potete posizionarne uno per ogni seduta, magari alternando due colori fra loro. Oppure, appoggiandone tre sulla curvatura del vostro divano angolare. O ancora alle due estremità, in prossimità dei braccioli. Per donare un tocco casual ma allo stesso tempo elegante e ricercato all’ambiente. E cambiare volto e look al vostro “solito” divano che così apparirà come nuovo.

Pe quanto riguarda il letto, invece, al di là dei due classici guanciali, potete optare per aggiungere due o tre cuscini in più, di forme e colori diversi, che richiamino l’arredamento e che creino un piacevole contrasto con il copriletto. E magari perché no, potete provare anche a metterne un paio ai piedi del letto, rettangolari. Con uno scopo puramente ornamentale ma in grado di creare un bellissimo effetto “nido”.

Insomma, per decorare casa con i cuscini ci sono davvero infinite possibilità, tante quante la vostra fantasia. L’importante è mantenere sempre una certa armonia nei colori e nei diversi complementi d’arredo. Per non creare contrasti troppo azzardati e che potrebbero stancarvi facilmente. Garantendovi sempre, nonostante gli infinti cambiamenti e abbinamenti che potete sperimentare, quell’atmosfera unica che rende una casa qualunque la vostra (inimitabile) casa.