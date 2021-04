V ivere nella casa dei tuoi sogni potrebbe essere meno impegnativo di quello che pensi e soprattutto low cost. Qui troverai qualche idea semplice e a costo zero (o quasi) per rinfrescare i tuoi ambienti preferiti.

Trascorriamo in casa la maggior parte del nostro tempo libero. La casa in cui viviamo diventa anche il nostro ufficio prediletto se siamo in modalità smart working. Se trascorri in casa la maggior parte della tua giornata è possibile che tu sia stanca di essere sempre tra le stesse quattro mura. Qui ti spiegherò come cambiare volto alla tua casa senza spendere una fortuna, con un pizzico di creatività e un tocco di colore.

È fondamentale che l'ambiente in cui ci troviamo a trascorrere il nostro tempo migliore ci rispecchi ma anche che sia funzionale e ci trasmetta serenità. Non sempre è facile coniugare i nostri interessi in termini di design con le reali possibilità economiche delle nostre tasche ma ti stupirà scoprire le piccole modifiche che puoi apportare senza spendere troppo per un risultato sorprendente.

Sposta i mobili

L'idea più semplice da mettere in pratica se vuoi cambiare volto alla tua casa è quella di divertirti a spostare i mobili e a sistemarli in modo differente. Ogni ambiente risente infatti dell'organizzazione dei mobili al suo interno. Non sempre è necessario l'acquisto di nuovi elementi per conferire alla stanza un volto completamente diverso: a volte è sufficiente spostare i mobili per stravolgere l'organizzazione degli spazi.

Il risultato è assicurato purché l'ambiente resti funzionale o addirittura migliori nella sua funzionalità essenziale. Nella zona living puoi quindi spostare il divano e posizionarlo su una parete diversa oppure metterlo al centro della stanza, per dividere l'ambiente. In questo mondo, in particolare - qualora lo spazio te lo consenta - potrai addirittura avere l'illusione di aver diviso il salotto in due stanze diverse. È la soluzione ideale per te se hai a disposizione uno spazio unico adibito ad ingresso, cucina e soggiorno.

Chiaramente non puoi spostare in autonomia il piano cottura o il forno ma se vuoi modificare la cucina puoi sempre optare per modificare la posizione del tavolo o delle sedie. In alternativa, riorganizza gli altri punti di appoggio che hai creato all'interno della stanza.

In camera da letto, puoi divertirti a scegliere la parete ideale sulla quale posizionare il tuo letto o la cassettiera; puoi girare la libreria ed usarla per dividere gli spazi e ricavare un angolo da lavoro, insieme ad un tavolino o ad una piccola scrivania poco ingombrante.

Gioca con i colori

La secondo modifica che puoi apportare alla tua casa riguarda i colori. Anche in questo caso puoi sbizzarrirti! Quando parliamo di colori è immediato pensare alla tinteggiatura delle pareti: sì, ma non solo.



Se vuoi tinteggiare le pareti in autonomia, in un negozio di Fai Da Te puoi acquistare rulli e vernici ma anche stencil e disegni da riprodurre per occupare una grande parete vuota.

Puoi giocare con i colori anche in tantissimi altri modi, spendendo davvero una cifra irrisoria. Con pochi euro e tanta creatività potrai cambiare volto alla tua casa senza spendere una fortuna e, soprattutto, senza la necessità di contattare professionisti.

I complementi tessili

Puoi sbizzarrirti con i colori sostituendo i tessili. La tovaglia della cucina e la biancheria in camera da letto sono probabilmente le prime cose che noti appena sveglia: svegliarti tra le lenzuola bianche o colorate e fare colazione su una tovaglia a tinta unita che sostituisce quella a quadri potrebbe metterti di buon umore.

Non trascurare l'ambiente del bagno: sostituire i set di asciugamani non solo donerà un tocco di colore differente alla stanza ma anche nuova morbidezza sulla tua pelle quando ti asciugherai dopo un bagno caldo rilassante.

Tra i tessuti, non dimenticare le tende, quel tocco distintivo che ti consente di rinfrescare ogni ambiente con l'impiego di un piccolo budget. I tendaggi proteggono dagli occhi indiscreti ma sono fondamentali anche per modulare la luce. La scelta del tessuto delle nuove tende, oltre alla fantasia e ai colori, avrà ripercussioni sulla luminosità dell'ambiente.

E i tappeti: scegli un nuovo scendiletto e sostituisci quelli della zona living. Contribuiranno a darti l'impressione di vivere una abitazione completamente diversa.

Non puoi dimenticare, infine, i complementi d'arrendo low cost per eccellenza: i cuscini. Divertiti a scegliere i colori e a combinarli tra loro per donare nuova vita a divani, poltrone e letti. Posizionali in modo creativo per vivacizzare il salotto, la camera da letto o il tuo studio in casa.

I complementi d'arredo

A proposito di complementi d'arredo, oltre ai cuscini puoi dare libero sfogo alla fantasia con l'utilizzo degli specchi. Lo specchio dona luminosità e profondità alla stanza, sono indispensabili per personalizzare l'ambiente.

Ne trovi di tutte le forme e di ogni dimensione, con cornici o senza, decorati o meno. Puoi inoltre divertirti tu stessa ad apporci stencil o a realizzare disegni a mano per rendere unico il tuo specchio nuovo.

Anche le lampade sono fondamentali per la resa luminosa degli ambienti, soprattutto se vivi in città e la luce esterna fatica a penetrare. Una lampada da terra potrebbe risolvere numerosi problemi legati all'illuminazione oltre a fungere da elemento d'arredo essenziale per donare nuova vita alla zona living. Con poche decine di euro puoi scegliere le forme e le dimensioni più idonee allo spazio che intendi arredare.

Un occhio ai dettagli

Per cambiare volto alla tua casa senza spendere una fortuna, un occhio in più ai dettagli è ciò che potrebbe davvero fare la differenza. Riordina gli ambienti sistemando quegli oggetti che hai sempre in esposizione perché sei troppo pigra per riporli in soffitta. Sostituiscili.

Quel candelabro di nonna che non ti è mai piaciuto e la tazza sbeccata legata a un ricordo lontano, getta via la pianta secca e cambiale anche il vaso preferendo qualcosa di più idoneo al nuovo ambiente che hai creato.

Un paio di libri al posto giusto, una cornice in più o in meno sui ripiani, un quadro nuovo da appendere alle pareti, una lavagnetta per la lista della spesa in cucina, una calamita colorata sul frigo: sono esempi di dettagli che puoi aggiungere spendendo pochi euro. E forse li hai già in casa, devi solo mettere in ordine!