Il Diario di un Guerriero, di Cube Kid, ora in paperback

L a fanfiction delle avventure di Minus, che ha spopolato in Italia e nel mondo, ora in paperback. Da Electa Junior.

Le avventure di Minus, il noob più simpatico e divertente di Minecraftia, sono ora anche in paperback. La collana, che con le sue quasi 200.000 copie vendute ha fatto conoscere Electa Junior a librai e lettori, comprende 6 titoli, ora tutti riproposti in edizione economica.

Cube Kid è americano (nato nel 1982), vive in Alaska. E' un gamer appassionato di Minecaft. Un nerd, esce poco, il computer è il suo mondo. Fin da ragazzino amava scrivere storie. Così una passione giovanile, associata ai videogiochi, è diventata un mestiere. Oggi Cube Kid è uno scrittore full-time. Il suo primo libro, un ebook autopubblicato in inglese nel 2015 (Diary of a wimpy villager) è stato subito un successo nella comunità dei Minecraft gamer. Il suo Diario di un guerriero è un successo internazionale.